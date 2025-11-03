Никто не видел, как он всплыл. Россиянин пропал на пляже в Таиланде: новости 3 ноября

Водолазы прочесывают дно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 ноября.

В российских школах хотят ввести дополнительные уроки

В российских школах необходимо изменить систему домашних заданий и ввести дополнительные занятия для отстающих учеников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Я предлагаю изменить сам подход к домашним заданиям, чтобы они перестали быть источником стресса и непонимания для детей. Ученики часто остаются один на один с заданиями, не зная, как их выполнить, не успев усвоить материал на уроке. В результате они либо обращаются к родителям, которым опять же приходится нанимать репетиторов, либо приходят в школу с невыполненной работой», — сказал Чернышов.

Для этого он предлагает активнее привлекать учителей, вводить ставки тьюторов и организовывать дополнительные занятия для отстающих прямо в школе. Так у детей появится хоть немного времени на отдых и восстановление сил, отметил Чернышов в беседе с ТАСС.

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Толчки также почувствовали жители Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Сотни местных жителей выбежали на улицу Источник: Jamililer / X

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как местные жители откапывают застрявших под обломками людей. Также землетрясение вызвало обрушения зданий.

Источник: WeatherMonitors / X

Известно как минимум о 27 погибших и более 800 пострадавших, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на афганский Минздрав.

В Госдуме придумали альтернативу ипотеке

В России необходимо ввести более дешевую альтернативу ипотеке — строительные сберегательные кассы. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«По-простому скажу, это в 2,5 раза дешевле [чем ипотека]. У граждан России будет возможность накопить деньги на квартиру через стройсберкассы», — сказал Миронов.

Строительная сберегательная касса — это финансовое учреждение, с помощью которого люди могут накопить на покупку или строительство жилья. Механизм работы следующий: клиент заключает договор и регулярно вносит деньги на сберегательный счет. На него начисляется небольшой процентный доход, а затем выдается льготный ипотечный заем под низкий процент.

Ипотека — залоговый инструмент. Банк выдает кредит на покупку жилья. Заемщику необходимо производить регулярные платежи, которые включают в себя погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом. Недвижимость остается в залоге у банка до полной выплаты кредита, то есть при невыплате ее могут забрать.

Россиянам грозит наказание из-за водительских прав

Россиянам грозит штраф и арест в случае отказа снять обложку с водительского удостоверения. Это следует из материалов ГАИ.

Сотрудник полиции имеет право потребовать у водителя права, предварительно освободив от обложки, если возникли сомнения в их подлинности. Отказ расценивается как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, может повлечь серьезные последствия:

административный штраф от 2000 до 4000 рублей;

административный арест до 15 суток;

обязательные работы до 120 часов.

Юрист назвал неочевидную причину для увольнения

Сотрудник может недосчитаться своей зарплаты, если не умеет держать в тайне ее размер. Тех, кто сплетничает о доходах коллег, ждет более суровая участь, вплоть до увольнения. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«У нас существует статья отдельная, которая предусматривает увольнение за разглашение охраняемой законом тайны. Дальше в ней прописана фраза „в том числе за разглашение персональных данных другого работника“. Можно уволить за оглашение зарплаты другого работника», — сказал Кофанов.

Работодатель вправе предусмотреть, что размер заработной платы будет относиться к конфиденциальной информации. Эти данные необходимо прописать в локальных актах и уведомить об этом работника. Тогда в случае нарушения его можно привлечь к дисциплинарному взысканию, например в виде замечания или выговора, уточнил юрист в беседе с изданием «Абзац».

Такая же участь может ждать и тех, кто всеми способами пытается выведать размер зарплаты своих коллег. Если у человека нет доступа к такой информации, но он пытается ее узнать, то это тоже может быть основанием для привлечения к ответственности.

В центре Рима обрушилась средневековая башня

В центре Рима, возле Колизея, на Императорских форумах частично обрушилась башня Торре-деи-Конти. Она находится на реставрации. Текущие ремонтные работы велись в рамках проекта создания нового туристического пространства.

По предварительным данным, один рабочий получил ранения. Еще четверых, которые находились в верхней части здания, эвакуировали.

Внутри застрял как минимум один рабочий Источник: Remo Casilli / REUTERS

Второе обрушение произошло, когда на место уже прибыли спасатели и полиция. Не исключается, что под завалами могут оставаться еще люди.

В горах Непала пропали 15 альпинистов

В Непале сошла лавина возле базового лагеря пика Ялунг-Ри. 15 альпинистов, включая гидов, не выходят на связь. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Утреннюю спасательную операцию пришлось отложить из-за ограничений на полеты в этом районе. Позже к месту схода лавины отправили вертолеты. Известно, что в группе не было россиян. Семь альпинистов погибли, еще четверо пропали без вести.

В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей

В России нужно ввести федеральный механизм списания ипотеки для учителей, работающих в малых городах и сельской местности. Такое предложение депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру просвещения Сергею Кравцову.

Списание, согласно инициативе, должно происходить поэтапно. За каждый полный учебный год работы, а полное освобождение от долга должно наступать после пяти лет непрерывной работы при условии занятости не ниже полной ставки и подтвержденной учебной нагрузки, рассказали авторы.

Списанные суммы предлагается освободить от уплаты НДФЛ, а финансировать проект — за счет субсидий регионам с компенсацией через АО «Дом.РФ», сказал Миронов в беседе с РИА Новости.

В аэропорту Стамбула 12 часов искали кошку россиянки

Спасатели и персонал Стамбульского аэропорта 12 часов искали сбежавшую кошку пассажирки-россиянки. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

Кошка выскочила из переноски, когда хозяйка была в туалете отеля, расположенного в здании аэропорта. Животное пролезло в технический отсек и исчезло. Специалисты разобрали стену туалета, но это не помогло. Ее удалось найти с помощью термальной камеры. Кошку привлекли светом и кормом.

Родителей в декрете планируют освободить от штрафов по кредитам

Россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, хотят освободить от начисления штрафов и пеней за неисполнение обязательств по потребительским кредитам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Таким образом семьям хотят обеспечить социальную защиту в любой жизненной ситуации. Если его примут, то он вступит в силу уже 1 марта 2026-го.

В Таиланде пропал турист из России

Отдыхавший в Таиланде турист из России пропал без вести во время купания у побережья Пхукета. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Он плавал в компании друзей на пляже Найтон. Внезапно накатила сильная волна и потянула его под воду. Мужчина больше не всплыл.