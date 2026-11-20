Вторая слева — Августа Сусанина Источник: Августа Сусанина

«Под моим началом помимо сотрудников ходили и сидевшие убийцы, и голодные студенты (смеется), и медведи приходили в лагерь к нам — а я никого никогда не боялась, мне было интересно работать. Будь возможность, я бы и сейчас пошла в экспедицию», — рассказывает Августа Сусанина.

Ей 87 лет, и большую часть жизни она проработала топографом. Да, карты, по которым вы ходите в походы, составлял человек по фамилии Сусанина. Вместе с мужем она истоптала тысячи километров диких мест, чтобы закрыть «белые пятна» дремучих территорий Сибири. Бродили по Восточному и Западному Саянам, Туве, отдаленным районам Алтая, Иркутской и Томской областей. Корреспондент NGS24.RU Алексей Тайганавт пообщался с топографом и узнал о самых ярких моментах сибирской экспедиционной жизни.

Экспедиция в горах, а внизу еще солнечная осень Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Был случай, когда волки съели учительницу»

Данные, которые Августа Сусанина (в девичестве Дорохова) собирала вместе с мужем в топографических экспедициях, шли на составление советских военных карт. Строго засекреченных до середины 1990-х. Потом часть из них, без указаний секретных объектов, разумеется, пустили в обиход. Они, кстати, до сих пор ценятся у походников в тех краях (знаю по себе).

Топограф Августа Сусанина Источник: Августа Сусанина

Таким методом карты давно уже не составляются. И те автономные экспедиции — длительностью по полгода — уже история, как и люди, готовые рисковать жизнью, чтобы выполнить свою работу до конца.

Ее экспедиции начались поневоле. В детстве. Августа росла в глухой деревне Новосибирской области. Ходила с братом в школу-интернат за 20 километров от дома. По лесной безлюдной дороге.

Иркутская область, осень в горах Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«На улице мороз за 40° C трещит, дома надеть нечего. Мама какую-то тужурку на меня нацепит, скатеркой подпояшет вместо шали. На ноги — кирзовые сапоги, и я шлепаю с братом в школу, держимся друг за друга. Тайга кругом, идешь, по сторонам светятся волчьи глазки. У нас был случай, когда волки съели учительницу. Одни ноги в сапогах остались…», — буднично рассказывает о детстве Августа Егоровна.

Окончание полевой работы, выезд на базу в поселке Алыгджер, Тофалария Источник: Августа Сусанина

Совершенно секретно

Закончив школу, Августа Сусанина перебралась жить в Новосибирск. Устроилась на телевизорный завод, работала, чтобы потом пойти учиться. Мечтала стать геологом. Но именно на эту специальность поступить не успела — зато прошла на топографа. А потом начались экспедиции по Сибири.

Эти горы Восточного Саяна она тоже отрисовывала Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

После учебы Августу Сусанину отправили работать в Ачинск, оттуда — выезды в Западный и Восточный Саяны.

Перевалы, лесные неизученные реки, затерянные водопады, труднодоступные места: уходили в полугодовые, с апреля по октябрь, автономные походы. На конях или пешком жили сначала в базовых лагерях, потом, уже на маршруте, в палатках.

Время на базе, река Ухтум, юг Сибири Источник: Августа Сусанина

«Обследуешь, наносишь все дорожки, тропинки проверяешь, водопады, поймы, скалы — всё-всё помечаешь. Замеряешь глубину, ширину, всё записываешь. Проставляешь все отметки, все секретные объекты. У меня были первый и второй допуск (совершенно секретные и сведения особой важности. — Прим. ред.) И потом, когда меня туристы просили поделиться информацией, я, естественно, отказывала», — говорит Августа Сусанина.

Экспедиции проходили по таким местам Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Слушаю ее рассказ про водопады, дремучие долины и горы, на которых до них практически никого не было, — завидую как турист.

Впрочем, там это серьезная, слишком часто изматывающая работа. И дикие природные красоты довольно быстро сменяются походной рутиной. Где надеешься только на себя, а вывозить приходится уже на характере и воле.

Участницы топографической экспедиции на берегу Уды Источник: Августа Сусанина

«Для топографа это почти приговор»

«В свой первый год я работала на Казыре (бурная горная река на юге Красноярского края. — Прим. ред.) Начали заходить на лошадях в воду, и мою спутницу вдруг резко понесло течением. Я бегу по берегу, кричу ей: „Валя, вынимай ноги из стремян, вынимай! Лошадь сама тебя вытащит, не мешай“. Метров триста так бежала за ней. Слава богу, всё обошлось, она удержалась. Потом выяснилось, что мы попали в начало горного половодья. А мы-то не знали про это, у нас в середине июня никогда не было такого», — вспоминает Августа Егоровна.

Горная Тува Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Когда было опасно?

— Да как-то всегда нормально, ничего особо выдающегося. Вот разве что такое. Пришел к нам Ваня после института работать. И как-то в походе мы с ним решаем путь срезать через скалы: посмотрели по карте: «Нормально поднимемся, вроде не сильно отвесные». Доходим до половины, как будто незаметно попал на крутизну такую, что едва двигаться можно. Он распластался руками, еле-еле держится, камни все шатаются. Говорю: «Всё, не шевелись. Подниматься дальше не будем. Давай потихонечку, не спеша, не торопясь, снимай рюкзак и сбрасывай».

Восточный Саян, вид с пика Тофалария Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Ну, в целом знакомая ситуация в длительных походах.

— Я тоже прилипла к скале, начинаю аккуратно снимать рюкзак, и в этот момент он у меня развязывается, и все мои материалы летят в Барбитай (горная речка в труднодоступном горно-таежном районе Иркутской области. — Прим. ред.)! Всё, материалы поплыли — для топографа это почти приговор. У нас начальника [топографической] партии в похожей ситуации лишили допуска — и всё, больше не работал. Ваня разинул рот. А я каким-то чудом — уже забыв про всякую опасность — за несколько минут чуть ли не сбежала с этой скалы. Поймали, в общем, мы все материалы, обошлось.

Готовка обеда на маршруте Источник: Августа Сусанина

«Пришел к нам тощий, худой»

— Задача стояла, и нужно было выполнять. Как-то не принято было тогда беречь себя по любому поводу. Слабые долго не задерживались у нас. Разные люди, конечно, были в партии. И сидевшие, и убийцы бывшие ходили в помощниках на хозработах, — продолжает Августа Сусанина. — Я их никогда не унижала. И не боялась. Они это чувствовали всегда. И отношение было соответствующее.

Советский геознак Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— А у других?

— Как-то ночью ко мне в палатку прибежала девочка-студентка, вся в слезах. Домогался один из бывших сидельцев. Разобрались. После этого вышел строгий приказ не направлять женщин работать с такими бригадами. Или вот: я же не шутила про голодных студентов. Тот самый Ваня, он сначала работал на комбинате, получил там подъемные. А так как уволился раньше положенного срока — за романтикой потянуло его — то был обязан вернуть деньги. В общем, был человек на хлебе и воде очень долго. Пришел к нам тощий, худой, страшно смотреть. В гору с рюкзаком подняться не мог. И, главное, ничего нам сразу не сказал. Откормили.

В тайге Тофаларии Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Ползала там, кипяченой воды в рот заливала каждому»

— В экспедициях случалось голодать?

— Как-то было: тайга, нам полторы недели работать, а еда заканчивается, я говорю своим: «Езжайте на базу за продуктами». А они мне: «Осталось-то полмесяца, наловим рыбки, мяса добудем, дотянем». Не поехали. А потом в лесу начался пожар. В итоге ни одного зверя во всей округе, с рыбалкой тоже не заладилось. Вот и сидели с пустыми желудками. Шишки зеленые сбивали, варили, траву заваривали, было немножко муки на «болтушку» (загустить) хватало. Потом как вышли на зимовье, наелись. И… еще хуже стало. Нельзя ж было так резко. На всю тайгу кричали. Хорошо у нас был охотник. Он побежал, нарвал какой-то травы, отпаивал нас.

Зимовье Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Повезло.

— Охотник с Восточного Саяна мне рассказывал. По-моему, в 1970-х годах это было. Он забрасывал продукты на зиму в свои зимовья. Открывает, значит, дверь избы, а там на полу семь «трупов» лежит. Одна женщина еще шевелится, а остальные уже почти без признаков жизни. Вот она ползала там, кипяченой воды в рот заливала каждому. Оказалось, группа московских ученых заблудилась, с едой у них какая-то беда приключилась. Они как-то духом пали. Охотник откармливал их потом по ложечке, потихонечку, чтобы с голода организм не шокировать. Вызвал по рации вертолет, эвакуировали их.

Стоянка топографов Источник: Августа Сусанина

В трех метрах сзади медведь сопит

— Медведи — это наша обыденность. Никогда их не боялась, хотя постоянно нос к носу сталкивались. Возвращаешься из радиалки, а в палатке всё вверх дном: тушенку разбросал, сгущенку выпил, упаковки все в лохмотья там, — невозмутимо рассказывает Августа. — Или как было на маршруте по трассе Кошурникова (отдаленная территория на юге Красноярского края. — Прим. ред.): сидишь у палатки, костер полыхает, а в трех метрах сзади медведь сопит. Возьмешь головешку, в него кинешь, он убежит. Дальше своими делами занимаешься.

Привал на маршруте Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Сурово.

— Меня они никогда не трогали. Однажды мой муж с рабочими повел коней на новую стоянку, звонит мне по рации, говорит: «Ой, я медведицу подстрелил, она в сторону палатки побежала». Я говорю: «Ну ты с ума сошел, что ли!» Я-то знаю, что такое раненая медведица. Вылезла из спального мешка, зажгла свечку, зарядила ракетницу — потому что ни с какого ствола не попадешь в нее — и села ждать. Убегать бесполезно от медведя, мы никогда этого не делали. В этот раз не дождалась, она куда-то в другое место ушла.

Лучший транспорт в горной тайге Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Был у нас случай, когда медведь девушку прямо в палатке убил. Ребята на выходе были, она сидела, готовила материал в рабочей палатке, подсчитывала, и он сзади зашел. Она, скорее всего, и не слышала его даже. Они обычно в таких случаях стараются закрыть глаза жертве. Снял скальп. Там ее, на утесе и похоронили.

— Самой приходилось охотиться?

— Я в ДОСААФе получила второй разряд по стрельбе из ружья. Меткая была, стоя выбивала девяносто девять из ста. Но именно прицельно по живому стреляла раз в жизни. Как-то вывел меня один рабочий, на спор с ним я одним выстрелом кедровку убила на дереве. Потом сто раз пожалела об этом. Мне правда животных жалко. Никогда никого не губила.

Стоянка оленеводов в Туве Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU