НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

зап.

 749мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,84
EUR 93,01
Американец — об отпуске в России
Отмена популярных рейсов
Уничтожили БПЛА
Зарплаты хоккеистов в новом сезоне
Как бесплатно посмотреть кино
Когда начнут расширять М-8
Как вести себя во время атаки БПЛА
Погром после непогоды
Выращивает гигантские овощи и фрукты
Дороги и транспорт Воздушный коллапс в российских аэропортах продолжается: люди в панике, билетов нет, отменены 485 рейсов — кадры

Воздушный коллапс в российских аэропортах продолжается: люди в панике, билетов нет, отменены 485 рейсов — кадры

Сотни человек спят на полу в ожидании вылета

553
13 комментариев
Многие из пассажиров ждут своего вылета уже больше суток | Источник: Соболев LIVE / TelegramМногие из пассажиров ждут своего вылета уже больше суток | Источник: Соболев LIVE / Telegram

Многие из пассажиров ждут своего вылета уже больше суток

Источник:

Соболев LIVE / Telegram

В аэропортах России многие пассажиры до сих пор ждут своих вылетов. Некоторые граждане пересаживаются на поезда, увеличив время в пути до нескольких дней. Рассказываем, что происходит в российских аэропортах и на что готовы люди ради возвращения домой.

Блогер Николай Соболев не смог улететь в Петербург из аэропорта в Минеральных водах в результате возрастающей задержки рейса. Он рассказал подписчикам в своем Telegram-канале, что происходит в аэропорту и как он теперь возвращается домой.

«Угрозы атак БПЛА (да и реальные прилеты) добились медийной цели — авиадвижение встало. Люди в панике. На сапсаны билетов нет. Более 350 рейсов в главные аэропорты отменены», — сообщил Соболев.

В аэропорту Минеральных вод блогер находился около пяти часов. Соболев не сообщил, каким рейсом он летит, но отметил, что информация на онлайн-табло о задержке вылета не порадовала пассажиров. По его словам, посадка была отложена.

Блогер рассказал, что пассажирам начали предоставлять стулья, а семьям с детьми разрешили пройти в бизнес-залы.

Ситуация в Пулково в Санкт-Петербурге | Источник: SHOT / TelegramСитуация в Пулково в Санкт-Петербурге | Источник: SHOT / Telegram

Ситуация в Пулково в Санкт-Петербурге

Источник:

SHOT / Telegram

7 тысяч пассажиров ждут своих рейсов в Пулково, на полу спят сотни человек

Источник:

Соболев LIVE / Telegram

Сегодня аэропорт Пулково планирует обслужить 658 рейсов

Источник:

SHOT / Telegram

Нет определенности, когда ситуация полностью нормализуется

Источник:

SHOT / Telegram

После этого Соболев решил вернуться в Петербург на поезде. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывают, что сегодня аэропорт Пулково планирует обслужить 658 рейсов. С начала суток на прилет и вылет отменены восемь рейсов. Пассажиров предупредили о проблемах с багажом.

Также задерживается вылет нескольких рейсов из Екатеринбурга. В Кольцово нашим коллегам из E1.RU рассказали, что все задержки связаны с поздним прибытием самолетов. В транспортной прокуратуре сообщили, что задержаны два вылета в Москву и один в Санкт-Петербург.

Источник:

читатель E1.RU

«Я такого еще не видел. Несколько раз переносили рейс, интернет еле работает. Мы хоть успели стулья занять, а люди вповалку на полу спят», — поделился очевидец с нашими коллегами из E1.RU.

Задержаны два вылета в Москву и один в Питер | Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / TelegramЗадержаны два вылета в Москву и один в Питер | Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram
Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / TelegramИсточник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram
Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / TelegramИсточник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram
+2
Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / TelegramИсточник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram
Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / TelegramИсточник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

В аэропорту Сочи 7 июля ситуация с задержками рейсов ухудшилась по сравнению с 5 июля. Наши коллеги из 93.RU сообщают, несмотря на то, что аэропорт работает в штатном режиме, задержаны 38 вылетов и еще около 30 прилетов по различным направлениям.

Коллеги из MSK1.RU сообщали, что некоторые отчаявшиеся в Шереметьево пассажиры на днях начали сдавать билеты, из-за чего к пунктам возврата выстроились сотни человек.

За прошедшие двое суток из-за ограничений на полеты, связанных с угрозой беспилотников, российские авиакомпании отменили 485 рейсов. На вылет и прилет было задержано 1,9 тысяч рейсов.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, за это время было произведено 43 тысячи вынужденных возвратов авиабилетов. Из-за этого авиакомпании РФ могли потерять 20 млрд рублей, передает «Коммерсант».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Отмена авиарейсов Коллапс Аэропорт Задержка авиарейса Самолет Авиалинии
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
И, заметьте, Путин, впрочем кaк и всегда, тут совершеннo ни при чём.
Гость
1 час
Думаю, надo ещё немнoго потерпеть и просто отнестись к этому с пониманием.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление