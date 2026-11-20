Сотрудница «Яроблводоканала» сообщила о проблемах на работе Источник: Мария Павлюк, Александра Мамонтова / 76.RU

Мария Павлюк из Ярославля работает в «Яроблводоканале» три года. Весной 2026 года в организации прошли масштабные сокращения. Марию не уволили — она мать-одиночка, из-за чего по закону работодатель обязан был оставить ее на работе.

Однако после этого начались проблемы. По словам Марии, для нее не нашлось новой должности в штатном расписании. Теперь она получает зарплату меньше, чем ее коллеги. Женщина уверена, что ее выживают с рабочего места, но она хочет остаться и добиться справедливости.

Масштабные сокращения

В апреле 2026 года на предприятии начались масштабные сокращения. Мария получила уведомление о том, что ее должность — специалист общего отдела, — тоже под них попала. В документе говорилось, что в течение срока уведомления об увольнении ей будут предлагаться для замещения другие должности при их наличии и в случае соответствия квалификационным требованиям. Но новое место для нее так и не нашлось.

«Конкретно мне никто ничего не предлагал. После этого я написала обращение к генеральному директору для понимания ситуации. Затем состоялся разговор, в котором он сообщил мне, что они знают о моем статусе мамы-одиночки. И что я буду работать за штатом до достижения ребенком 16 лет. На вопрос о том, почему я буду работать за штатом, получила ответ: „Потому что“. Мол, вас в штатном расписании нет. Помимо меня еще много людей находятся за штатом», — рассказала Мария.

Сейчас сыну Марии 10 лет.

Чем занимается и кому принадлежит «Яроблводоканал» Узнать «Яроблводоканал» обеспечивает водопроводной водой большинство районов Ярославской области (Мышкин, Углич, Пошехонье, Данилов, Брейтово, Рыбинский район, Любим, Большое Село, Некоуз). Компания также занимается канализацией (водоотведением), а в отдельных районах — и отоплением. Как единое областное предприятие существует с февраля 2025 года, после объединения «Северного» (Рыбинск) и «Южного» (Ростов Великий) водоканалов. Юридически объединенная организация так и осталась в Рыбинске на Волжской набережной, 10. Сам водоканал работает здесь с 1992 года. Сейчас принадлежит Министерству строительства и ЖКХ Ярославской области, генеральный директор — Александр Топалов. С 1 января 2026 года к предприятию присоединились еще и рыбинские теплосети и котельные. По информации сервиса «Контур. Фокус», по итогам работы за 2024 год предприятие получило убыток в размере 519 миллионов. В 2025 году при выручке в 5,2 млрд рублей компания сработала с убытком в 830 млн. «Ярославльводоканал» — это отдельное предприятие, обеспечивает питьевой водой и канализацией Ярославль. Им тоже управляет область (ранее находился в ведении городской власти).

Сейчас Мария, по ее словам, находится на той же должности. Только вот в штатном расписании предприятия ее нет.

«Я получаю оклад и премию в 50% по старому положению об оплате труда. Тогда как 17 июля вышло новое положение об оплате труда, которое улучшает условия работников. Оно составляет [премию] 120% в месяц и 90% квартальные. Но все, кто находятся за штатом, так и получают 50%. Вопрос: почему такая дискриминация? Никаких ответов нет. Они так решили и все», — рассказала Мария.

Такие уведомления получили сотрудники предприятия Источник: Мария Павлюк

Нашлись нарушения

Оставлять ситуацию как есть женщина не намерена была. Мария написала обращения в Трудовую инспекцию, прокуратуру.

«Они вынесли предписание об устранении нарушений. Но никаких изменений не произошло. Я сколько получала, столько и получаю», — рассказала Мария.

Сотрудница «Яроблводоканала» предоставила редакции ответы из правоохранительных и надзорных органов. В них сказано, что руководством предприятия действительно были допущены нарушения. Рыбинская городская прокуратура сообщила, что в адрес руководителя «Яроблводоканала» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

К тому же выводу пришли в Роструде.

«Понятие выведения сотрудника „за штат“ трудовым законодательством не предусмотрено. Таким образом, в действиях работодателя усматриваются признаки нарушения трудового законодательства», — объяснили в Верхневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Также в организации рассказали, что в адрес «Яроблводоканала» направили предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

«Обрубают мне все»

По словам Марии, часть уволенных ранее сотрудников вновь трудоустроили на предприятие по договорам гражданско-правового характера.

Договор ГПХ — это соглашение между заказчиком и исполнителем на выполнение конкретной разовой работы или оказание услуги с получением определенного результата, а не на непрерывный трудовой процесс. У такого сотрудника нет рабочего места, фиксированного графика. По такому договору сотруднику не выплачиваются отпускные и выплаты по увольнению. Выплаты по больничному поступят только в том случае, если в прошлом году за сотрудника было уплачено достаточно страховых взносов.

Сама Мария продолжает работать на предприятии по условиям своего старого трудового договора.

«Директор продолжает мне давать распоряжения, сейчас я нахожусь непосредственно в отделе кадров. Но в должностной инструкции у меня не прописана работа, я не отдел кадров. Но я выполняю эту функцию, соответственно, без доплат. Когда я обратилась к директору со служебной запиской с просьбой произвести доплату, как прописано в нашем положении об оплате труда, он сказал категорическое „нет“», — рассказала Мария.

По ее словам, работать стало практически невыносимо.

«Отключили мне интернет полностью. Обрубают мне все. При этом вся работа в прежнем режиме: режим трудового дня и та же работа», — рассказала Мария.

Как начисляют премии сотрудникам за штатом Источник: Мария Павлюк

Сейчас Мария хочет, чтобы ее должность восстановили в штатном расписании.

«Потому что меня убрали за штат незаконно. Хотела бы, чтобы мне платили зарплату и премии в соответствии с новым положением об оплате труда. Чтобы рассмотрели вопрос о снятии с должности человека, который, работая по договору ГПХ, фактически исполняет мои функции», — рассказала Мария.

Сейчас оклад Марии составляет 29 тысяч 759 рублей. Премия — 50% от этой суммы. То есть ежемесячно она получает в районе 38 тысяч рублей на руки.

«Это намного меньше, чем 29 тысяч 759 рублей плюс 120% премии и плюс 90% квартальных. И человек, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок, поступает вот так. Выплачивая мне аванс в 4 тысячи рублей», — рассказала Мария.

Мария уже подала исковое заявление в суд. Заседание должно состояться 24 ноября.

Что говорят в «Яроблводоканале»

Мы направили запрос на само предприятие. Там 76.RU рассказали, что Мария Павлюк замещает должность специалиста по общим вопросам ГП ЯО «Яроблводоканал» с 16 января 2024 года.

«В ГП ЯО „Яроблводоканал“ действительно проведено изменение организационно-штатной структуры, направленное на повышение эффективности работы предприятия. В частности, создана единая кадровая служба, единая бухгалтерия, централизованы функции абонентского обслуживания, увеличено количество работников, обеспечивающих решение производственно-технических задач», — рассказали на предприятии.

При этом в «Яроблводоканале» уточнили, что организационно-штатных мероприятий в отношении Марии не проводилось. Она продолжает работать на условиях, предусмотренных заключенным ранее трудовым договором.

Получается, что Мария в действительности продолжает получать зарплату, предусмотренную ее старым трудовым договором.

Проблемы с деньгами и скандалы вокруг предприятия

Перед стартом отопительного сезона, в начале октября 2026 года работа госкомпании «Яроблводоканал» оказалась под угрозой из-за блокировки счетов. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили арест на счета водоканала. В отношении предприятия только с начала сентября поступили десятки исков от контрагентов за неоплату: от счетов за электроэнергию до услуг охраны.

Поставщик электричества ТНС «Энерго», чтобы получить свои деньги, вынес ситуацию на всеобщее обозрение. Компания на своем официальном сайте опубликовала статью, где призывала госпредприятие расплатиться. Долг «Яроблводоканала» перед поставщиком энергии на 1 сентября 2026 года составлял 668 млн рублей.

Как сообщили тогда на самом предприятии, старт отопительного сезона проходил в штатном режиме. А позднее в «ТНС энерго Ярославль» рассказали, что предприятия достигли между собой соглашения.

Правда, назвать старт отопительного сезона «штатным» не получается. В Рыбинске из-за срыва запуска отопительного сезона возбудили уголовное дело о халатности. В середине ноября десятки домов в городе опять остались без тепла.