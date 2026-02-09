Могут понадобиться зонты: в Центральной России резко потеплеет

В Центральной России холод сменится потеплением Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Центральной России в течение недели с 9 по 15 февраля погода резко изменится. На смену морозам придет потепление. Перелом ожидают в четверг-пятницу.

«Первую половину недели погода в Центральной России будет стабильна и морозна. Наиболее холодным ожидается утро среды. После этого температура воздуха станет повышаться, и в последний день рабочей недели может наступить оттепель», — сообщили специалисты центра «Фобос».

Данный прогноз распространяется и на Ярославскую область.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области:

понедельник, 9 февраля: облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем: -8…-13 градусов;

вторник, 10 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14…-19 градусов, днем: -7…-12 градусов;

среда, 11 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14…-19 градусов, днем: -7…-12 градусов;

четверг, 12 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14 градусов, днем: -4 градуса;

пятница, 13 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -8 градусов, днем: -2 градуса;

суббота, 14 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -3 градуса;

воскресенье, 15 февраля: облачно, ночью снег, днем возможен мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: 0 градусов.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз о том, что в 2026 году жителей Центральной России ждет ранняя весна и знойное лето.