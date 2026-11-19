В Ярославле мужчина побил женщину в лифте. Инцидент случился 18 ноября в Дзержинском районе на улице Елены Колесовой, 26Б. О происшествии в редакцию 76.RU сообщил читатель Дмитрий.
«Мужчина бил пожилую бабушку», — написал он.
Конфликт попал на камеры видеонаблюдения в лифте. Судя по записи, все случилось в 17:16, пока горожане спускались вниз с десятого этажа.
Началось все со словесной перепалки. Мужчине не понравилось, что женщина на него смотрит.
«Что уставилась, шваль?» — грубо сказал он ей.
«Ты охерел, что ли?» — сказала она в ответ.
«Ты чего тыкаешь, тварь», — продолжил мужчина.
После в ход пошли и руки. Приказав женщине «заткнуться», мужчина толкнул ее обеими руками. Пострадавшая ударилась об стену в лифте, от такого толчка даже дрогнула камера.
«Всё, я в полицию пошла», — пригрозила нападавшему женщина.
Но мужчину это не испугало.
«Давай, вперед. Давно это надо было сделать», — ответил он ей.
На этом конфликт не закончился. Ярославцы продолжили ругаться в лифте.
«Это кошмар какой-то. Такой-то слон на женщин наезжает», — возмутилась пострадавшая.
«Какая ты женщина? Ты конь без яиц», — продолжил агрессор.
«А ты кто? С яйцами? Ублюдок ходит», — ответила женщина.
Такие слова мужчину разозлили еще больше. Он схватил пострадавшую за голову со словами: «Еще раз попробуй так сказать».
В конце видео показано, что лифт остановился на первом этаже. Оба участника конфликта вышли.
«Я тебе еще устрою. Заразина такая», — бросила напоследок пострадавшая.
Редакция 76.RU сделала запрос в УМВД России по Ярославской области. Там сообщили, что по инциденту проводится проверка.
«Вчера вечером [18 ноября] гражданка обратилась с сообщением о нанесении побоев», — дополнили в ведомстве.
Напомним, 21 октября в Дзержинском районе Ярославля на девушку напал сосед. Все случилось в лифте дома № 86/9 на улице Блюхера. После инцидента районным отделом было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Тем временем жильцы дома вступились за соседа, который стал участником конфликта.