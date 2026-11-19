С точной информацией по срокам восстановления инфраструктуры моста власти определятся в течение недели Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Власти рассматривают разные варианты и примерные сроки восстановления Крымского моста после трех ударов ВСУ. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что разные варианты оценят в зависимости от того, в какой форме будут восстанавливать Крымский мост.

«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть», — сказал он в кулуарах Транспортной недели.

Сейчас специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. В Минтрансе подчеркнули, что удары по мосту были совершены украинскими беспилотниками. К счастью, обошлось без пострадавших.

С точной информацией по срокам восстановления инфраструктуры моста власти определятся в течение недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что мост восстановят, он «будет еще лучше прежнего».

За эту неделю по Крымскому мосту было три удара. За первые двое суток, что продолжались атаки, проезд по нему был открыт для машин около пяти часов.

Первая атака по мосту была 16 ноября. Тогда автомобильное движение по нему остановили. Жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

К слову, в тот день была самая массовая атака с начала СВО. Тогда Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным — за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Тогда же произошел второй налет по мосту. Незадолго до этого жители близлежащего населенного пункта со стороны Краснодарского края, Тамани, начали сообщать о взрывах. Известно, что они длились несколько часов.

Третий удар был в ночь на 19 ноября. Информация об атаке появилась в 01:35 (мск). После этого на мосту перекрыли движение. Крымский мост закрыт уже более 11 часов.

По информации на 10:40 (мск), из-за приостановки железнодорожного движения задерживаются три поезда. Два из них из Москвы и Санкт-Петербурга находятся на железнодорожной станции в Тамани, пассажиры обеспечены всем необходимым, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции. Пассажиры, ожидающие электричку в Тамани, также обеспечены водой и горячим питанием. В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи.

Движение поездов по мосту будет восстановлено сегодня. По информации губернатора Сергея Аксенова, власти ориентируются примерно на 16:00 (мск).