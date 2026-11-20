В Ярославле нашли компанию, которая займется подготовкой участка к строительству грузового терминала в аэропорту в Туношне. За работы ей заплатят 82,5 млн рублей. Контракт на подряд получило ООО «АИР Магистраль».
По тексту из документов на сайте «Госзакупок», фирма должна заняться выполнением строительно-монтажных работ по подготовке строительной площадки и выполнению нулевого цикла строительно-монтажных работ.
Указано, что участок должен быть готов к 28 февраля 2027 года. Судя по документации, фирма должна будет также заложить фундамент терминала.
ООО «Аир Магистраль» было образовано в 2015 году и зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности указано производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика.
Владеет и руководит компанией бизнесмен Алексей Кучмин. По совместительству — депутат Московской городской думы по избирательному округу № 29, к которому относятся: Северное Чертаново, Центральное Чертаново и часть Южного Чертанова. Предпринимателю принадлежат еще несколько компаний. Например, ООО «Производственная Компания „Качественное Оснащение Дорог“» и ООО «Ивк Аир Групп».
На конец 2025 года выручка компании составила 3,2 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 15,5 млн.
«Аир Магистраль» часто принимает участие в аукционах «Госзакупок». Например, компания получила контракт на обустройство участка многостороннего автомобильного пункта пропуска через границу Российской Федерации Нижний Зарамаг. Еще раньше фирма стала подрядчиком на выполнение работ на оказание услуг по обеспечению функционирования информационной системы мониторинга и информирования водителей об очередях автомобилей на пунктах пропуска. Цена этого контракта составила 81,6 млн рублей.
Реконструкция ярославского аэропорта
Аэропорт в Туношне реконструируют по инвестиционному соглашению. Всего там планируют построить три терминала: для внутренних авиалиний, грузовой и для международных перелетов. Кстати, недавно власти не смогли найти подрядчика на разработку проекта международного терминала.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев говорил, что у аэропорта запланировано строительство новой гостиницы и стоянки на три тысячи машин. Сюда также хотят проложить новую дорогу.
Пассажирский и грузовой терминалы должны быть построены до конца 2027 года. Общая стоимость больше 3 млрд рублей, деньги должен вложить инвестор и текущий владелец аэропорта — ГК «Аэрофьюэлз». Но пока оплачивает проектирование и подготовку площадки для стройки бюджет региона.
Чем занимается «Аэрофьюэлз Групп»
Акции ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“» принадлежат компании ООО «Техномир». Последней фирмой владеет ООО «Аэрофьюэлз Групп».
«Аэрофьюэлз Групп» — это одна из крупнейших топливно-заправочных компаний в России, ей принадлежат 28 комплексов для заправки воздушных судов и аэропорты в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Компания работает с 2001 года. По данным правительства Ярославской области, «Аэрофьюэлз» обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.
Учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и бизнесмен Александр Спиридонов (40%).
В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 года аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.
Редакция 76.RU поговорила с тем, кто придумывал внешний облик нового аэропорта в Туношне, — генеральным директором компании «Архитектон». Он рассказывал, каким станет аэропорт после модернизации.