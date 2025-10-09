НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Авиакатастроф в России стало в два раза больше: перевозчиков ждут проверки

Авиакатастроф в России стало в два раза больше: перевозчиков ждут проверки

Число погибших увеличивается с каждым годом

Безопасность полетов остается под вопросом

Безопасность полетов остается под вопросом

Источник:

Михаил Огнев / Fontanka.ru

В России выросло число авиакатастроф. Власти обратили внимание на опасную тенденцию и опасаются повторения крушения самолетов. В связи с этим они решили организовать масштабные проверки авиакомпаний. Об этом говорится в поручении правительства Ространснадзору.

Они пройдут с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026 года. В список попала 51 региональная авиакомпания, пишут «Известия. 

«Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании „Ангара“ 24 июля», — следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Источник:

Городские медиа

Только в 2024 году количество авиационных происшествий возросло вдвое (с 8 до 17) по сравнению с 2023-м, а число погибших выросло более чем в три раза (с 12 до 37). С начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибло 53 человека.

В пояснительной записке к проекту поручения говорится, что негативные тенденции связаны с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми перевозчиками. Среди проблем названы:

  • несоблюдение обязательных требований по техническому обслуживанию воздушных судов;

  • недостаточная подготовка персонала;

  • отсутствие системы управления безопасностью полетов;

  • отклонения от эксплуатационной документации.

Днем 24 июля в 15 километрах от города Тынды разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту было 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, среди которых — пятеро детей. Никто не выжил. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа при настройке высотомера, сообщил в Совете Федерации глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
6
Гость
26 минут
Просто надо потерпеть и дождаться 2030 года, к 2030 году 1000 новых самолётов обещали построить. Наверное, уже начали....
Гость
24 минуты
Когда страна производит только дармоедов-чиновников, и утратила все способности в автостроении и, уж тем более, в авиастроении, так чему удивляться?
Читать все комментарии
