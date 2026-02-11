Ярославскую область накроют снег и метель: когда ждать стихию

12 февраля Ярославскую область накроет непогода. Об этом предупредили в Министерстве региональной безопасности.
«Сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 1000 м, усиление южного ветра порывами до 13 м/с ожидается местами с 6:00 до 18:00», — сообщили власти.
Пешеходов попросили быть аккуратными при передвижении по улицам. А водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
«Планируя междугородние поездки, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — добавили в министерстве.
Телефон экстренных служб Ярославской области — 112.
Ранее власти предупредили ярославцев о сильной гололедице. Она прогнозируется до конца недели преимущественно ночью и утром из-за перепада температур. Днем столбики термометров будут доходить до ноля и даже плюсовых значений, а ночью уходить в минус.
Из-за опасной погоды Гидрометцентр России объявил в Ярославской области желтый уровень опасности. Дорожные службы регионам приведены в режим повышенной готовности.