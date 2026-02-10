Дожди на смену морозам? Чем погода удивит жителей Центральной России

В Ярославскую область придет потепление. Эта информация следует из прогнозов экспертов центра «Фобос».

В первой половине недели, правда, будет холодно. В средней полосе прогнозируют −6…−11 °С, что по словам экспертов, является февральской нормой Мурманска. А вот ближе к выходным в Центральной России будет ощущаться влияние атлантического циклона, который принесет согретый воздух.

«В Москве сегодня существенные осадки маловероятны, днём только −9 °С, это почти на 6 °С холоднее обычного. А завтра над мегаполисом станут собираться снеговые тучи, и температура начнёт повышаться. Пик потепления придется на пятницу-субботу — в эти дни в столице до +3 °С, ожидается снег с дождём», — рассказали в центре «Фобос».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 10 февраля −11 °С, облачно и без осадков.

Ночью 11 февраля −15 °С, пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до −13 °С, без осадков. А к вечеру вновь ожидается небольшой снегопад.

Ночью 12 февраля −9 °С, в течение суток ожидается небольшой снегопад. Днем −6 °С.

Осадки сохранятся и на протяжении всего дня 13 февраля. Ночью −4 °С, Днем −2 °С.

В выходные станет еще теплее. «Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 14 февраля −3 °С. Облачно, небольшой снег. Днем -1°, снегопад.