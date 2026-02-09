Зима Могут понадобиться зонты: в Центральной России резко потеплеет

В Центральной России в течение недели с 9 по 15 февраля погода резко изменится. На смену морозам придет потепление. Перелом ожидают в четверг-пятницу.

«Первую половину недели погода в Центральной России будет стабильна и морозна. Наиболее холодным ожидается утро среды. После этого температура воздуха станет повышаться, и в последний день рабочей недели может наступить оттепель», — сообщили специалисты центра «Фобос».

Данный прогноз распространяется и на Ярославскую область.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области:

  • понедельник, 9 февраля: облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем: -8…-13 градусов;

  • вторник, 10 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14…-19 градусов, днем: -7…-12 градусов;

  • среда, 11 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14…-19 градусов, днем: -7…-12 градусов;

  • четверг, 12 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14 градусов, днем: -4 градуса;

  • пятница, 13 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -8 градусов, днем: -2 градуса;

  • суббота, 14 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -3 градуса;

  • воскресенье, 15 февраля: облачно, ночью снег, днем возможен мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: 0 градусов.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз о том, что в 2026 году жителей Центральной России ждет ранняя весна и знойное лето.

Погоду для Ярославля на каждый день также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Гость
9 февраля, 10:20
Как я устала от зимы: Коротких дней, ночей бескрайних... Как надоел мне снегопад: То медленный, а то метельный. Он всё идёт, многонедельный, Хотя никто ему не рад. Как надоел мне снегопад. Как надоели холода И ветер ледяной, колючий. И, кажется, теплей и лучше Уже не будет никогда. Как надоели холода! Как я устала от зимы: От холодов и снегопада. И мне совсем не много надо — Весны хоть малость, хоть взаймы. Я так устала от зимы...
Гость
9 февраля, 11:18
Обещали потепление и снеготаение вначале февраля. И где ?
