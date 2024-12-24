«Такую катастрофу лопатами не победить»: как выглядит Черноморское побережье спустя неделю после разлива мазута — видео

Источник: Городские порталы

С момента крушения танкеров в Керченском проливе прошло уже больше недели. Два судна перевозили больше 9000 тонн мазута, свыше 3000 тонн вытекло в море. Последствия для природы — ужасающие. Больше 50 километров побережья в Анапе и Темрюкском районе оказались покрыты нефтяной пленкой. Пляжи, где еще недавно отдыхали тысячи россиян, напоминают локации из фильма про апокалипсис.

Больше всего пострадали животные — от мазута удалось спасти больше тысячи птиц, но свыше 200 пернатых погибли. Кроме того, с момента разлива нефтепродуктов уже нашли 19 мертвых дельфинов.

Вторую неделю тысячи волонтеров убирают лопатами мазут с песком. По данным Минприроды РФ, объем загрязненного грунта может достичь 200 000 тонн. По последней информации МЧС, уже собрали больше 21 000 тонн загрязненного песка. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, побережье очистят от мазута «до 1 февраля, максимум до 1 марта».

По данным МЧС, в работе задействовано почти 400 единиц техники и около 10 000 людей. Но волонтеры рассказывают, что этого недостаточно, и лопатами с последствиями экологической катастрофы не справиться. Люди записали обращение к Владимиру Путину и попросили бросить больше сил на расчистку моря и пляжей.