Вот бы вдарили морозы! Какой будет погода в 2026 году — узнаем по народным приметам января

В большинстве регионов России январь — самый холодный месяц года. Во время морозов остается только мечтать о том, что скоро наступит весна, а за ней и лето. Но какими они будут? Если обращать внимание на погоду в первый месяц года и довериться народным приметам, то легко можно составить прогноз и на следующие.
Автор Дмитрий Дьяконов в своей книге «Народные приметы на погоду и урожай» собрал очень подробное исследование на эту тему. Мы его прочитали и делимся с вами главным!
«Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет холодно и ветрено. Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето. Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, теплый январь — к поздней весне», — пишет Дмитрий Дьяконов.
Мороз в январе также предсказывает метели в феврале, а вот снегопады и частые метели в первый месяц года — к дождливому лету. И не забывайте самый важный признак января: два года подряд январь холодным не бывает. Так что если в 2025 году начало года было теплым, то в 2026-м стоит утеплиться!
Более точные прогнозы можно составить по отдельным дням месяца:
1 января — какая погода в этот день, таким же будет 1 июня;
2 января — сильные морозы обещают жаркое лето, а если небо затянули тучи, то скоро потеплеет;
3 января — вьюга в этот день предсказывает ненастное лето, а мороз — душное и жаркое;
6 января — тепло в этот день предвещает холодную весну, а ясный день — урожайный год;
7 января — теплое Рождество сулит холодную осень, оттепель в этот день — примета теплой и ранней весны, а метель говорит о том, что зима закончится раньше обычного;
11 января — метель в этот день предсказывает пасмурный июль;
14 января — туман на старый Новый год предвещает богатый урожай, об этом же скажет морозный и снежный день. Сильный снег в этот день — признак хорошего лета, а вот оттепель говорит о том, что лето будет прохладным;
16 января — какой будет погода в Гордеев день, таким будет и март;
18 января — если весь день была хорошая погода, а к вечеру небо заволокло облаками, — значит, мороз продержится долго. Метель в этот день дает не очень радостный прогноз: зима будет стоять еще три месяца;
19 января — если на небе нет ни облачка и хорошо видны звезды, — это надежный признак того, что весна будет ранней, а лето и осень теплыми и дождливыми. Безветренная погода и ясное небо обещают спокойный год без неприятных потрясений и природных катаклизмов;
20 января — ясная и холодная погода в этот день сулит засушливое лето, а если ночью взойдет яркая луна, то весной будет сильное половодье;
21 января — сильные ветра в этот день предвещают грозное лето без урожая, а сильный мороз намекает, что потеплеет еще нескоро;
22 января — какая погода в этот день, таким же будут весь конец января и сентябрь;
23 января — если начали таять снег и сосули, слышна капель — весна будет ранней, а лето теплым. О раннем приходе весны также скажет безоблачное ясное небо. А вот иней на деревьях сулит прохладное лето;
25 января — по этому дню судят о погоде следующего декабря, а ясная и морозная погода также предсказывает в меру теплое лето без резких скачков температуры;
29 января — мороз говорит о жарком лете, а снегопад — о зеленой весне;
31 января — оттепель в этот день — плохая примета. Она символизирует ненастное лето и плохой урожай.
Верите в приметы?