В Ярославле на концерте группы «Комната культуры» парень сделал предложение своей девушке Источник: читатель 76.RU

На концерте группы «Комната культуры» (12+) в Ярославле 19 ноября молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Об этом в редакцию сообщил читатель 76.RU.

Трогательную речь ярославец произнес на сцене «Арены-2000». Все это время за спиной у парня с букетом цветов стоял солист группы Евгений Трофимов.

«Дорогая Алина! Я не буду тебе говорить, как именно конкретно я тебя люблю, потому что я тебе это говорил два года. Сейчас в присутствии всего Ярославля и твоей любимой группы. Я хочу задать тебе всего один вопрос: выйдешь ли ты за меня?», — парень опустился на колено.

Ярославна кивнула. Влюбленные поцеловались.

«Она сказала: „Да!“», — под аплодисменты прокричал певец в зал.

Ярославец сделал предложение на концерте «Комнаты культуры» Источник: читатель 76.RU

Российская рок-группа «Комната культуры» была основана в 2022 году. Солистом и создателем группы является Евгений Трофимов. Взрыв популярности группы произошел в 2023-м после выхода песни «Поезда» (12+). Трек завирусился в интернете, люди начали записывать под него видео. В 2024 году «Комната культуры» стала самой прослушиваемой на платформе «Яндекс Музыка». Среди популярных песен группы также «Самолеты» (12+), «Море» (12+), «Корабли» (12+).