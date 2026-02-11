НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Зима Ярославскую область накроют снег и метель: когда ждать стихию

Ярославскую область накроют снег и метель: когда ждать стихию

Объявлен желтый уровень погодной опасности

4 526
Ярославль накроют снег и метель | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЯрославль накроют снег и метель | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославль накроют снег и метель

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

12 февраля Ярославскую область накроет непогода. Об этом предупредили в Министерстве региональной безопасности.

«Сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 1000 м, усиление южного ветра порывами до 13 м/с ожидается местами с 6:00 до 18:00», — сообщили власти.

Пешеходов попросили быть аккуратными при передвижении по улицам. А водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Планируя междугородние поездки, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — добавили в министерстве.

Телефон экстренных служб Ярославской области — 112.

Ранее власти предупредили ярославцев о сильной гололедице. Она прогнозируется до конца недели преимущественно ночью и утром из-за перепада температур. Днем столбики термометров будут доходить до ноля и даже плюсовых значений, а ночью уходить в минус.

Из-за опасной погоды Гидрометцентр России объявил в Ярославской области желтый уровень опасности. Дорожные службы регионам приведены в режим повышенной готовности.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Метель Снег Предупреждение
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
11 февраля, 17:57
Надоела мне зима О весне уже мечты. На дворе ещё февраль, Не цветут пока цветы Веселится вновь метель И морозно даже днём. Закружил снежинок рой, Под ногами скользкий лёд. Как же хочется тепла, Позабыть про холода, Чтобы верба расцвела, Зеленела бы листва...
Гость
11 февраля, 16:48
кто первые пойдут тропы муравьиные протаптывать тому грамоты! а тем кто будет толкать автобусы благодарственные письма!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем