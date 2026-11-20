Новые знаки разработаны для водителей СИМ Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новые дорожные знаки хотят ввести в России. Они коснутся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Проект изменений в ПДД (Правилах дорожного движения) разработали в Минтрансе.

В основном знаки разработаны для водителей электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и велосипедов. Если поправки одобрят, то на дорогах появятся такие знаки:

«Зона запрета движения СИМ»;

«Велопереезд»;

«Велопешеходный переход».

Также по новым правилам управлять средством индивидуальной мобильности смогут только лица не моложе 16 лет, без пассажиров и находящиеся в трезвом состоянии. По требованию сотрудников полиции они, как и любые другие водители, будут обязаны останавливаться, а также соблюдать установленные правилами дорожного движения действия при ДТП.

Средством индивидуальной мобильности Минтранс предлагает считать наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 Вт. Водительское удостоверение для управления им не потребуется, передает ТАСС.

А вот владельцев мощных электровелосипедов всё-таки обяжут предъявлять права категории М. Об изменениях в правилах дорожного движения для СИМ заговорили еще весной этого года. Как раз тогда обсуждалась основная задача новых мер — распределить СИМ по транспортным потокам.