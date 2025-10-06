Кто ответит за испорченный отпуск и что будет с ценами на путевки, когда примут поправки в закон о туризме

Весь год копишь на мечту, выбираешь каждую деталь, и как же обидно, когда долгожданный отдых оказывается испорчен Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Российскую индустрию ждут глобальные изменения. Положительное заключение получил законопроект о разграничении ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц. Он наконец поставит финальную точку в претензиях за испорченный отдых. Журналисты MSK1.RU cпросили у экспертов, как новый документ разведет по разные стороны поставщиков туристических услуг и что это в конечном счете изменит для каждого путешественника.

Зачем нужен новый закон

Законопроект четко прописывает, кто и за что несет ответственность, когда ваш долгожданный отпуск вдруг идет не по плану.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, в последние годы им стали предъявлять иски о возврате денег за туры, которые они даже не продавали. Виной тому была серая схема работы недобросовестных агентств.

«Одного из туроператоров привлекли к ответственности на сумму более миллиона рублей из-за того, что фиктивное турагентство буквально нарисовало туристу тур, — поделился с MSK1.RU генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. — Были указаны данные бронирования отеля, полетные данные, выписаны „билеты“ — и всё это не имело никакого отношения к турпродукту этого туроператора. Более того, у оператора не было даже договора с этим агентом. Но суды не стали разбираться и просто признали оператора ответственным по этим обязательствам, опираясь на нормы 132-ФЗ».

В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что одновременно с этим туроператоров заставляли отвечать за любую неприятность в поездке, даже если виноват был авиаперевозчик, задержавший рейс, или отель, предоставивший не тот номер.

«Законопроект инициирован для разграничения обязанностей и ответственности участников туррынка, — объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. — Например, в ситуации, когда туроператор вынужден отвечать перед туристом за услуги, которые турагент включил в договор о реализации турпродукта, не уведомив об этом туроператора и не оплатив включенные в договор дополнительные услуги, получив при этом деньги от клиентов. Немало также случаев, когда турагенты получают деньги от клиентов и скрываются, а туроператор обязан возмещать их только на основании того, что указан в договоре».

Туроператор — это компания-организатор, которая формирует турпакет из перелета, трансфера, отеля, страховки и экскурсий, а турагент — это продавец готовых туров.

«Новый закон позволит выделять отдельные сегменты этого пазла и не скидывать всё на кого-то одного. Я понимаю, что инициатива направлена в первую очередь именно на защиту туроператоров. Но туризм в целом — длинная цепочка „рукопожатий“. И мы не можем на 100% гарантировать, что все звенья будут работать по заранее оговоренным правилам и стандартам, — делится с MSK1.RU руководитель турагентства TravelKey Екатерина Хорошилова. — С вступлением нового закона в силу все стороны, работающие в правовом поле, будут в плюсе. Возможно, наконец-то и туристы поймут, кто за что отвечает. Ведь именно турагентам всегда „первый кнут“.

Что поменяет новый законопроект

Главная цель документа — расставить всё по своим местам и сделать систему прозрачной для туриста.

«Основная цель поправок — освободить туроператора от ответственности за ошибки турагента, то есть на этапе, который он не контролирует, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Со стороны туриста такие изменения могут вызвать вопросы. Однако разработчики законопроекта уверены, что четкое разграничение, наоборот, усилит общую ответственность на рынке».

Теперь турагент будет отвечать за то, чтобы ваши деньги вовремя и в полном объеме дошли до туроператора. Если агентство получило с вас оплату, но не перечислило ее оператору, вся ответственность ложится на него. Это мощный удар по недобросовестным посредникам.

«Возникновение стихийных турагентов — системная проблема. Чтобы начать работу, им достаточно зарегистрировать компанию с соответствующим видом деятельности или ИП, иметь офис и доступ в интернет для просмотра предложений туроператоров. При этом большинство судебных исков связаны именно с деньгами, полученными за путевки, которые так и не были реализованы, — подчеркивает в беседе с MSK1.RU юрист-экономист Юрий Капштык. — И разграничение ответственности — необходимый шаг, который ведет к стабилизации рынка и надежности для туриста».

За туроператором сохраняется полная ответственность за достоверность информации в брошюрах и качество всего тура. Если вы купили путевку и турагент исправно перечислил деньги, то претензии по несоответствию отеля, отмене экскурсий или сбоям в программе вы предъявляете именно туроператору.

«Я приветствую инициативу пролить свет на разграничение ответственности между турагентами и туроператорами, — заявила MSK1.RU основатель турагентства авторских путешествий по России Inspire to travel Екатерина Кирдина. — Сейчас оператор часто оказывается крайним в цепочке, даже если не имел возможности влиять на действия агента. Важно, чтобы закон принимался с учетом реального состояния агентской среды — с поэтапным внедрением, консультированием с бизнесом и учетом интересов тех, кто уже работает легально».

Правда, чисто технического разграничения обязанностей мало. Чтобы новый закон действительно работал, должны произойти глубокие изменения в сфере гостеприимства.

«Новый законопроект должен сопровождаться усилением образовательных и просветительских программ для туроператоров, турагентов и персонала, чтобы минимизировать риски и сформировать культуру ответственного ведения бизнеса, — считает генеральный директор Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова. — Вектор на образовательные инициативы напрямую соотносится с целями нацпроекта „Туризм и гостеприимство“».

Самое важное нововведение касается происшествий с туристами. Законопроект прямо указывает: за вред жизни, здоровью или имуществу туриста, причиненный из-за недостатка конкретной услуги, отвечает тот, кто эту услугу непосредственно и оказал.

Проще говоря, если вы получили пищевое отравление в ресторане отеля, иск о возмещении вреда вы подаете к этому отелю. Если произошло ДТП в трансферном или экскурсионном автобусе — к перевозчику. На возможные изменения законодательства в беседе с MSK1.RU отреагировали российские отельеры.

«Закон сильно не повлияет на работу отельеров и больше касается взаимоотношений турагентов и туроператоров, — считает директор по развитию сети хилинг-отелей Green Flow Елена Баранова. — Что касается нашей сети отелей, то для нас нет разницы, приехал ли к нам турист самостоятельно или через туроператора, мы всегда оказываем сервис высокого уровня и в случае возникновения спорных моментов решаем их с туристами на месте.

«Насколько данный законопроект не вызовет новых вопросов у потенциальных туристов — это достаточно спорный момент, — рассуждает коммерческий директор группы отелей „Русские Сезоны“ Инна Рындина. — На мой взгляд, новый законопроект станет еще одним катализатором всплеска спроса на самостоятельные путешествия».

Новый законопроект прежде всего отразится на деятельности турагентств и может привести к неожиданным последствиям, считает директор по взаимодействию с госструктурами в сервисе путешествий «Туту», тревел-эксперт Никита Коростелев.

«Благодаря этому закону можно избежать ситуаций, когда туроператор несет ответственность за недобросовестного турагента или гостиницу. При этом для путешественников сами поездки будут безопаснее, — комментирует MSK1.RU эксперт. — Кстати, россияне всё чаще делают выбор в пользу самостоятельного туризма. По нашим данным, 70% путешественников сами организовывают туристические поездки по стране».

А что будет с ценами?

Мнение экспертов туристического рынка относительно влияния законопроекта на стоимость туров разделилось.

«Одни считают, что затраты туроператоров снизятся благодаря уменьшению риска покрытия ошибок третьих лиц, что позволит направить средства на улучшение услуг и расширение ассортимента. Другие предполагают, что изменение структуры распределения ответственности незначительно скажется на ценовой политике, — объясняет MSK1.RU руководитель туристического агентства „Девятая планета“ Оксана Велигодская. — Пока говорить о каком-либо существенном изменении цен преждевременно».

«Пока говорить о принятии закона рано: проект только получил положительную оценку и скоро поступит на рассмотрение в Госдуму. Инициатива просто уточняет правила игры. На цены она, скорее всего, никак не повлияет», — добавляет Никита Коростелев.

Впрочем, туристы от нововведений скорее выиграют, ведь закон призван снизить риски мошенничества и срывов исполнения обязательств по договорам со стороны недобросовестных турагентов.

«Идея в том, чтобы в договоре были указаны только те услуги, которые реально будут выполнены. И не было услуг, которые не относятся напрямую к туроператору, а турагент их включает и берет за это деньги. Это значит меньше ложных обещаний и меньше обманутых клиентов», — считает финансовый консультант Татьяна Волкова.

