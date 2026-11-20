Комик Элдос Алмазов ушел из жизни в возрасте 29 лет. Многие знали его из-за его необычной внешности (у него было лицо ребенка). Известность он получил благодаря участию в «Открытом микрофоне» на ТНТ, интернет-проекту «Большое шоу» с Азаматом Мусагалиевым и других шоу. После его смерти стало известно, как он боролся с болезнью и жил последние месяцы.
Верил в исцеление
На протяжении трех лет Алмазов боролся с раком костей. Об этом рассказала его двоюродная сестра Айдана.
О страшном диагнозе — остеосаркома костной ткани комик рассказал в своем Telegram-канале весной 2026 года. Известно, что остеосаркома была локализована в левой ноге. Алмазов рассказывал, что у него были сильные боли, которые поначалу он принимал за ушиб или защемление нерва.
После этого он нацелился на длительное лечение и верил, что болезнь можно победить. Алмазов организовал сбор средств на медицинские процедуры. Тогда на помощь быстро пришли подписчики и коллеги-стримеры.
За время лечения стендапер прошел четыре курса химиотерапии. Были даже улучшения — к августу опухоль стала меньше. Врачи после этого удалили ее на операции.
В сентябре Алмазову сделали сложное хирургическое вмешательство, после которого он заново учился ходить. В начале октября после очередной химиотерапии у него резко ухудшились анализы и открылось сильное кровотечение, двое суток он провёл в реанимации.
Последний раз он выходил на связь с подписчиками 20 октября. Он сообщил, что находится дома и с ним всё хорошо. Комик поделился, что он набирается сил перед шестой химией.
Внезапная смерть
Однако чуда не случилось. Уже 18 ноября в комментариях одного из поста в Telegram-канале его сестра Айдана сообщила подписчикам о том, что ее брата больше нет в живых.
«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — призналась родственница Алмазова.
По информации друга комика, стримера Анара Абдуллаева, Элдосу проводили операцию на животе. Сердце не выдержало.
«Я просто ждал его возвращения в Москву и помогал ему. Все это время я был на связи, когда у него был рак, но, к сожалению, его сердце не выдержало», — сказал он в видеообращении.
Абдуллаев также сообщил, что возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами.
Прощание с артистом пройдет на его родине в селе Тельман Ошской области Кыргызстана. Там же его похоронят.
Как жил комик до онкологии
Всю жизнь юморист жил с редким заболеванием, из-за которого его рост остановился на отметке 130 сантиметров. На сцене освоих проблемах Алмазов говорил так, будто они ничего не значат, но на самом деле они сильно усложняли ему жизнь.
Непросто складывалась и личная жизнь комика. Семью он так и не создал, так как стеснялся знакомиться с девушками и переживал из-за возможности передать наследственную особенность будущим детям. Всё свободное время вне стендап-выступлений юморист проводил за стримами.