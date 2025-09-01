Беслан. 15 горьких фотографий трагедии, которую мы не забудем

Оставшихся в живых заложников смогли освободить только на третий день Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Сегодня 1 сентября — праздничный день, дети идут в школу, где прозвучат первые звонки на торжественных линейках. В такой же день 21 год назад такая же линейка завершилась трагедией, о которой даже спустя годы забыть не получается: здание школы № 1 города Беслан захватили террористы. Два с половиной дня они удерживали в здании 1128 заложников — сотрудников школы, детей и их родителей, пришедших на праздник. Освободили их только на третий день, после штурма здания, в результате теракта погибли 314 человек. Сегодня мы вспоминаем эту трагедию.



В тот день события начали развиваться в 9 часов 5 минут утра, когда к зданию школы подъехал грузовик, затянутый тентом. Из него выбежали вооруженные люди, которые окружили торжественную линейку и, стреляя из автоматов, избивая людей прикладами, оттеснили к стенам здания так, чтобы заложники были вынуждены войти в него. Большая часть заложников оказалась в спортзале, который был заминирован. Несколько человек расстреляли.

Власти создали оперативный штаб, на место направили подразделения Центра специального назначения ФСБ России. Район проведения спецоперации блокировали подразделения внутренних войск МВД России, были созданы два рубежа оцепления вокруг школы и проведена эвакуация жителей из близлежащих домов.

Вокруг школы были созданы два рубежа оцепления, жителей ближайших домов эвакуировали Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Захватчики сначала не выдвигали никаких требований, но позже заявили, что хотят видеть президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. РИА Новости сообщает, что еще одним требованием, по некоторым данным, был вывод федеральных сил с территории Чеченской Республики. Рассматривать политические требования не стали. Это объясняют тем, что оперштаб следовал закону «О борьбе с терроризмом».

Родственники заложников просили не допускать штурма здания Источник: ИТАР-ТАСС, газета «Северная Осетия»

В течение двух с половиной дней установить контакт пытались советник президента РФ Асламбек Аслаханов и представители властей, детский врач Леонид Рошаль, общественные деятели, однако договориться не удалось ни о передаче заложникам лекарств, воды и еды, ни об освобождении заложников за вознаграждение. 2 сентября террористы согласились впустить в здание школы экс-президента Ингушетии Руслана Аушева, с ним выпустили 26 заложников.



За три дня заложникам не удалось передать ни еду, ни воду, ни медикаменты Источник: Александр Ломакин / ИТАР-ТАСС

На третий день оперштаб договорился с террористами об эвакуации тел погибших. Когда к школе подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела, в спортзале школы раздалось два мощных взрыва. Спецподразделения начали штурм школы — сообщалось, что он не планировался.

Штурм школы не был подготовлен, его начали стихийно — после взрывов Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Началась стрельба. Из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны в течение первых двух дней). Сотрудники спецподразделений стали предпринимать меры по спасению людей, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по разбегающимся заложникам.



После взрывов из окон школы начали выпрыгивать женщины и дети Источник: ИТАР-ТАСС, с экрана ТВ-программы НТВ

Через несколько минут после взрывов большую часть оставшихся в живых и не бежавших заложников — около 200 человек — перевели в другие помещения школы, большинство — в столовую. Бой террористов и сотрудников спецподразделений продолжался до позднего вечера. Здание школы было частично разрушено.

Большая часть заложников — дети Источник: ИТАР-ТАСС, телеканал НТВ

Ответственность за теракт взял на себя признанный террористом Шамиль Басаев — один из лидеров вооруженной борьбы за независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, полевой командир, участвовавший в конфликте в Нагорном Карабахе и обеих чеченских войнах.



Это не первый теракт, ответственность за который берет на себя Шамиль Басаев: до этого были теракт в Будённовске, теракт на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», серия взрывов с участием смертников, захват самолетов, теракт у станции метро «Рижская» в Москве и взрыв на стадионе «Динамо» в Грозном, во время которого погиб Ахмат Кадыров, бывший на тот момент президентом Чеченской Республики в составе России.

Сообщая о своей причастности к теракту в Беслане, Басаев заявил, что среди требований террористов были признание независимости Ичкерии и отставка президента России Владимира Путина.

Путин прибыл в Беслан на следующий день после штурма и посетил пострадавших в больнице Источник: Алексей Ломакин / ИТАР-ТАСС

О ликвидации Шамиля Басаева сообщалось несколько раз — и до теракта в Беслане, и после него. По информации ФСБ, Шамиль Басаев был убит в ночь с 9 на 10 июля 2006 года после взрыва сопровождавшегося им грузовика с оружием и боеприпасами. Бывший на тот момент директором ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев ликвидирован во время секретной операции.

В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей Источник: Андрей Югов / ИТАР-ТАСС

6 и 7 сентября в России был объявлен траур. В Северной Осетии несколько месяцев продолжались митинги с требованиями назвать и привлечь к ответственности виновников. Позднее стало известно, что из всех участников теракта в живых после штурма здания остался один — Нурпаша Кулаев, его приговорили к пожизненному заключению.

Родственники погибших в школе заложников не раз обращались в суд и к властям, полагая что расследование теракта проводится недостаточно тщательно Источник: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

После многочисленных обращений родственников Генеральная прокуратура назначила комиссию экспертов для расследования деятельности оперативного штаба. Комиссия пришла к выводу, что действия оперштаба и подчиненных подразделений силовиков, военных и МЧС соответствовали федеральному законодательству.

После трагедии родственники объединились в ассоциацию «Матери Беслана», после от нее отделилась «Голос Беслана» Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС

Организация «Матери Беслана» ходатайствовала о том, чтобы заключение комиссии признали незаконным, в нём не было ответов на поставленные родственниками жертв вопросы. Первая судебная инстанция удовлетворила ходатайство, но после Верховный суд Северной Осетии его отменил.

После теракта каждый новый учебный год в Северной Осетии начинается с траурных мероприятий Источник: Владимир Мукагов / ИТАР-ТАСС

В первые годы после трагедии с дальнейшей судьбой полуразрушенной школы не могли определиться — среди предложений был снос здания, но родственники жертв теракта были против этого.

На стенах спортзала, где заложники провели больше двух суток, развешаны фото жертв теракта Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС

После теракта школу № 1 не стали восстанавливать. 7 лет здание и территория вокруг него оставались заброшенными. Неподалеку было построено новое здание школы.

Родственники погибших были против сноса школы Источник: Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС

В спортзале, где заложники провели двое с половиной суток, установлен православный крест, на стенах висят фотографии погибших, посетители оставляют цветы, игрушки и открытые бутылки с водой.