На Советской площади Ярославля установят бесплатный каток. Когда его откроют

В Ярославле объявили поиск подрядчика по установке катка на Советской площади. Об этом свидетельствует информация на сайте «Госзакупки» от 13 октября 2025 года.
Начальная цена контракта — 110,268 миллиона рублей. До 29 октября желающие могут подать заявки на участие в конкурсе, а 31 октября выберут победителя.
Судя по проекту контракта, каток будет работать в городе с 26 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Подрядчик обязан организовать ледовый комплекс площадью 4370 кв. м на Советской площади, а также обеспечить работу связанных с ним павильонов.
В документах к закупке уточняется, что каток будет бесплатным для посещения.
«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 °C. Пропускная способность ледового комплекса не менее 600 человек в смену (сеанс) на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — уточняется в проекте контракта.
График работы катка
Каток будет работать с 10:00 до 00:00 с воскресенья по четверг. А по пятницам, субботам и в праздничные дни — с 10:00 до 02:00.
Сеансы с воскресенья по четверг:
10:00–11:20;
12:00–13:20;
14:00–15:20;
16:00–17:20;
18.00–19:20;
20:00–21:20;
22:00–00:00.
Сеансы по пятницам, субботам и в праздничные дни:
10:00–11:20;
12:00–13:20;
14:00–15:20;
16:00–17:20;
18:00–19:20;
20:00–21:20;
22:00–23:20;
00:00–02:00.