В Миндортрансе рассказали подробности ДТП с «Яавтобусом» Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом, вылетевшим в кювет. Авария произошла вечером 18 ноября в Тутаевском районе. Как рассказали очевидцы, доставали автобус с помощью автокрана.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что авария произошла неподалеку от села Савинское из-за неблагоприятных погодных условий. В кювет улетел автобус среднего класса марки МАЗ, выполнявший рейс по маршруту № 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)».

«По информации компании-перевозчика, автобус занесло на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было, пострадавших нет», — рассказали в региональном Миндортрансе.

После того как автобус вытащили из кювета, он уехал в парк своим ходом.

Автобус достают из кювета Источник: Жесть Ярославль / Vk.com