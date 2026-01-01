Какой будет погода в Центральной России в первые дни января: прогноз синоптиков

Синоптики дали прогноз на начало января в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

2026 год в Центральной России начался с морозов и снегопадов. По данным специалистов центра «Фобос», на погоду в регионах продолжает влиять циклон, уходящий на северо-восток страны и приносящий новые порции осадков.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, снежный покров достиг отметки в 21 см, что на один см выше вчерашних значений, и это самые высокие сугробы с начала зимы. Добавим, что норма высоты снежного покрова для первого дня года составляет 20 см», — добавили в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», температура воздуха в Ярославле в первые дни января опустится до -15 °С. Небольшое потепление ожидается 3 и 4 января: в дневные часы столбики термометров поднимутся до -4…-2 °С. С 5 января в регион вновь вернутся морозы. Ожидаются осадки.

Погода в Ярославле