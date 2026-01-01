Вот бы вдарили морозы! Какой будет погода в 2026 году — узнаем по народным приметам января

1 января — какая погода в этот день, таким же будет 1 июня;

2 января — сильные морозы обещают жаркое лето, а если небо затянули тучи, то скоро потеплеет;

3 января — вьюга в этот день предсказывает ненастное лето, а мороз — душное и жаркое;

6 января — тепло в этот день предвещает холодную весну, а ясный день — урожайный год;

7 января — теплое Рождество сулит холодную осень, оттепель в этот день — примета теплой и ранней весны, а метель говорит о том, что зима закончится раньше обычного;

11 января — метель в этот день предсказывает пасмурный июль;

14 января — туман на старый Новый год предвещает богатый урожай, об этом же скажет морозный и снежный день. Сильный снег в этот день — признак хорошего лета, а вот оттепель говорит о том, что лето будет прохладным;

16 января — какой будет погода в Гордеев день, таким будет и март;

18 января — если весь день была хорошая погода, а к вечеру небо заволокло облаками, — значит, мороз продержится долго. Метель в этот день дает не очень радостный прогноз: зима будет стоять еще три месяца;

19 января — если на небе нет ни облачка и хорошо видны звезды, — это надежный признак того, что весна будет ранней, а лето и осень теплыми и дождливыми. Безветренная погода и ясное небо обещают спокойный год без неприятных потрясений и природных катаклизмов;

20 января — ясная и холодная погода в этот день сулит засушливое лето, а если ночью взойдет яркая луна, то весной будет сильное половодье;

21 января — сильные ветра в этот день предвещают грозное лето без урожая, а сильный мороз намекает, что потеплеет еще нескоро;

22 января — какая погода в этот день, таким же будут весь конец января и сентябрь;

23 января — если начали таять снег и сосули, слышна капель — весна будет ранней, а лето теплым. О раннем приходе весны также скажет безоблачное ясное небо. А вот иней на деревьях сулит прохладное лето;

25 января — по этому дню судят о погоде следующего декабря, а ясная и морозная погода также предсказывает в меру теплое лето без резких скачков температуры;

29 января — мороз говорит о жарком лете, а снегопад — о зеленой весне;