Омский музыкально-педагогический колледж попал в громкий скандал. Дело коснулось одного из преподавателей — 63-летнего актера Александра Гончарука. Несколько бывших студенток обвинили народного артиста России в домогательствах. Мастер якобы приставал к своим ученицам, когда они были несовершеннолетними.
Всё началось с видеоролика Ирины Бельской. По ее словам, когда ей было 16 лет, мастер пригласил студентку в баню и попросил сделать ему массаж:
«У меня не было еще купальника, и лифчиков я еще тогда не носила. Он меня просил снять топик. Я помню о том, как его рука оказалась в моих трусах».
Затем количество подобных сообщений начало расти в геометрической прогрессии. Ученицы разных лет до сих пор делятся переписками с мастером и вспоминают случаи домогательств.
Сам педагог публичного ответа на предъявленные обвинения до сих пор не дал. На телефонные звонки он не отвечает. Ранее стало известно, что артист написал заявление на увольнение из колледжа. По заявлениям девушек Следственный комитет начал проверку.