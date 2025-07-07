Воздушный коллапс в российских аэропортах продолжается: люди в панике, билетов нет, отменены 485 рейсов — кадры

Многие из пассажиров ждут своего вылета уже больше суток Источник: Соболев LIVE / Telegram

В аэропортах России многие пассажиры до сих пор ждут своих вылетов. Некоторые граждане пересаживаются на поезда, увеличив время в пути до нескольких дней. Рассказываем, что происходит в российских аэропортах и на что готовы люди ради возвращения домой.

Блогер Николай Соболев не смог улететь в Петербург из аэропорта в Минеральных водах в результате возрастающей задержки рейса. Он рассказал подписчикам в своем Telegram-канале, что происходит в аэропорту и как он теперь возвращается домой.

«Угрозы атак БПЛА (да и реальные прилеты) добились медийной цели — авиадвижение встало. Люди в панике. На сапсаны билетов нет. Более 350 рейсов в главные аэропорты отменены», — сообщил Соболев.

В аэропорту Минеральных вод блогер находился около пяти часов. Соболев не сообщил, каким рейсом он летит, но отметил, что информация на онлайн-табло о задержке вылета не порадовала пассажиров. По его словам, посадка была отложена.

Блогер рассказал, что пассажирам начали предоставлять стулья, а семьям с детьми разрешили пройти в бизнес-залы.

Ситуация в Пулково в Санкт-Петербурге Источник: SHOT / Telegram

7 тысяч пассажиров ждут своих рейсов в Пулково, на полу спят сотни человек Источник: Соболев LIVE / Telegram

Сегодня аэропорт Пулково планирует обслужить 658 рейсов Источник: SHOT / Telegram

Нет определенности, когда ситуация полностью нормализуется Источник: SHOT / Telegram

После этого Соболев решил вернуться в Петербург на поезде. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывают, что сегодня аэропорт Пулково планирует обслужить 658 рейсов. С начала суток на прилет и вылет отменены восемь рейсов. Пассажиров предупредили о проблемах с багажом.

Также задерживается вылет нескольких рейсов из Екатеринбурга. В Кольцово нашим коллегам из E1.RU рассказали, что все задержки связаны с поздним прибытием самолетов. В транспортной прокуратуре сообщили, что задержаны два вылета в Москву и один в Санкт-Петербург.

Источник: читатель E1.RU

«Я такого еще не видел. Несколько раз переносили рейс, интернет еле работает. Мы хоть успели стулья занять, а люди вповалку на полу спят», — поделился очевидец с нашими коллегами из E1.RU.

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В аэропорту Сочи 7 июля ситуация с задержками рейсов ухудшилась по сравнению с 5 июля. Наши коллеги из 93.RU сообщают, несмотря на то, что аэропорт работает в штатном режиме, задержаны 38 вылетов и еще около 30 прилетов по различным направлениям.

Коллеги из MSK1.RU сообщали, что некоторые отчаявшиеся в Шереметьево пассажиры на днях начали сдавать билеты, из-за чего к пунктам возврата выстроились сотни человек.

За прошедшие двое суток из-за ограничений на полеты, связанных с угрозой беспилотников, российские авиакомпании отменили 485 рейсов. На вылет и прилет было задержано 1,9 тысяч рейсов.