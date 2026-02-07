Зима Плавает, когда другие дрожат: красотка окунается в воду в −30. Зачем ей это — видео

Летом Алена Свистова купаться совершенно не любит

1 028

Красотка из Иркутска моржует уже пять лет подряд

Источник:

Городские медиа

Алена Свистова уже пять лет занимается моржеванием. В холодную воду она окунается по один-два раза в неделю, начиная с конца сентября.

Как и зачем она это делает, смотрите в видео выше.

Сейчас Алене 38 лет, у нее двое детей, бизнес. А впервые она окунулась в купель еще студенткой. Со временем крещенские купания стали регулярными, но с перерывами на беременность, рождение детей, кормление. После долгой паузы иркутянка снова окунулась — и ощутила невообразимый восторг.

«Это было за городом, рядом с прорубью стояла теплая палатка. И я пошла второй раз, очень дикое желание было это сделать. Помню, как звонила маме и просто кричала в трубку с максимальными эмоциями, что я обязана найти группу моржей, с которыми я буду этим заниматься. Потому что после этого окунания был максимальный заряд энергии и счастья», — вспоминает она.

Группу моржей Алена искала долго, но все-таки нашла. Это случилось пять лет назад. За это время у нее произошли изменения в отношении к холоду: страха перед ним больше нет.

«Я не боюсь холода и мороза. Вот это ключевое. Я так же мерзну, как и все люди, но мороза не боюсь».

Алёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Моржевание Холод
Комментарии
5
Гость
7 февраля, 19:31
Моржевание — это, конечно, интересно, но требует осторожности и подготовки.
Гость
7 февраля, 19:34
Интересно, как моржевание сочетается с семейной жизнью и бизнесом? Не мешает ли это заботам о детях?
Гость
