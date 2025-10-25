НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Обзор Поймать немного тепла. Стоит ли ехать в Абхазию на короткие ноябрьские каникулы: цены, еда, погода

Поймать немного тепла. Стоит ли ехать в Абхазию на короткие ноябрьские каникулы: цены, еда, погода

Несмотря на то что стоимость проживания осталась на летнем уровне, это направление всё равно остается бюджетным

Древние абхазские храмы дошли до наших дней во всей красе

Древние абхазские храмы дошли до наших дней во всей красе

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В этом году в самом начале ноября россиян ждут небольшие каникулы. В честь праздника, Дня единства, будут три выходных подряд — 2, 3, 4 ноября, а если еще взять отгулы на 1 и 5 ноября, то получится небольшой отпуск. Если хочется отдохнуть недорого и красиво, то нужно отправляться в Абхазию. Подробности — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Дорога

И тут первое разочарование. Купить билет на самолет в аэропорт Сухума можно только на 25 октября. Это последний день, когда перелеты в столицу Абхазии доступны. Официально пока не публиковалась информация о том, что аэропорт закроют на зимний сезон. Но судя по невозможности купить билеты на ноябрь и другие месяцы, это произойдет. Поэтому придется по старинке — через Сочи, не поедем же мы на короткие каникулы на поезде. Сразу скажем, билеты недешевые. Так, 1 ноября перелет на курорт из Москвы стоит от 12 тысяч рублей без багажа. Улететь из Сочи 5 ноября еще дороже — от 16 тысяч рублей. Авиакомпании задрали цены в предвкушении увеличения турпотока.

Даже в ноябре в Абхазии много зелени

Даже в ноябре в Абхазии много зелени

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Проживание

Тревел-агент Ирина Викторова в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отмечает, что в Абхазии, по сравнению другими зарубежными направлениями, можно найти вполне бюджетный отдых этой осенью не только в дешевых отелях, но и в статусных. Они хоть и не снизили цены с лета, но всё равно дешевле Турции, ОАЭ, а особенно Сочи (хоть это и не зарубежное направление).

Хорошие отели — 8–9 тысяч рублей за ночь

Хорошие отели — 8–9 тысяч рублей за ночь

Источник:

Яндекс Путешествия

— Абхазию на ноябрьские праздники бронируют хорошо. Некоторые клиенты были там летом и снова едут, потому что не успели поездить по экскурсиям из-за жары и толп туристов. Теперь хотят увидеть Рицу, множественные водопады, да просто подышать морским воздухом. И если погода позволит, поддержать загар, — рассказала тревел-агент. По ее информации, особенно популярна Абхазия у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова. Жители южных городов предпочитают ехать на личных автомобилях, а москвичи негодуют, что нельзя прилететь напрямую в Сухум. Многих летний отдых в республике прельщал именно прямым перелетом.

По данным Ирины Викторовой, летом у туристов был особо популярен четырехзвездочный отель «Изумруд» на первой линии в Гагре. Сейчас четыре ночи на двоих в объекте стоят около 38 тысяч рублей с полным пансионом. В стоимость входит двухместный стандарт с балконом на море. На территории есть бассейн, парковка, можно оплатить российской картой.

Есть места на ноябрьские праздники и в самый популярный пятизвездочный «Амра парк-отель» в Гагре. Стоимость четырех ночей там 36 тысяч рублей за двоих. Но это с видом на парк и горы, за вид на море придется доплатить 7 тысяч рублей. В стоимость включен только завтрак.

— Чем дальше от границы, тем дешевле. Вот сегодня я продала тур в отель Loft в Новом Афоне на четыре ночи за 17 тысяч рублей на двоих. У объекта нет классификации, но отзывы моих клиентов хорошие. Чисто, тихо, есть бассейн, завтрак включен. Рядом все самые популярные достопримечательности, которые летом смотреть сложно — все они на горе: Новоафонский монастырь, крепость, дача Сталина, — рассказывает Ирина. Для самых экономных — четыре ночи за 7200 рублей в отеле Trevel New Gagra. Море рядом, магазины и рестораны (если они открыты в ноябре) тоже.

Еда

С едой в межсезонье в Абхазии проблематично, отмечают туроператоры. Многие заведения закрываются на зимний сезон, поэтому лучше брать полный пансион или заранее выяснять у своего агента, какие точки общепита работают рядом с объектом. Москвичка Вера Беляева предпочитает снимать в Гагре апартаменты, чтобы хоть иногда готовить самой. В Абхазии она живет каждую зиму уже 10 лет, как ушла на пенсию.

— Нужно понимать, что в Абхазии в несезон, особенно в небольших населенных пунктах, закрываются все столовые. И большая часть кафе и ресторанов. Поэтому, если вы бронируете жилье, например, на окраине Пицунды, в Алахадзе, в Очамчире и других маленьких населенных пунктах, будьте готовы к тому, что поесть будет негде вообще. У меня полноценная кухня, и я кашеварю там, — рассказывает Вера Васильевна. Это еще и экономно. По утрам она ходит на местный рынок и покупает свежий сыр, зелень и лаваш. По ее мнению, это лучший завтрак. Там же продают домашние яйца.

Абхазские фрукты

Абхазские фрукты

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Владелец ЛПХ Батал Хеция рассказал, что в начале ноября в Абхазии поспевает хурма, цитрусовые и поздние сорта фейхоа.

— Всё это продается на каждом шагу за копейки. Часто мимо моего домашнего сада прогуливаются туристы и фотографируют мои плоды. Я всех желающих обязательно пускаю, чтобы они бесплатно набрали себе мандаринов сколько унесут. Угощаю людей просто так, — говорит Батал.

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUИсточник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU
Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что посмотреть

Именно ноябрь — лучшее время ездить по экскурсиям. Уже не так жарко, мало туристов, а реки и водопады набрали мощь. Можно купить индивидуальную. Например, «Христианская Абхазия». Маршрут проходит через все древние храмы — Сухумский кафедральный собор, Айтарский храм Георгия Победоносца, Храм Илии Пророка, Драндский собор, Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы, Команский монастырь, часовня Святого Василиска. Длительность — 9 часов, стоимость — 15 тысяч рублей за 1–4 человек.

Озеро Рица особенно прекрасно осенью

Озеро Рица особенно прекрасно осенью

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Для любителей первозданной природы подойдет путешествие в самые живописные места Абхазии: к озеру Рица и Гегскому водопаду. Ехать туда придется на внедорожнике. А по пути находится водопад «Девичьи слёзы» и река Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон. Стоимость — 3800 рублей с человека, 18 тысяч за автомобиль, в который войдут 4 человека. Естественно, нужно посмотреть популярные достопримечательности Гагры, Нового Афона, побывать в Пицунде и прогуляться по центру Сухума.

Погода

Этот ноябрь, судя по прогнозам, в Абхазии не типичный. В начале месяца, с 1 по 5 ноября, будет довольно прохладно по местным меркам — днем до +15. 1 и 2 ноября небольшие дожди, остальные дни солнечно. Однако в республике не очень верят прогнозам. Ноябрь практически всегда теплый, температура воздуха в отдельные дни повышается до +25 градусов. Однако, если вы собираетесь на экскурсии в горы, обязательно нужно брать теплую одежду и непромокаемую обувь.

Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Абхазия Каникулы Погода Хурма Экскурсия Отдых в Абхазии Цены на отдых в Абхазии
Комментарии
1
Гость
44 минуты
Данафиг
Читать все комментарии
