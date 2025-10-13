На Советской площади Ярославля установят бесплатный каток. Когда его откроют

Когда откроют каток на Советской площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объявили поиск подрядчика по установке катка на Советской площади. Об этом свидетельствует информация на сайте «Госзакупки» от 13 октября 2025 года.

Начальная цена контракта — 110,268 миллиона рублей. До 29 октября желающие могут подать заявки на участие в конкурсе, а 31 октября выберут победителя.

Судя по проекту контракта, каток будет работать в городе с 26 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Подрядчик обязан организовать ледовый комплекс площадью 4370 кв. м на Советской площади, а также обеспечить работу связанных с ним павильонов.

План заливки катка Источник: «Госзакупки»

В документах к закупке уточняется, что каток будет бесплатным для посещения.

«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 °C. Пропускная способность ледового комплекса не менее 600 человек в смену (сеанс) на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — уточняется в проекте контракта.

График работы катка

Каток будет работать с 10:00 до 00:00 с воскресенья по четверг. А по пятницам, субботам и в праздничные дни — с 10:00 до 02:00.

Сеансы с воскресенья по четверг:

10:00–11:20;

12:00–13:20;

14:00–15:20;

16:00–17:20;

18.00–19:20;

20:00–21:20;

22:00–00:00.

Сеансы по пятницам, субботам и в праздничные дни: