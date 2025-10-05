НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Нужно быть готовым к переменчивой погоде»: ярославец рассказал об изнанке отдыха в Северной Осетии

«Нужно быть готовым к переменчивой погоде»: ярославец рассказал об изнанке отдыха в Северной Осетии

А также составил топ мест, которые точно стоит увидеть

Ярославец поделился впечатлениями о поездке в Северную Осетию | Источник: Артем

Ярославец поделился впечатлениями о поездке в Северную Осетию

Источник:

Артем

Кавказские горы пользуются популярностью среди россиян. Турист из Ярославля, видеооператор Артем, уже не первый раз приезжает сюда на отдых. В 2024 году он ездил в джип-тур по Дагестану и остался в восторге.

В августе 2025-го Артем вернулся на Кавказ, на этот раз ярославец купил тур по Северной Осетии. В беседе с 76.RU Артем рассказал о своих впечатлениях от республики и составил список мест, которые точно стоит посетить.

«Многие места не найти, если не знать о них»

Добирался Артем до Владикавказа на самолете | Источник: Артем

Добирался Артем до Владикавказа на самолете

Источник:

Артем

Чтобы добраться до Владикавказа, Артем выбрал самолет, для него этот вариант оказался самым удобным. Правда, по прилете не обошлось без трудностей.

«Билеты в обе стороны вышли в 23 тысячи рублей. Вылетал из Москвы. Трудности возникли при вызове такси из аэропорта. Сети не было», — поделился Артем.

Путешествие проходило на джипах | Источник: Артем

Путешествие проходило на джипах

Источник:

Артем

Пятидневный тур на джипах обошелся в 50 тысяч рублей. Туристическая группа передвигалась между достопримечательностями на внедорожниках вместе с гидом. Артем считает, что подобный вид поездок куда интереснее, чем самостоятельные путешествия.

«Мне очень нравится такой формат, так как гиды-водители имеют возможность показать уникальные локации. Знаю, что есть те, кто не любят туры и перемещаются сами. Как минимум многие места не найти, если не знать о них. Грамотный гид всегда разбавит поездку интересными фактами и легендами о культуре и истории республики. Это дорогого стоит», — рассказал Артем.

Будьте готовы к непогоде

В горах погода меняется часто | Источник: Артем

В горах погода меняется часто

Источник:

Артем

По словам Артема, плюс таких туров в том, что не нужно преодолевать расстояния пешком. На внедорожниках поднимаются даже на высоту.

«Обязательно нужно быть готовым к переменчивой погоде в горах. От палящего солнца до ливня и обратно может пройти 30 минут. Дождевик, головной убор, солнцезащитные очки, удобная обувь — лучшие друзья в горной местности», — советует ярославец.

Местные отправляют животных пастись в горы | Источник: Артем

Местные отправляют животных пастись в горы

Источник:

Артем

Не только непогода подпортила настроение, но и смог. Дым, как объяснили местные, пришел с ветром из-за пожаров в соседних республиках.

«Дымная пелена преследовала нас 90% времени. Причем через пару дней после нашей поездки она прошла. Тут как повезет, никто не застрахован», — поделился Артем.

Что посмотреть в Северной Осетии

В Кармадонском ущелье погиб Сергей Бодров | Источник: Артем

В Кармадонском ущелье погиб Сергей Бодров

Источник:

Артем

Чтобы познакомиться с историей и красотами Северной Осетии, местные гиды рекомендуют посмотреть:

  • Владикавказ;

  • Мидаграбинское озеро в Пригородном районе;

  • Город мертвых в Даргавсе. Вход стоит 150 рублей;

  • Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова и его съемочной группы;

  • Канатная дорога в Цее. Стоимость — 800 рублей;

  • Алагирское и Цейское ущелья в Алагирском районе; 

  • водохранилище Зарамагского ГЭС в Алагирском районе;

  • Горная Дигория, или Дигорское ущелье, в Ирафском районе.

В Алагирском ущелье находится монумент Уастырджи | Источник: Артем
Так выглядит город мертвых в Даргавсе | Источник: Артем
От гор захватывает дух | Источник: Артем
Вид на водохранилище. Окружности — это специальные установки для разведения форели | Источник: Артем
Помимо гор Артем увидел водопады | Источник: Артем
В туре было много локаций | Источник: Артем
Погода иногда подводила | Источник: Артем

Артем отметил, что туристов было мало. Никаких очередей и пробок за всю поездку он не увидел.

«Безусловная любовь к своему региону»

Город Артему понравился не меньше природных мест | Источник: Артем

Город Артему понравился не меньше природных мест

Источник:

Артем

По словам ярославца, красота Северной Осетии таится не только в природе, но и местных. Путешественник отметил, что спокойствие осетин. Особенно это заметно на фоне «горячего» Дагестана.

«В целом, как и на всем Кавказе, осетины очень доброжелательны и гостеприимны. Замечал даже, что иногда могут с осторожностью высказывать свое мнение, если оно отличается от мнения гостя, чтобы не обидеть или задеть второго, — отметил Артем. — Наверное, самое главное отличие от ярославцев — безусловная любовь к своему региону. Если местные говорят о своей республике, это будет долго, красочно и исключительно с упоением».

Воду пьют из-под крана

По улицам ходят трамваи | Источник: Артем

По улицам ходят трамваи

Источник:

Артем

Владикавказ показался Артему спокойным, самобытным и красивым городом. Но переезжать сюда он бы не стал.

«Сам город достаточно миниатюрный. Темп жизни медленней, чем в Ярославле. Вдобавок там чувствуется самобытная культура и традиции. Их интересно узнать, но жить с ними было бы непривычно. Мы только ликбез „Как правильно провести застолье“ слушали порядка 30 минут», — рассказал ярославец.

Владикавказ показался герою миниатюрным городом | Источник: Артем
Вечером здесь включается подсветка | Источник: Артем
Любое жилье в городе будет с видом на горы | Источник: Артем
Пейзажи очаровывают | Источник: Артем
В городе много местных магазинов | Источник: Артем
Хотя внешне он чем-то напоминает окраину Ярославля | Источник: Артем

Артем отметил во Владикавказе наличие доставок продуктов и товаров и дешевое такси. Поездка на трамвае ему обошлась в 25 рублей.

«Здесь не так развита привычная нам сеть розничных супермаркетов. В городе очень много небольших самостоятельных магазинчиков. Интересно, что местная продукция в них всегда заметно дешевле привозной», — поделился Артем.

Есть еще один удивительный момент — воду в Северной Осетии пьют из-под крана.

«Осетины выиграли лотерею. Их местная вода очень чистая. Каждый год местный водоканал делает пробы и вердикт один и тот же: безопасно для употребления. Лично видел, как грузовик с большой цистерной с логотипом известного бренда наполняет воду из горного источника. Дальше эта вода разливается в бутылки», — подметил Артем.

В горах, конечно, с инфраструктурой трудно. Регион не так сильно развит в сфере туризма, как соседний Дагестан.

«В нашем туре было включено всё — от проживания до питания, но если бы пришлось составлять маршрут самостоятельно, то, думаю, возникли бы сложности. Банально, не так много отелей. Горные кафе не всегда можно опознать с первого взгляда», — рассказал ярославец.

Горы Осетии действительно оказались волшебными.

Артем

турист из Ярославля
Невероятные виды | Источник: Артем

Невероятные виды

Источник:

Артем

«Находиться там было тяжело»

Перед отлетом из Северной Осетии Артем посетил школу № 1 в Беслане, которая 1 сентября 2004 года была захвачена террористами. Локация не входила в основной тур — поехать туда было желанием самого ярославца.

«Находиться там было тяжело. Гнетущая атмосфера. Особенно впечатляет этот спортивный зал, где держали более 1000 человек без воды и еды… Дело в том, что он небольшой. Когда представляешь, что здесь умещались столько человек, становится страшно. Там царит тишина. Иногда вместо игрушек приносят воду, открывают бутылку воды и оставляют», — поделился Артем.

Ярославец посетил мемориал в Беслане | Источник: Артем
Туристы оставляют надписи на стенах в память о жертвах теракта | Источник: Артем
Находиться внутри было эмоционально тяжело | Источник: Артем
Во дворе школы стоит скульптура «Крик Беслана» | Источник: Артем

Артем отметил многогранность Северной Осетии. Республика впечатляет историей, традициями и природой.

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Туризм Путешествие
