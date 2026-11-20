Источник: Городские медиа

Омский музыкально-педагогический колледж попал в громкий скандал. Дело коснулось одного из преподавателей — 63-летнего актера Александра Гончарука. Несколько бывших студенток обвинили народного артиста России в домогательствах. Мастер якобы приставал к своим ученицам, когда они были несовершеннолетними.

Всё началось с видеоролика Ирины Бельской. По ее словам, когда ей было 16 лет, мастер пригласил студентку в баню и попросил сделать ему массаж:

«У меня не было еще купальника, и лифчиков я еще тогда не носила. Он меня просил снять топик. Я помню о том, как его рука оказалась в моих трусах».

Затем количество подобных сообщений начало расти в геометрической прогрессии. Ученицы разных лет до сих пор делятся переписками с мастером и вспоминают случаи домогательств.