Что сейчас с ученым, которого обвинили в убийствах из-за нейросети Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Три года назад на всю Россию прогремела история ученого-гидролога из Ярославской области Александра Цветкова, которого обвинили в убийствах 20-летней давности из-за нейросети. Камера распознавания лиц в московском аэропорту сравнила его внешность с фотороботом подозреваемого в серийных расправах преступника, находившегося в розыске. Александра задержали и отправили в СИЗО, где он провел 10 месяцев.

За свободу ученого боролась его супруга Марина Цветкова. Вытащить Александра из изолятора удалось лишь после того, как о ситуации узнал президент Владимир Путин.

Сейчас, спустя два с половиной года после освобождения Александра, семья продолжает восстанавливаться после случившегося. Супруги нашли в себе силы подать иски на получение компенсации от властей.

Что за компенсация

Дело в том, что при оправдательном приговоре или прекращении дела по реабилитирующему основанию человек имеет право на реабилитацию и возмещение вреда за счёт федеральной казны. Александр и Марина подали два иска — имущественный и моральный — в отношении Министерства финансов Российской Федерации. Именно оно является ответчиком в таких вопросах, вне зависимости от того, сотрудники какого органа допустили ошибку.

«Мы рассчитываем получить материальную компенсацию по тем затратам, которые мы понесли в ходе этого разбирательства: на адвокатов, на упущенную заработную плату и прочее. Что касается компенсации морального ущерба, никакая сумма не будет достаточной, потому что жизнь бесценна. И те моральные страдания, которые испытывал сам Александр, я, наши дети, родители, друзья, коллеги, соседи, ничем не окупятся. 379 дней этого дела и уже почти 3 года последствий. И это еще не все», — рассказала Марина Цветкова.

Вряд ли когда-то жизнь вернется в прежнее русло. Как оценить это? Марина Цветкова Жена Александра Цветкова

Пока Марина не разглашает исковую сумму, которую пара запросила у Минфина. В целом супруги ничего, кроме извинений от прокурора, не получали.

Первые заседания по вопросу определения суммы компенсации состоятся 8 и 15 декабря.

Во времена, когда Александр находился под арестом, у него обострились проблемы с сердцем. Из-за постоянного стресса и отсутствия возможности полноценного обследования он чувствовал себя все хуже. Сейчас гидролог до сих пор пытается восстановиться.

«Да, обострились проблемы с сердцем, теперь он под постоянным наблюдением кардиологов, и операция на сердце в перспективе. Кроме того, год назад он перенес инсульт. Сами понимаете, что все это бесследно не проходит. Получается, что диагнозы только добавляются», — рассказала Марина Цветкова.

Жена ученого рассказала, что восстановление Александра — это и есть конечная цель, которой они пытаются добиться.

История Александра — в видео Источник: Сеть городских порталов

Как ученый стал фигурантом уголовного дела

Ученого РАН института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Александра Цветкова задержали в феврале 2023 года в аэропорту Домодедово — сняли с рейса после рабочей командировки в Красноярск.

Примерного семьянина из поселка Борок Некоузского округа обвинили в серии убийств 20-летней давности. Камера распознавания лиц в аэропорту разглядела в Александре черты преступника, устраивавшего расправы на территории Москвы в 2002 году. Одним из тех, кто свидетельствовал против Александра, был 40-летний рецидивист, которого считали пособником преступника, причастного к убийствам.

Следователи пытались доказать, что Александр причастен к убийству троих человек Источник: СК Москвы

Александр пробыл в СИЗО почти 10 месяцев. В это время его жена Марина — научная сотрудница из поселка Борок Некоузского района — делала всё, чтобы вернуть мужа и отца их троих детей домой. Ей удалось достучаться до депутата Госдумы Валентины Терешковой, а затем об истории гидролога, с помощью правозащитницы и журналистки Евы Меркачевой, узнал и президент России Владимир Путин. После этого Александра удалось вернуть домой, а следком снял с него обвинения.