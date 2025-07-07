«Потерял баул»: нападающий «Локомотива» остался без клюшек и инвентаря при перелете из Америки

В аэропорту потеряли спортивный инвентарь хоккеиста Егора Сурина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин остался без клюшек и экипировки после перелета из Америки. Хоккеист вернулся в Россию 7 июля, при перелете из Чикаго в Стамбул, а затем из Стамбула в Москву потерялся его багаж.

«Долетел с удовольствием, в плане того, что знал куда лечу, наконец домой, соскучился. Не было никаких проблем с перелетами, слава богу, без задержек! Да „потерял баул“, [багаж с клюшками] не приехал пока, но вроде не должно быть масштабных проблем, так как сказали в течении 3-4 дней приедет уже в Воронеж», — рассказал Егор в беседе с 76.RU.

18-летний Егор Сурин был в Америке в тренировочном лагере с агентством «Голд Стар» и «Девелоп Кэмп» в Нэшвилл. Нападающего отобрали на драфте в 2024 году командой «Нэшвилл Предаторз» из США.

Драфт — это ежегодное спортивное событие, на котором клубы НХЛ закрепляют права на хоккеистов.

Из Москвы молодой человек уехал на машине в родной Воронеж. В планах у хоккеиста как можно скорее возобновить тренировки перед новым сезоном.

«Запасного инвентаря нет, но я уверен: к старту тренировок мой инвентарь будет со мной», — добавил Егор Сурин.

Нападающий Егор Сурин родился в Воронеже 1 августа 2006 года, там же начал играть в хоккей за команду «Буран». В 2019 году переехал в Ярославль и перешел в хоккейную школу «Локомотив-2004». Является серебряным и бронзовым призером розыгрыша Кубка Харламова в Молодежной хоккейной лиге. В КХЛ дебютировал 2 октября в 2023 году, а уже в 2025-м завершил свой полноценный сезон. 21 мая 2025 года стал обладателем Кубка Гагарина в составе ХК «Локомотив».

С 5 июля в аэропортах России были отмены сотни запланированных рейсов на фоне введения ограничений на полеты. Спустя два дня, 7 июля, столичные аэропорты начали наверстывать упущенный график полетов. В терминалах Москвы и Санкт-Петербурга все еще многолюдно, многие пассажиры спят на полу. На этом фоне у прилетевших в Россию пассажиров возникли проблемы с багажом.

По предварительной информации наших коллег из MSK1.RU, сотрудники не успевают обрабатывать багаж из-за транспортного коллапса. В частности, в терминале «B» аэропорта Шереметьево чемоданы стоят кучами на полу.