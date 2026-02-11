На Ярославскую область прольются ледяные дожди: жителей предупредили об опасности

Ярославцев предупредили об опасной погоде, связанной с резким изменением температуры воздуха.
«Согласно прогнозу, в ближайшие дни Ярославскую область ждут осадки в виде снега и ледяного дождя. К выходным ситуация усложнится: днем температура станет плюсовой, а ночью — снова минусовой», — сообщили в компании «Ярдормост» 11 февраля.
Результатом таких колебаний температур может стать сильная гололедица и образование снежно-ледяной каши.
Заместитель председателя правительства Ярославской области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко сообщил, что дорожные службы региона уже работают круглосуточно, в режиме повышенной готовности.
«Мониторим состояние покрытия, особое внимание уделяем мостам, эстакадам и съездам, где гололедица образуется быстрее всего», — прокомментировал он в своем Telegram-канале.
Министр также призвал ярославских водителей быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Особенно ночью и утром, когда перепады температуры наиболее ощутимы.
Напомним, с четверга, 12 февраля, в Ярославской области ожидается существенное потепление. Температура днем в последние дни рабочей недели поднимется до -1…-2 градусов. В субботу и воскресенью уже обещают 0…+2 градуса. При этом по ночам столбики термометров будут опускаться ниже ноля.