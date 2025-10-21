НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Эвакуировали школу. Видео
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
Задержали зарплаты
«Умные решения» в недвижимости
Квартал под застройку
Где подготовить авто к холодам
Задерживается открытие ТЮЗа
Бизнес по-женски
Объединение больниц
Страна и мир У вас есть месяц — иначе штраф: в Госдуме утвердили предельные сроки явки в военкомат по электронной повестке

У вас есть месяц — иначе штраф: в Госдуме утвердили предельные сроки явки в военкомат по электронной повестке

Призыв в армию в России проходит дважды в год

213
За неявку можно получить крупный штраф | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUЗа неявку можно получить крупный штраф | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

За неявку можно получить крупный штраф

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Призывники после получения электронной повестки должны явиться в военкомат не более чем через 30 дней. Соответствующие изменения к законопроекту о призыве на военную службу одобрили на пленарном заседании Госдумы.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По их задумке, нововведение поможет систематизировать призыв и сделать его более прозрачным.

Как проходит процесс вручения повестки | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаКак проходит процесс вручения повестки | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Как проходит процесс вручения повестки

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Электронная повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, то есть Ф. И. О. и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф».

Реестр повесток — это единая государственная база, в которую вносятся все повестки, направленные гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на нем.

В части регионов России и вовсе будут выдавать только электронные повестки. Это Москва, республика Марий Эл, Рязанская и Сахалинская области.

Что будет, если проигнорировать повестку

Неявка без уважительной причины грозит штрафами:

  • от 10 до 30 тысяч рублей — за неявку по вызову;

  • от 1 до 5 тысяч — за непредоставление актуальной информации о смене адреса, работы или образования;

  • до 15 тысяч — за невыполнение обязанности сообщать о выезде за границу более чем на шесть месяцев;

  • от 15 до 25 тысяч — за отказ пройти медицинское освидетельствование;

  • до 5 тысяч — за утрату или повреждение военного билета.

Подробнее читайте в этом материале.

Призыв будет длиться год

У нового призыва появится одна особенность — он будет действовать в течение года. Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором чтении. То есть, если гражданина, призванного на военную службу, по каким-либо причинам не направили для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании. По задумке авторов, закон должен помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва.

Об этом и других особенностях призыва рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Детали можете узнать в отдельном материале.

Как проходит осенний призыв

Осенний призыв в армию стартовал 1 октября и продолжится до 31 декабря в плановом порядке. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря.

Срок военной службы составит 12 месяцев. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Повестка Военкомат Призыв
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Мы все ближе к абсурдной ситуации из анекдота, когда для того, чтобы сделать выбор, нужно будет просто кивнуть перед телевизором...
Гость
1 час
Холопья доля..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление