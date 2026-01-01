НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Какой будет погода в Центральной России в первые дни января: прогноз синоптиков

Какой будет погода в Центральной России в первые дни января: прогноз синоптиков

Ждать ли потепления?

184
Синоптики дали прогноз на начало января в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз на начало января в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

2026 год в Центральной России начался с морозов и снегопадов. По данным специалистов центра «Фобос», на погоду в регионах продолжает влиять циклон, уходящий на северо-восток страны и приносящий новые порции осадков.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, снежный покров достиг отметки в 21 см, что на один см выше вчерашних значений, и это самые высокие сугробы с начала зимы. Добавим, что норма высоты снежного покрова для первого дня года составляет 20 см», — добавили в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», температура воздуха в Ярославле в первые дни января опустится до -15 °С. Небольшое потепление ожидается 3 и 4 января: в дневные часы столбики термометров поднимутся до -4…-2 °С. С 5 января в регион вновь вернутся морозы. Ожидаются осадки.

Погода в Ярославле

  • 2 января, этой ночью, ожидается переменная облачность, температура -14…-16 °С. Днем переменная облачность, -12…-14 °С;

  • 3 января в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и туман. Ночью -8…-10 °С, днем -2…-4 °С, ветер южный, умеренный;

  • 4 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и туман. Температура ночью и днем -3…-5 °С;

  • 5 января прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем -10…-12 °С, ветер слабый;

  • 6 января ожидается переменная облачность, возможен туман. Температура ночью и днем -12…-14 °С;

  • 7 января ожидается переменная облачность. Ночью -15…-17 °С, днем -13…-15 °С, ветер слабый.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода
А что, в январе морозы и снег — обычное дело для Центральной России?
Снегопад в январе — не удивил. А температура как, выше нормы или ниже?
Рекомендуем