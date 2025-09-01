НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 746мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Ярославец — о жизни без зрения
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Ярославский бренд покорил Россию
Викторина для ярославцев
Какие обследования пройти осенью
Потасовки в центре Ярославля
Авария с КАМАЗом
Отзыв на отдых в Таиланде
Страна и мир Фоторепортаж Беслан. 15 горьких фотографий трагедии, которую мы не забудем

Беслан. 15 горьких фотографий трагедии, которую мы не забудем

21 год назад террористы захватили заложников во время торжественной линейки в школе

10 090
17 комментариев
Оставшихся в живых заложников смогли освободить только на третий день | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАССОставшихся в живых заложников смогли освободить только на третий день | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Оставшихся в живых заложников смогли освободить только на третий день
Источник:
Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Сегодня 1 сентября — праздничный день, дети идут в школу, где прозвучат первые звонки на торжественных линейках. В такой же день 21 год назад такая же линейка завершилась трагедией, о которой даже спустя годы забыть не получается: здание школы № 1 города Беслан захватили террористы. Два с половиной дня они удерживали в здании 1128 заложников — сотрудников школы, детей и их родителей, пришедших на праздник. Освободили их только на третий день, после штурма здания, в результате теракта погибли 314 человек. Сегодня мы вспоминаем эту трагедию.

В тот день события начали развиваться в 9 часов 5 минут утра, когда к зданию школы подъехал грузовик, затянутый тентом. Из него выбежали вооруженные люди, которые окружили торжественную линейку и, стреляя из автоматов, избивая людей прикладами, оттеснили к стенам здания так, чтобы заложники были вынуждены войти в него. Большая часть заложников оказалась в спортзале, который был заминирован. Несколько человек расстреляли.

Власти создали оперативный штаб, на место направили подразделения Центра специального назначения ФСБ России. Район проведения спецоперации блокировали подразделения внутренних войск МВД России, были созданы два рубежа оцепления вокруг школы и проведена эвакуация жителей из близлежащих домов.

Вокруг школы были созданы два рубежа оцепления, жителей ближайших домов эвакуировали | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАССВокруг школы были созданы два рубежа оцепления, жителей ближайших домов эвакуировали | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Вокруг школы были созданы два рубежа оцепления, жителей ближайших домов эвакуировали
Источник:
Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Захватчики сначала не выдвигали никаких требований, но позже заявили, что хотят видеть президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. РИА Новости сообщает, что еще одним требованием, по некоторым данным, был вывод федеральных сил с территории Чеченской Республики. Рассматривать политические требования не стали. Это объясняют тем, что оперштаб следовал закону «О борьбе с терроризмом».

Родственники заложников просили не допускать штурма здания | Источник: ИТАР-ТАСС, газета «Северная Осетия»Родственники заложников просили не допускать штурма здания | Источник: ИТАР-ТАСС, газета «Северная Осетия»
Родственники заложников просили не допускать штурма здания
Источник:
ИТАР-ТАСС, газета «Северная Осетия»

В течение двух с половиной дней установить контакт пытались советник президента РФ Асламбек Аслаханов и представители властей, детский врач Леонид Рошаль, общественные деятели, однако договориться не удалось ни о передаче заложникам лекарств, воды и еды, ни об освобождении заложников за вознаграждение. 2 сентября террористы согласились впустить в здание школы экс-президента Ингушетии Руслана Аушева, с ним выпустили 26 заложников.

За три дня заложникам не удалось передать ни еду, ни воду, ни медикаменты | Источник: Александр Ломакин / ИТАР-ТАССЗа три дня заложникам не удалось передать ни еду, ни воду, ни медикаменты | Источник: Александр Ломакин / ИТАР-ТАСС
За три дня заложникам не удалось передать ни еду, ни воду, ни медикаменты
Источник:
Александр Ломакин / ИТАР-ТАСС

На третий день оперштаб договорился с террористами об эвакуации тел погибших. Когда к школе подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела, в спортзале школы раздалось два мощных взрыва. Спецподразделения начали штурм школы — сообщалось, что он не планировался.

Штурм школы не был подготовлен, его начали стихийно — после взрывов | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАССШтурм школы не был подготовлен, его начали стихийно — после взрывов | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Штурм школы не был подготовлен, его начали стихийно — после взрывов
Источник:
Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Началась стрельба. Из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны в течение первых двух дней). Сотрудники спецподразделений стали предпринимать меры по спасению людей, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по разбегающимся заложникам.

После взрывов из окон школы начали выпрыгивать женщины и дети | Источник: ИТАР-ТАСС, с экрана ТВ-программы НТВПосле взрывов из окон школы начали выпрыгивать женщины и дети | Источник: ИТАР-ТАСС, с экрана ТВ-программы НТВ
После взрывов из окон школы начали выпрыгивать женщины и дети
Источник:
ИТАР-ТАСС, с экрана ТВ-программы НТВ

Через несколько минут после взрывов большую часть оставшихся в живых и не бежавших заложников — около 200 человек — перевели в другие помещения школы, большинство — в столовую. Бой террористов и сотрудников спецподразделений продолжался до позднего вечера. Здание школы было частично разрушено.

Большая часть заложников — дети | Источник: ИТАР-ТАСС, телеканал НТВБольшая часть заложников — дети | Источник: ИТАР-ТАСС, телеканал НТВ
Большая часть заложников — дети
Источник:
ИТАР-ТАСС, телеканал НТВ

Ответственность за теракт взял на себя признанный террористом Шамиль Басаев — один из лидеров вооруженной борьбы за независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, полевой командир, участвовавший в конфликте в Нагорном Карабахе и обеих чеченских войнах.

Это не первый теракт, ответственность за который берет на себя Шамиль Басаев: до этого были теракт в Будённовске, теракт на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», серия взрывов с участием смертников, захват самолетов, теракт у станции метро «Рижская» в Москве и взрыв на стадионе «Динамо» в Грозном, во время которого погиб Ахмат Кадыров, бывший на тот момент президентом Чеченской Республики в составе России.

Сообщая о своей причастности к теракту в Беслане, Басаев заявил, что среди требований террористов были признание независимости Ичкерии и отставка президента России Владимира Путина.

Путин прибыл в Беслан на следующий день после штурма и посетил пострадавших в больнице | Источник: Алексей Ломакин / ИТАР-ТАССПутин прибыл в Беслан на следующий день после штурма и посетил пострадавших в больнице | Источник: Алексей Ломакин / ИТАР-ТАСС
Путин прибыл в Беслан на следующий день после штурма и посетил пострадавших в больнице
Источник:
Алексей Ломакин / ИТАР-ТАСС

О ликвидации Шамиля Басаева сообщалось несколько раз — и до теракта в Беслане, и после него. По информации ФСБ, Шамиль Басаев был убит в ночь с 9 на 10 июля 2006 года после взрыва сопровождавшегося им грузовика с оружием и боеприпасами. Бывший на тот момент директором ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев ликвидирован во время секретной операции.

В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей | Источник: Андрей Югов / ИТАР-ТАССВ результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей | Источник: Андрей Югов / ИТАР-ТАСС
В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей
Источник:
Андрей Югов / ИТАР-ТАСС

6 и 7 сентября в России был объявлен траур. В Северной Осетии несколько месяцев продолжались митинги с требованиями назвать и привлечь к ответственности виновников. Позднее стало известно, что из всех участников теракта в живых после штурма здания остался один — Нурпаша Кулаев, его приговорили к пожизненному заключению.

Родственники погибших в школе заложников не раз обращались в суд и к властям, полагая что расследование теракта проводится недостаточно тщательно | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАССРодственники погибших в школе заложников не раз обращались в суд и к властям, полагая что расследование теракта проводится недостаточно тщательно | Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Родственники погибших в школе заложников не раз обращались в суд и к властям, полагая что расследование теракта проводится недостаточно тщательно
Источник:
Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

После многочисленных обращений родственников Генеральная прокуратура назначила комиссию экспертов для расследования деятельности оперативного штаба. Комиссия пришла к выводу, что действия оперштаба и подчиненных подразделений силовиков, военных и МЧС соответствовали федеральному законодательству.

После трагедии родственники объединились в ассоциацию «Матери Беслана», после от нее отделилась «Голос Беслана» | Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАССПосле трагедии родственники объединились в ассоциацию «Матери Беслана», после от нее отделилась «Голос Беслана» | Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС
После трагедии родственники объединились в ассоциацию «Матери Беслана», после от нее отделилась «Голос Беслана»
Источник:
Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС

Организация «Матери Беслана» ходатайствовала о том, чтобы заключение комиссии признали незаконным, в нём не было ответов на поставленные родственниками жертв вопросы. Первая судебная инстанция удовлетворила ходатайство, но после Верховный суд Северной Осетии его отменил.

После теракта каждый новый учебный год в Северной Осетии начинается с траурных мероприятий | Источник: Владимир Мукагов / ИТАР-ТАССПосле теракта каждый новый учебный год в Северной Осетии начинается с траурных мероприятий | Источник: Владимир Мукагов / ИТАР-ТАСС
После теракта каждый новый учебный год в Северной Осетии начинается с траурных мероприятий
Источник:
Владимир Мукагов / ИТАР-ТАСС

В первые годы после трагедии с дальнейшей судьбой полуразрушенной школы не могли определиться — среди предложений был снос здания, но родственники жертв теракта были против этого.

На стенах спортзала, где заложники провели больше двух суток, развешаны фото жертв теракта | Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАССНа стенах спортзала, где заложники провели больше двух суток, развешаны фото жертв теракта | Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС
На стенах спортзала, где заложники провели больше двух суток, развешаны фото жертв теракта
Источник:
Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС

После теракта школу № 1 не стали восстанавливать. 7 лет здание и территория вокруг него оставались заброшенными. Неподалеку было построено новое здание школы.

Родственники погибших были против сноса школы | Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАССРодственники погибших были против сноса школы | Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС
Родственники погибших были против сноса школы
Источник:
Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС

В спортзале, где заложники провели двое с половиной суток, установлен православный крест, на стенах висят фотографии погибших, посетители оставляют цветы, игрушки и открытые бутылки с водой.

Полуразрушенный спортзал, где произошли взрывы, укрепили металлическими балками — там был создан первый мемориал в память о жертвах трагедии | Источник: Станислав Красильников / ИТАР-ТАССПолуразрушенный спортзал, где произошли взрывы, укрепили металлическими балками — там был создан первый мемориал в память о жертвах трагедии | Источник: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС
Полуразрушенный спортзал, где произошли взрывы, укрепили металлическими балками — там был создан первый мемориал в память о жертвах трагедии
Источник:
Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС

ПО ТЕМЕ
Екатерина БормотоваЕкатерина Бормотова
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Теракт в Беслане Теракт ФСБ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
1 сентября 2023, 12:09
Страшная страница истории России...
Гость
1 сентября 2023, 12:27
царствие небесное вечная память погибшим
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление