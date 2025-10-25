Поймать немного тепла. Стоит ли ехать в Абхазию на короткие ноябрьские каникулы: цены, еда, погода

Древние абхазские храмы дошли до наших дней во всей красе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В этом году в самом начале ноября россиян ждут небольшие каникулы. В честь праздника, Дня единства, будут три выходных подряд — 2, 3, 4 ноября, а если еще взять отгулы на 1 и 5 ноября, то получится небольшой отпуск. Если хочется отдохнуть недорого и красиво, то нужно отправляться в Абхазию. Подробности — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Дорога

И тут первое разочарование. Купить билет на самолет в аэропорт Сухума можно только на 25 октября. Это последний день, когда перелеты в столицу Абхазии доступны. Официально пока не публиковалась информация о том, что аэропорт закроют на зимний сезон. Но судя по невозможности купить билеты на ноябрь и другие месяцы, это произойдет. Поэтому придется по старинке — через Сочи, не поедем же мы на короткие каникулы на поезде. Сразу скажем, билеты недешевые. Так, 1 ноября перелет на курорт из Москвы стоит от 12 тысяч рублей без багажа. Улететь из Сочи 5 ноября еще дороже — от 16 тысяч рублей. Авиакомпании задрали цены в предвкушении увеличения турпотока.

Даже в ноябре в Абхазии много зелени Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Проживание

Тревел-агент Ирина Викторова в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отмечает, что в Абхазии, по сравнению другими зарубежными направлениями, можно найти вполне бюджетный отдых этой осенью не только в дешевых отелях, но и в статусных. Они хоть и не снизили цены с лета, но всё равно дешевле Турции, ОАЭ, а особенно Сочи (хоть это и не зарубежное направление).

Хорошие отели — 8–9 тысяч рублей за ночь Источник: Яндекс Путешествия

— Абхазию на ноябрьские праздники бронируют хорошо. Некоторые клиенты были там летом и снова едут, потому что не успели поездить по экскурсиям из-за жары и толп туристов. Теперь хотят увидеть Рицу, множественные водопады, да просто подышать морским воздухом. И если погода позволит, поддержать загар, — рассказала тревел-агент. По ее информации, особенно популярна Абхазия у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова. Жители южных городов предпочитают ехать на личных автомобилях, а москвичи негодуют, что нельзя прилететь напрямую в Сухум. Многих летний отдых в республике прельщал именно прямым перелетом.

По данным Ирины Викторовой, летом у туристов был особо популярен четырехзвездочный отель «Изумруд» на первой линии в Гагре. Сейчас четыре ночи на двоих в объекте стоят около 38 тысяч рублей с полным пансионом. В стоимость входит двухместный стандарт с балконом на море. На территории есть бассейн, парковка, можно оплатить российской картой.

Есть места на ноябрьские праздники и в самый популярный пятизвездочный «Амра парк-отель» в Гагре. Стоимость четырех ночей там 36 тысяч рублей за двоих. Но это с видом на парк и горы, за вид на море придется доплатить 7 тысяч рублей. В стоимость включен только завтрак.

— Чем дальше от границы, тем дешевле. Вот сегодня я продала тур в отель Loft в Новом Афоне на четыре ночи за 17 тысяч рублей на двоих. У объекта нет классификации, но отзывы моих клиентов хорошие. Чисто, тихо, есть бассейн, завтрак включен. Рядом все самые популярные достопримечательности, которые летом смотреть сложно — все они на горе: Новоафонский монастырь, крепость, дача Сталина, — рассказывает Ирина. Для самых экономных — четыре ночи за 7200 рублей в отеле Trevel New Gagra. Море рядом, магазины и рестораны (если они открыты в ноябре) тоже.

Еда

С едой в межсезонье в Абхазии проблематично, отмечают туроператоры. Многие заведения закрываются на зимний сезон, поэтому лучше брать полный пансион или заранее выяснять у своего агента, какие точки общепита работают рядом с объектом. Москвичка Вера Беляева предпочитает снимать в Гагре апартаменты, чтобы хоть иногда готовить самой. В Абхазии она живет каждую зиму уже 10 лет, как ушла на пенсию.

— Нужно понимать, что в Абхазии в несезон, особенно в небольших населенных пунктах, закрываются все столовые. И большая часть кафе и ресторанов. Поэтому, если вы бронируете жилье, например, на окраине Пицунды, в Алахадзе, в Очамчире и других маленьких населенных пунктах, будьте готовы к тому, что поесть будет негде вообще. У меня полноценная кухня, и я кашеварю там, — рассказывает Вера Васильевна. Это еще и экономно. По утрам она ходит на местный рынок и покупает свежий сыр, зелень и лаваш. По ее мнению, это лучший завтрак. Там же продают домашние яйца.

Абхазские фрукты Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Владелец ЛПХ Батал Хеция рассказал, что в начале ноября в Абхазии поспевает хурма, цитрусовые и поздние сорта фейхоа.

— Всё это продается на каждом шагу за копейки. Часто мимо моего домашнего сада прогуливаются туристы и фотографируют мои плоды. Я всех желающих обязательно пускаю, чтобы они бесплатно набрали себе мандаринов сколько унесут. Угощаю людей просто так, — говорит Батал.

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что посмотреть

Именно ноябрь — лучшее время ездить по экскурсиям. Уже не так жарко, мало туристов, а реки и водопады набрали мощь. Можно купить индивидуальную. Например, «Христианская Абхазия». Маршрут проходит через все древние храмы — Сухумский кафедральный собор, Айтарский храм Георгия Победоносца, Храм Илии Пророка, Драндский собор, Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы, Команский монастырь, часовня Святого Василиска. Длительность — 9 часов, стоимость — 15 тысяч рублей за 1–4 человек.

Озеро Рица особенно прекрасно осенью Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Для любителей первозданной природы подойдет путешествие в самые живописные места Абхазии: к озеру Рица и Гегскому водопаду. Ехать туда придется на внедорожнике. А по пути находится водопад «Девичьи слёзы» и река Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон. Стоимость — 3800 рублей с человека, 18 тысяч за автомобиль, в который войдут 4 человека. Естественно, нужно посмотреть популярные достопримечательности Гагры, Нового Афона, побывать в Пицунде и прогуляться по центру Сухума.

Погода