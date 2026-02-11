Ярославскую область накроют снег и метель: когда ждать стихию

Ярославль накроют снег и метель Источник: Роман Данилкин / 63.RU

12 февраля Ярославскую область накроет непогода. Об этом предупредили в Министерстве региональной безопасности.

«Сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 1000 м, усиление южного ветра порывами до 13 м/с ожидается местами с 6:00 до 18:00», — сообщили власти.

Пешеходов попросили быть аккуратными при передвижении по улицам. А водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Планируя междугородние поездки, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — добавили в министерстве.

Телефон экстренных служб Ярославской области — 112.

Ранее власти предупредили ярославцев о сильной гололедице. Она прогнозируется до конца недели преимущественно ночью и утром из-за перепада температур. Днем столбики термометров будут доходить до ноля и даже плюсовых значений, а ночью уходить в минус.