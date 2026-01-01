Какой будет погода в Центральной России в первые дни января: прогноз синоптиков

2026 год в Центральной России начался с морозов и снегопадов. По данным специалистов центра «Фобос», на погоду в регионах продолжает влиять циклон, уходящий на северо-восток страны и приносящий новые порции осадков.
«В Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, снежный покров достиг отметки в 21 см, что на один см выше вчерашних значений, и это самые высокие сугробы с начала зимы. Добавим, что норма высоты снежного покрова для первого дня года составляет 20 см», — добавили в «Фобосе».
По данным сервиса «Погода 76.RU», температура воздуха в Ярославле в первые дни января опустится до -15 °С. Небольшое потепление ожидается 3 и 4 января: в дневные часы столбики термометров поднимутся до -4…-2 °С. С 5 января в регион вновь вернутся морозы. Ожидаются осадки.
Погода в Ярославле
2 января, этой ночью, ожидается переменная облачность, температура -14…-16 °С. Днем переменная облачность, -12…-14 °С;
3 января в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и туман. Ночью -8…-10 °С, днем -2…-4 °С, ветер южный, умеренный;
4 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и туман. Температура ночью и днем -3…-5 °С;
5 января прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем -10…-12 °С, ветер слабый;
6 января ожидается переменная облачность, возможен туман. Температура ночью и днем -12…-14 °С;
7 января ожидается переменная облачность. Ночью -15…-17 °С, днем -13…-15 °С, ветер слабый.