НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

0 м/c,

штиль.

 736мм 92%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Зима Обзор Вот бы вдарили морозы! Какой будет погода в 2026 году — узнаем по народным приметам января

Вот бы вдарили морозы! Какой будет погода в 2026 году — узнаем по народным приметам января

Рассказываем, в какие дни и на что обращать внимание

94
Если в январе ударят морозы, то лето будет жарким | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕсли в январе ударят морозы, то лето будет жарким | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если в январе ударят морозы, то лето будет жарким

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В большинстве регионов России январь — самый холодный месяц года. Во время морозов остается только мечтать о том, что скоро наступит весна, а за ней и лето. Но какими они будут? Если обращать внимание на погоду в первый месяц года и довериться народным приметам, то легко можно составить прогноз и на следующие.

Автор Дмитрий Дьяконов в своей книге «Народные приметы на погоду и урожай» собрал очень подробное исследование на эту тему. Мы его прочитали и делимся с вами главным!

«Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет холодно и ветрено. Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето. Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, теплый январь — к поздней весне», — пишет Дмитрий Дьяконов.

Мороз в январе также предсказывает метели в феврале, а вот снегопады и частые метели в первый месяц года — к дождливому лету. И не забывайте самый важный признак января: два года подряд январь холодным не бывает. Так что если в 2025 году начало года было теплым, то в 2026-м стоит утеплиться!

Более точные прогнозы можно составить по отдельным дням месяца:

  • 1 января — какая погода в этот день, таким же будет 1 июня;

  • 2 января — сильные морозы обещают жаркое лето, а если небо затянули тучи, то скоро потеплеет;

  • 3 января — вьюга в этот день предсказывает ненастное лето, а мороз — душное и жаркое;

  • 6 января — тепло в этот день предвещает холодную весну, а ясный день — урожайный год;

  • 7 января — теплое Рождество сулит холодную осень, оттепель в этот день — примета теплой и ранней весны, а метель говорит о том, что зима закончится раньше обычного;

  • 11 января — метель в этот день предсказывает пасмурный июль;

  • 14 января — туман на старый Новый год предвещает богатый урожай, об этом же скажет морозный и снежный день. Сильный снег в этот день — признак хорошего лета, а вот оттепель говорит о том, что лето будет прохладным;

  • 16 января — какой будет погода в Гордеев день, таким будет и март;

  • 18 января — если весь день была хорошая погода, а к вечеру небо заволокло облаками, — значит, мороз продержится долго. Метель в этот день дает не очень радостный прогноз: зима будет стоять еще три месяца;

  • 19 января — если на небе нет ни облачка и хорошо видны звезды, — это надежный признак того, что весна будет ранней, а лето и осень теплыми и дождливыми. Безветренная погода и ясное небо обещают спокойный год без неприятных потрясений и природных катаклизмов;

  • 20 января — ясная и холодная погода в этот день сулит засушливое лето, а если ночью взойдет яркая луна, то весной будет сильное половодье;

  • 21 января — сильные ветра в этот день предвещают грозное лето без урожая, а сильный мороз намекает, что потеплеет еще нескоро;

  • 22 января — какая погода в этот день, таким же будут весь конец января и сентябрь;

  • 23 января — если начали таять снег и сосули, слышна капель — весна будет ранней, а лето теплым. О раннем приходе весны также скажет безоблачное ясное небо. А вот иней на деревьях сулит прохладное лето;

  • 25 января — по этому дню судят о погоде следующего декабря, а ясная и морозная погода также предсказывает в меру теплое лето без резких скачков температуры;

  • 29 января — мороз говорит о жарком лете, а снегопад — о зеленой весне;

  • 31 января — оттепель в этот день — плохая примета. Она символизирует ненастное лето и плохой урожай.

Верите в приметы?

Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Январь Прогноз погоды Зима Народная примета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
25 минут
В этом январе морозы точно не аномальные, как в прошлом году.
Гость
23 минуты
В нашем климате морозы — это нормально, чего их бояться.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем