Мужчина напал на женщину в лифте Источник: читатель 76.RU Дмитрий

В Ярославле мужчина побил женщину в лифте. Инцидент случился 18 ноября в Дзержинском районе на улице Елены Колесовой, 26Б. О происшествии в редакцию 76.RU сообщил читатель Дмитрий.

«Мужчина бил пожилую бабушку», — написал он.

Конфликт попал на камеры видеонаблюдения в лифте. Судя по записи, все случилось в 17:16, пока горожане спускались вниз с десятого этажа.

Началось все со словесной перепалки. Мужчине не понравилось, что женщина на него смотрит.

«Что уставилась, шваль?» — грубо сказал он ей.

«Ты охерел, что ли?» — сказала она в ответ.

«Ты чего тыкаешь, тварь», — продолжил мужчина.

Конфликт попал на камеры видеонаблюдения в лифте Источник: читатель 76.RU Дмитрий

После в ход пошли и руки. Приказав женщине «заткнуться», мужчина толкнул ее обеими руками. Пострадавшая ударилась об стену в лифте, от такого толчка даже дрогнула камера.

«Всё, я в полицию пошла», — пригрозила нападавшему женщина.

Но мужчину это не испугало.

«Давай, вперед. Давно это надо было сделать», — ответил он ей.

На этом конфликт не закончился. Ярославцы продолжили ругаться в лифте.

«Это кошмар какой-то. Такой-то слон на женщин наезжает», — возмутилась пострадавшая.

«Какая ты женщина? Ты конь без яиц», — продолжил агрессор.

«А ты кто? С яйцами? Ублюдок ходит», — ответила женщина.

Такие слова мужчину разозлили еще больше. Он схватил пострадавшую за голову со словами: «Еще раз попробуй так сказать».

В конце видео показано, что лифт остановился на первом этаже. Оба участника конфликта вышли.

«Я тебе еще устрою. Заразина такая», — бросила напоследок пострадавшая.

Редакция 76.RU сделала запрос в УМВД России по Ярославской области. Там сообщили, что по инциденту проводится проверка.

«Вчера вечером [18 ноября] гражданка обратилась с сообщением о нанесении побоев», — дополнили в ведомстве.