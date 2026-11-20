Три моста повреждены через реку Днепр (фото носит иллюстративный характер) Источник: Alina Smutko / Reuters

Сразу четыре моста в Киеве оказались повреждены в результате баллистической атаки. Три из них повреждены через реку Днепр. Проезд по одному из них пока закрыт, на другом сохраняются ограничения движения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В результате баллистической атаки на столицу поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Движение с правого берега на левый в настоящее время закрыто», — написал Кличко.

По его словам, также повреждены Дарницкий и Южный мосты. На втором сохраняются ограничения движения.

Накануне вечером взрыв прогремел и в районе Северного моста в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Mash / Telegram

По информации властей Киева, из-за затрудненного движения между берегами жителям рекомендуют не выезжать на личном транспорте без острой необходимости. Предприятиям и учреждениям, где это возможно, предложили перевести сотрудников на дистанционный режим. В настоящее время городские службы работают над ликвидацией последствий ударов.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по мостам в украинской столице. Пока есть информация, что ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

На этой неделе киевский режим три раза подряд атаковал Крымский мост. Первый удар был 16 ноября, второй — 17 ноября, а третий — 19 ноября. После этого на мосту перекрыли движение на 11 часов.