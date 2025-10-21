У вас есть месяц — иначе штраф: в Госдуме утвердили предельные сроки явки в военкомат по электронной повестке

За неявку можно получить крупный штраф Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Призывники после получения электронной повестки должны явиться в военкомат не более чем через 30 дней. Соответствующие изменения к законопроекту о призыве на военную службу одобрили на пленарном заседании Госдумы.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По их задумке, нововведение поможет систематизировать призыв и сделать его более прозрачным.

Как проходит процесс вручения повестки Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Электронная повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, то есть Ф. И. О. и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф».

Реестр повесток — это единая государственная база, в которую вносятся все повестки, направленные гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на нем.

В части регионов России и вовсе будут выдавать только электронные повестки. Это Москва, республика Марий Эл, Рязанская и Сахалинская области.

Что будет, если проигнорировать повестку

Неявка без уважительной причины грозит штрафами:

от 10 до 30 тысяч рублей — за неявку по вызову;

от 1 до 5 тысяч — за непредоставление актуальной информации о смене адреса, работы или образования;

до 15 тысяч — за невыполнение обязанности сообщать о выезде за границу более чем на шесть месяцев;

от 15 до 25 тысяч — за отказ пройти медицинское освидетельствование;

до 5 тысяч — за утрату или повреждение военного билета.



Призыв будет длиться год

У нового призыва появится одна особенность — он будет действовать в течение года. Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором чтении. То есть, если гражданина, призванного на военную службу, по каким-либо причинам не направили для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании. По задумке авторов, закон должен помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва.

Об этом и других особенностях призыва рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Как проходит осенний призыв

Осенний призыв в армию стартовал 1 октября и продолжится до 31 декабря в плановом порядке. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря.