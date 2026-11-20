В Ярославской области дадут налоговые послабления бизнесу Источник: Александр Куренной / 76.RU

20 ноября Ярославская областная Дума утвердила изменения по налоговым льготам на 2027 год.

В частности, по предложению правительства региона продлят действие послаблений по налогу на имущество организаций для компаний:

финансирующих строительство межпоселковых газопроводов и предоставляющих газораспределительные сети за плату во временное владение и пользование газораспределительным организациям;

оказывающих финансовую помощь ярославскому ФК «Шинник» и волейбольному клубу «Ярославич», а также поддерживающих мероприятия по госпрограмме в сфере комплексного развития сельских территорий.

По первой группе предприятий, связанных с газификацией, льгота в 2027 году будет такой же, как в 2026-м, — 220 млн рублей. А вот по второй группе (финансирование спортклубов и сельских территорий) сократится с нынешних 220 до 120 миллионов рублей.

Как пояснил министр финансов Ярославской области Алексей Долгов, сокращение идет для спонсоров спортивных команд: по «Шиннику» льгота уменьшится со 180 до 80 миллионов, по «Ярославичу» — с 39 до 19 миллионов.

При этом в Ярославской области будут введены две новые льготы по налогам на имущество организаций:

для социально ориентированных НКО, являющихся организациями дополнительного образования, учредителями (участниками) которых являются профессиональные футбольные клубы, участвующие в розыгрыше Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги или в Первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги;

для некоммерческих организаций — в отношении объектов спорта, предназначенных для проведения тренировок и соревнований по футболу и соответствующих требованиям Стандарта Российского футбольного союза «Футбольные стадионы» не ниже второй категории, а также в отношении объектов недвижимого имущества, территориально и (или) функционально связанных с этими объектами спорта, предназначенных для обеспечения тренировочного процесса, соревновательной деятельности, обслуживания спортсменов, зрителей и персонала.

Первая из этих льгот коснется строительства за счет средств Российского футбольного союза нового футбольного стадиона в Красноперекопском районе Ярославля. После ввода объекта в эксплуатацию возникнет необходимость уплаты налога. Льготу хотят ввести на оборудование, используемое для спортивной подготовки. Размер экономии на налогах в 2027 году составит 11,4 млн рублей.

Вторая льгота связана с реконструкцией стадиона «Шинник».

«Его имущество будет передано автономной некоммерческой организации, чтобы избежать дополнительных налоговых затрат и направить эти средства на строительство самого стадиона. Оцениваем льготу в 23 млн рублей», — рассказал Алексей Долгов.

Под этот пункт попадает новое АНО «Центр социально-экономического развития территорий», учредителями которого в Ярославле являются банк ПСБ, благотворительный фонд «Подари себе будущее», Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области и муниципалитет города Ярославля. Организацию создали в Ярославле в марте 2026 года. Данное НКО будет работать над реализацией соглашения между правительством, банком и мэрией по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника».

Почему помогают богатым компаниям

Конкретные организации, которые могут рассчитывать на льготы, правительством не назывались. Но их озвучила депутат Елена Кузнецова, которую заинтересовала обоснованность предоставления налоговых послаблений.

«У нас двум небедным организациям предоставляется льгота — ПСБ и „Газпром“. Всю нагрузку перекладывают на простых граждан и малый бизнес? Вы считаете это справедливо?» — спросила она.

Алексей Долгов привел свои аргументы в пользу решения правительства.

«Мы не перекладываем нагрузку, а снижаем. По программе с „Газпромом“ мы строим сети на 27 млрд рублей. Газификация идет для области бесплатно. Раньше межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети строили за счет бюджета. Это льготы инвестиционного характера, они приведут к росту экономического потенциала Ярославской области», — пояснил Долгов ситуацию с «Газпромом».

Также он прокомментировал ситуацию с ПСБ.

«В строительство стадиона „Шинник“ будут значительные инвестиции, они улучшат инфраструктуру. Эти льготы носят социальный характер», — обосновал он.