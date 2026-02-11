На Ярославскую область прольются ледяные дожди: жителей предупредили об опасности

Ярославцев предупредили о снеге, дожде и гололедице

Ярославцев предупредили об опасной погоде, связанной с резким изменением температуры воздуха.

«Согласно прогнозу, в ближайшие дни Ярославскую область ждут осадки в виде снега и ледяного дождя. К выходным ситуация усложнится: днем температура станет плюсовой, а ночью — снова минусовой», — сообщили в компании «Ярдормост» 11 февраля.

Результатом таких колебаний температур может стать сильная гололедица и образование снежно-ледяной каши.

Заместитель председателя правительства Ярославской области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко сообщил, что дорожные службы региона уже работают круглосуточно, в режиме повышенной готовности.

«Мониторим состояние покрытия, особое внимание уделяем мостам, эстакадам и съездам, где гололедица образуется быстрее всего», — прокомментировал он в своем Telegram-канале.

Министр также призвал ярославских водителей быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Особенно ночью и утром, когда перепады температуры наиболее ощутимы.