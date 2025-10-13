НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зима Новый год — 2026 На Советской площади Ярославля установят бесплатный каток. Когда его откроют

На Советской площади Ярославля установят бесплатный каток. Когда его откроют

Власти объявили поиск подрядчика

376
Когда откроют каток на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда откроют каток на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда откроют каток на Советской площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объявили поиск подрядчика по установке катка на Советской площади. Об этом свидетельствует информация на сайте «Госзакупки» от 13 октября 2025 года.

Начальная цена контракта — 110,268 миллиона рублей. До 29 октября желающие могут подать заявки на участие в конкурсе, а 31 октября выберут победителя.

Судя по проекту контракта, каток будет работать в городе с 26 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Подрядчик обязан организовать ледовый комплекс площадью 4370 кв. м на Советской площади, а также обеспечить работу связанных с ним павильонов.

План заливки катка | Источник: «Госзакупки»План заливки катка | Источник: «Госзакупки»

План заливки катка

Источник:

«Госзакупки»

В документах к закупке уточняется, что каток будет бесплатным для посещения.

«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 °C. Пропускная способность ледового комплекса не менее 600 человек в смену (сеанс) на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — уточняется в проекте контракта.

График работы катка

Каток будет работать с 10:00 до 00:00 с воскресенья по четверг. А по пятницам, субботам и в праздничные дни — с 10:00 до 02:00.

Сеансы с воскресенья по четверг:

  • 10:00–11:20;

  • 12:00–13:20;

  • 14:00–15:20;

  • 16:00–17:20;

  • 18.00–19:20;

  • 20:00–21:20;

  • 22:00–00:00.

Сеансы по пятницам, субботам и в праздничные дни:

  • 10:00–11:20;

  • 12:00–13:20;

  • 14:00–15:20;

  • 16:00–17:20;

  • 18:00–19:20;

  • 20:00–21:20;

  • 22:00–23:20;

  • 00:00–02:00.

