Элдос Алмазов прославился после стендапа про свой внешний вид Источник: кадр из шоу «Открытый микрофон» (16+), ТНТ, 2021 год

Комик Элдос Алмазов ушел из жизни в возрасте 29 лет. Многие знали его из-за его необычной внешности (у него было лицо ребенка). Известность он получил благодаря участию в «Открытом микрофоне» на ТНТ, интернет-проекту «Большое шоу» с Азаматом Мусагалиевым и других шоу. После его смерти стало известно, как он боролся с болезнью и жил последние месяцы.

Верил в исцеление

На протяжении трех лет Алмазов боролся с раком костей. Об этом рассказала его двоюродная сестра Айдана.

О страшном диагнозе — остеосаркома костной ткани комик рассказал в своем Telegram-канале весной 2026 года. Известно, что остеосаркома была локализована в левой ноге. Алмазов рассказывал, что у него были сильные боли, которые поначалу он принимал за ушиб или защемление нерва.

После этого он нацелился на длительное лечение и верил, что болезнь можно победить. Алмазов организовал сбор средств на медицинские процедуры. Тогда на помощь быстро пришли подписчики и коллеги-стримеры.

За время лечения стендапер прошел четыре курса химиотерапии. Были даже улучшения — к августу опухоль стала меньше. Врачи после этого удалили ее на операции.

В сентябре Алмазову сделали сложное хирургическое вмешательство, после которого он заново учился ходить. В начале октября после очередной химиотерапии у него резко ухудшились анализы и открылось сильное кровотечение, двое суток он провёл в реанимации.

Последний раз он выходил на связь с подписчиками 20 октября. Он сообщил, что находится дома и с ним всё хорошо. Комик поделился, что он набирается сил перед шестой химией.

Внезапная смерть

Однако чуда не случилось. Уже 18 ноября в комментариях одного из поста в Telegram-канале его сестра Айдана сообщила подписчикам о том, что ее брата больше нет в живых.

«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — призналась родственница Алмазова.

По информации друга комика, стримера Анара Абдуллаева, Элдосу проводили операцию на животе. Сердце не выдержало.

«Я просто ждал его возвращения в Москву и помогал ему. Все это время я был на связи, когда у него был рак, но, к сожалению, его сердце не выдержало», — сказал он в видеообращении.

Абдуллаев также сообщил, что возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами.

Прощание с артистом пройдет на его родине в селе Тельман Ошской области Кыргызстана. Там же его похоронят.

Как жил комик до онкологии

Всю жизнь юморист жил с редким заболеванием, из-за которого его рост остановился на отметке 130 сантиметров. На сцене освоих проблемах Алмазов говорил так, будто они ничего не значат, но на самом деле они сильно усложняли ему жизнь.