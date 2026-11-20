Настенька рассказала свою историю успеха. Но не успешного! Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

23-летняя Анастасия Митницкая несколько месяцев назад переехала из Самары в Сочи. Заработать на жизнь в крае почти вечного лета ей помог блог. При этом она считает, что у мужчины не должно быть страницы в соцсетях вовсе. К тому же зумер призналась, что не умеет пользоваться компьютером. Какие еще секреты есть у юной инстадивы, узнали наши коллеги из 63.RU.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU, meetnastya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я не штатив на ножках»

— Настя, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как правильно называется то, чем ты занимаешься?

— Я продюсер рилсов и блогер. Сейчас переехала и живу в Сочи. Вообще я много где жила: в Москве, был еще опыт проживания в Сочи ранее, но неудачный. Я люблю ездить туда-сюда, менять, искать свое место под солнцем. Я творческий человек, и мне важно наполняться средой, в которой я нахожусь.

— А как ты вообще пришла к этому роду деятельности? С чего всё началось?

— Еще в 16 лет я начинала работать фотографом, но снимала на телефон. Потом появилась камера, я фоткала, фоткала, фоткала и в какой-то момент поняла, что надо снимать рилсы для людей. Тогда был популярен TikTok, и я начала работать с ним, снимать видео другим людям. Всё залетало. Но где-то через месяц соцсеть закрыли [для России], и я такая: «Ой!»

Перешла на съемку рилсов для других соцсетей. Я сразу понимала, что я не просто держатель камеры, не просто штатив на ножках. Мне нужно, чтобы снимали то, что я хочу снять. У меня много видения того, как это нужно делать. Своего видения. Я такой доминантный видеограф. Когда люди слушаются, у них всё получается.

А когда я переехала в Сочи в апреле этого года, то одна из моих клиенток сказала: «А ты чего сама блог не ведешь?» Я вообще ничего тогда не снимала. Мне было лень. А она настояла, чтобы я вела. За 2–3 месяца набрала 8000 подписчиков. Сейчас уже около 10.

— То есть ты была сапожником без сапог?

— Выходит, да.

— Когда я впервые увидел твой блог, то мне показалось, что ты говоришь от лица какого-то персонажа. Или ты в кадре и ты в жизни — это один и тот же человек?

— Нет, я не в поиске себя как персонажа. На данный момент я себя ощущаю. Знаю, чего хочу, а чего не хочу. Видеографом больше не работаю. Я теперь блогер и параллельно даю консультации по маркетингу и продюсированию. Этому я не училась. Это природное чутье какое-то.

— Вот оно что! Смотри, Instagram* объявлен экстремистской организацией, и его деятельность запрещена в РФ. С этим проблем не было?

— Есть проблемы с монетизацией. То есть в России блогеры — это лохи, по сути, потому что у всех за границей подключена монетизация TikTok, Instagram*, всех соцсетей. Даже просто по просмотрам платят достаточно много. Был расчет: за 2 года ведения YouTube монетизация может составить 2,5 миллиона рублей. Но ее никто тебе не выплатит, потому что всё запрещено.

За то, что запретили рекламу, тоже «большое спасибо». Но пока есть какие-то коллаборации в рамках закона. Пока с этим проблем нет.

— А если не секрет, сколько ты зарабатываешь в день или месяц? Ты в одном из роликов говорила, что 30 тысяч в день.

— Ой, это было много лет назад. Я тогда работала видеографом. И у меня были съемки, снимала рилсы для клиентки. И да, выходило по 30 тысяч рублей в день, 4–6 рилсов. То есть одно видео — 5000 рублей.

— А вообще есть ли разница в съемках рилсов и других форматов видео? Они же всего секунд 15 вроде, максимум минута.

— Сложность самая главная для меня, наверное, — раскрепоститься на улице среди людей. Потому что я люблю снимать на улице. Я не фанатка снимать статично на одном месте. Мне надо ходить.

Помню, приехала в Адлер, пила кофе, а уже был вечер. И в это время там много людей гуляет. И я иду по набережной. А там толпа людей. И я себе сказала: «Настя, соберись! Соберись, тряпка!» И начала монолог: «А все же знают, что я переехала в Сочи…» Это было тяжело. Думаю, преодолеть чувство испанского стыда — это самое главное. Когда стоишь, разговариваешь с камерой, а на тебя все смотрят. Думаю, я пока не избавилась от этого. Вот наберу 100 тысяч подписчиков — и тогда поговорим. Я всё равно буду делать то, что делаю. Это и деньги приносит, и уверенность в себе.

«Серость и девятиэтажки не вдохновляют»

— Ты говорила, что жила в разных городах. И всё же, как тебе пришло в голову остановиться именно на Сочи для дальнейшей жизни?

— В Самаре я не чувствовала, что могу реализовываться. Здесь тоскливо, зима, надо пить витамин D, чтобы хорошо выглядеть. Я всё время была какая-то опухшая, бледная, всё время тосковала по югу.

Там, в Сочи, много цветов. А мне очень важно жить в визуально красивой среде. В Самаре у меня есть своя квартира в центре. Но эти девятиэтажки, серость… Они не вдохновляют. Поэтому в апреле 2026 года я собралась с мыслями и переехала, чему безумно рада. В Сочи безумно красиво, и эта красота меня окружает теперь.

— А в чем еще проявляется разница между Сочи и Самарой?

— Активности! Я имею в виду физические активности. Мне этого здесь очень не хватает в межсезонье. Слякоть, и не особо поймешь, что надевать, когда собираешься на прогулку. И в итоге не походишь, не погуляешь особо.

Вот у меня есть клевый велосипед. А где кататься? Самарская Лука? Да, там можно. Но девушке туда велосипед сложно переправить. А в Сочи ты вышла из дома — и катайся или гуляй, где хочешь. Хочешь в Адлер, хочешь в Хосту. Можно на Красную Поляну съездить. Это далеко, но тоже классно. Вообще другой вайб, как будто в другой город едешь. Там и горы, и холмы, и равнины. Я человек активный, очень люблю гулять.

Сочи — потрясающее место для жизни, по крайней мере, для меня. Там очень чисто, чистые дороги. Можно выйти в белых кроссовках — и они такими останутся. А в Самаре же они станут серыми через 5 минут.

Настя не боится выглядеть смешно и глупо в кадре Источник: meetnastya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Не было ли страха во время переезда? Ты это делала сама, без родителей?

— Переезжать было не страшно. Есть у меня внутренний стержень и уверенность, что всё получится.

А родители мне с 18 лет не помогают. Я всё сама. Они мне дали квартиру в Самаре, а дальше сама. И за это я им очень благодарна. К 23 годам умею уже самостоятельно делать что-то. Не выросла в тепличных условиях.

Я же еще с кошкой переехала! Могла бы бабушке отдать или еще куда-нибудь. А я отказалась. Это моя любимая кошечка. Я приехала, сначала снимала жилье посуточно, чтобы присмотреться, где хочу жить и что вообще есть. Снимала три дня в Лоо, подальше от центра Сочи. А квартиру искала, наоборот, в центре. Нашла, и мне без проблем сказали: «Заезжай с кошкой».

— А сколько по времени занял переезд?

— У меня с собой было не много вещей. Всё самое необходимое, самые красивые наряды, и всё. Я приверженец того, что с собой надо брать самое красивое, что есть, трусики, бусики, а дальше всё можно докупить со временем. Поэтому сложности не было.

Отложенных денег почти не было. Примерно тысяч 50 было, и всё. Я с этой зарплаты купила билет на поезд, около 8000 рублей. Вещи везла сама, без доставок.

Правда, двое суток в поезде — это морально тяжело. Если бы не было кошки, я бы полетела самолетом — 5000 плюс багаж. Но сейчас аэропорты что в Сочи, что в Самаре закрывают надолго. И надо ловить моменты, когда небо открыто. Еще один плюс поезда — можно взять с собой больше вещей.

Сначала комнату снимала в центре Сочи. Это около 20 000 стоило. Сейчас, кстати, я буду возвращаться в Сочи и там меня ждет новая квартира. Это примерно 55 000 плюс коммуналка. Но квартира шикарная!

— А чем бытовые условия в Сочи отличаются от самарских?

— На мой взгляд, в Сочи дешевле продукты, особенно фрукты и овощи. Но еще надо знать, где их покупать. К сожалению, в Сочи могут обвесить. Например, продать килограмм клубники, а взвесишь — там всего 650 грамм. Продавцов постоянно штрафуют, приезжает полиция разбираться. Но торговцы на этом зарабатывают. Им выгоднее штраф оплатить, чем делать по-человечески. Или могут положить в контейнер плесневелые ягоды. Вроде внешне всё хорошо, красиво, а внутри плесень.

Но еще есть места, где есть порядочные люди. Вот их надо знать.

Меня приятно удивили огурцы и помидоры по 150 руб/кг. И они были вкусные, а не вот эти пластмассовые. В Самаре такие раза в три больше стоят.

Я вообще стараюсь следить за питанием. При этом в своем блоге я пропагандирую, что можно худеть и на роллах. Хотя сама люблю питаться дома. Правда, мне лень готовить, и поэтому часто в кафе ем. Например, в столовой там за 350–400 рублей можно наесться. Это будет очень вкусно, и еда там типа домашней. Она, конечно, не сравнится с по-настоящему домашней, но всё же. Да и в ресторанах в Сочи ценник даже ниже, чем в Самаре.

— Раз ты упомянула про закрытие аэропортов. С недавних пор и в Сочи, и в Самаре звучат сирены. Страшно не было?

— Нет. Я в Самаре их часто слышала. Но в Сочи они звучат чаще. Там почти постоянно беспилотная опасность. Но чтобы что-то упало, такого нет. Думаю, там самая высокая степень безопасности, там же отдыхающие.

Был случай: я спала, и где-то в 03:00 включили сирену. И я слышала, как что-то летит и взорвалось недалеко. Но такое было один раз. Думаю, даже в Москве и Питере не такая степень безопасности, как в Сочи.

— Вернемся к обычной жизни. Часто в море купаешься?

— Нет. Когда я уезжала, там только закончился сезон дождей. Там какая-то аномальная погода была в этом году. Местные тоже это заметили. По их прогнозам, дожди должны были закончиться 10 мая. Я уехала в командировку и потом в отпуск в Самару. Это было начало июля, и там еще шли дожди в это время! Но, когда были солнечные дни, я, конечно, ходила на море и купалась.

— Но есть же хоть что-то, в чем Самара выигрывает?

— Да. Кофе! В Сочи это какой-то ужас. Варят… ну не очень. Горький, пережаренный. Не умеют делать капучино. Места, где можно попить вкусный кофе, можно по пальцам пересчитать.

В Сочи же популярен кофе по-восточному. Там много армян, они пьют эспрессо с сахаром. И вот в каких-то маленьких местах, не фешенебельных, а местечковых, очень вкусно и недорого. Рублей за 100 можно купить чашечку.

Для меня кофе — это целый ритуал. Хочется прийти нарядной, с подружкой, посидеть, посмаковать…

Кофе — важная часть жизни Насти Источник: meetnastya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А есть ли какой-то лайфхак для переезда? Алгоритм: что нужно делать и не нужно?

— Ой, у меня это было спонтанно. Решение приняла за неделю. Я тогда была в Москве у родственницы. Сидим, разговариваем. Я пожаловалась, что не хочу возвращаться в Самару, а хочу поехать в Сочи. Она мне в ответ: «Ну и езжай». Я: «Ну и ладно. Ну и поеду».

— То есть на спор?

— Не, не на спор. Но она меня подстегнула. Я приехала в Самару, собрала вещи и рванула в Сочи. Я не готовилась вообще. Квартиру смотрела на сайте бесплатных объявлений. Главное, чтобы без риелторов.

Вообще, чек-лист такой примерно. Во-первых, надо найти себе работу онлайн. В Сочи работы нет. Если ты не талантливый, не крутишься-вертишься, тебе нужен офис, а не Сочи. Я вот переехала как есть. Так мало кто может сделать. Многим нужна стабильность, а меня не пугает нестабильность.

Второе: надо иметь запас денег, хотя бы тысяч 50. Комнату за 15–20 тысяч в месяц снять можно всегда. Продукты там дешевле, как мне кажется.

Говорят, в Сочи можно пить воду из-под крана, она чистая и вкусная. Я так не делала, пью воду из бутылки.

Я была в сочинской горбольнице один раз. И это не самое приятное место на Земле. Лучше не болеть. Скорая может не приехать. Там большие пробки, узкие улицы, гористая местность.

В центральном Сочи почти нет комаров. Там высаживают много красивых розовых кустов. Но их цветы ядовиты как для человека, так и для комаров. Лучше их не трогать и не нюхать, а то могут реакции начаться.

Настя считает блог одним из способов принять свою внешность Источник: meetnastya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Какие выводы ты уже сделала за эти несколько месяцев жизни в Сочи?

— Со мной постоянно знакомятся армяне. Местным в возрасте от 40 до 60 лет я кажусь невероятно привлекательной девушкой. В той же кофейне могу сидеть, пить кофе, и со мной начнет разговаривать какой-то взрослый армянин. Но номер не спрашивают. Им просто хочется поговорить с красивой девушкой. И таких людей много.

В Самаре со мной хотели познакомиться всего два раза. В Сочи же почти каждый день: в электричке, полицейские симпатичные, просто местные прохожие. Но молодые не знакомятся. Я для них… Не знаю какая.

Мне внимание приятно, но брак не планируется. У меня был молодой человек, первый и пока что последний. Я за него хотела выйти замуж. Но не сложилось, мы расстались.

— А если не Сочи, то куда?

— Я рассматривала Карелию. Не знаю, как бы я там жила, что бы там делала. Необычно, нишево.

Если смотреть в сторону зарубежья, то у меня мама живет в Риме. Но она мне рассказывает, как там живут, это ужас какой-то. Ей нравится, а я не хочу.

Если и переезжать, то в Америку. Для меня, как для маркетолога и продюсера, вся эта тусовка очень интересна. Планирую съездить на разведку туда и посмотреть, что там да как. Но я Россию очень люблю и хочу жить здесь. А Америка манит в плане возможностей.

— Что бы ты поменяла в Самаре?

— Мне здесь интересна только Заволга. Ширяево, Самарская Лука. В городе нет молодежных мест. Я когда-то говорила, что в Самаре нет молодежи. Я, конечно, ошибалась. Я имела в виду, что здесь нет интересной молодежи.

В Сочи же все понаехавшие. И все предприниматели, у всех есть свой бизнес в 24–25 лет. Они уже интересны мне тем, что достигли чего-то к своим 25 годам. А в Самаре ты приходишь в кофейню, и с тобой никто не будет знакомиться. Стремно это. Можно попробовать подсесть, разговориться, но всё равно очень скучно.

В Сочи такого нет. Ты приходишь в кофейню, могут отключить интернет, и все пришедшие, все 20 человек могут начать обсуждать это, а потом начать представляться: кто диджей, кто блогер.

Я думаю, что в Сочи уезжают лучшие. Это как в Москве, где есть карьерный рост. Из Москвы многие уезжают, так как климат не подходит. Сочи стал второй Москвой. На Красной Поляне вообще такие капитальные классные люди собираются. Можно интересных персонажей встретить. С местными сложно знакомиться, а с понаехавшими проще. Они все хотят дружить, знакомиться. Многие переезжают одни, а общение нужно всем, все голодны до него.

К 23 годам у Насти есть опыт жизни в других городах и странах Источник: meetnastya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Нужно не бояться остаться без денег»

— Я правильно понимаю, что ты считаешься самозанятой? Чем твой распорядок дня отличается от офисных работников?

— Да, так и есть. Могу сказать, что мало работаю. Могу час-два в день поработать, могу день. А могу не работать несколько дней. Абсолютно свободный вариативный график. Я могу один день на неделе выбрать и весь этот день работать и не выходить из дома.

Я вообще без графика живу. В целом меня это очень вдохновляет. Такой образ жизни подпитывает мою свободолюбивость.

Но есть и минусы. Нужно не бояться, что в следующем месяце можешь остаться без денег. У тебя никогда нет предсказуемого дохода. Человек, работающий в офисе, точно знает, что получит свои 70 тысяч. А я могу получить то 30, то 150 тысяч. Или ничего. То, сколько я заработаю, зависит только от меня, как я поработаю. Нужно сохранять спокойствие. Такой образ жизни далеко не всем подходит.

— А как тебя находят клиенты? Ты на них выходишь или они на тебя?

— Раньше, когда я еще не вела соцсети, меня находили по сарафанному радио. Я в Самаре достаточно известный видеограф. Ко мне обращалось немало людей. Есть кейс — помогла набрать одной клиентке 240 000 подписчиков. Она меня может в посте отметить, и мне люди пишут, что хотят поработать. Но я беру достаточно высокий чек, поэтому со мной работают не все счастливчики.

Я консультирую как продюсер. Мои консультации длятся 4 часа. Видеосозвон стоит 60 000 рублей, а наставничество — уже 120 000. В течение месяца я буквально за руку человека беру и веду, чтобы человек сам научился снимать. У меня сейчас такой подход — не я снимаю, а помогаю человеку найти свою красивую узнаваемую картинку. Это и для него выгоднее, и для меня выгоднее.

— А реклама и коллаборации с твоего блога доход какой-то приносят?

— Не, рекламы за деньги мало. Но много бартера. Часто зовут в рестораны поесть, дают 5000 рублей депозита. И я за пару сториз постоянно там ем. То есть рестораны или специалисты по уходу за волосами — это мое.

Мне еще писали магазины одежды с предложениями бартера. Условия такие: я рекламирую, мне присылают коллекцию или бесплатный комплект одежды. Так что бартер много приносит блогу.

Но есть и вещи, которые я не соглашусь рекламировать. Я не хочу уходить в пошлость. Да, у меня порой вульгарные темы или подача. Но прям совсем в пошлость уходить не хочу.

«Не хочу уходить в пошлость» Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— У тебя несколько роликов сняты вместе с Алиной Бобер (популярный самарский кулинарный блогер, предпринимательница и супруга бывшего футболиста клуба «Крылья Советов» Антона Бобра. — Прим. ред.). Как вы сотрудничать начали?

— Ой, там была смешная история. Я была малолеткой, 18 лет, пришла устраиваться администратором в ее салон «Сахар и воск». Меня проинтервьюировали, прособеседовали и сказали, что меня не готовы брать администратором. Мол, я летящая какая-то.

Мы потом с Алиной отдельно поговорили и сошлись на общей любви к Италии, к местной кухне. Обменялись контактами, запомнили друг друга и разошлись.

Несколько месяцев спустя я ей написала, мол, Алина, посотрудничать не хотите? Получается, сама себе работу нашла. Приехала, сняла видео. Она сказала: «Боже мой, что за красота?!» И так мы начали сотрудничать. Первые два года были вялотекущими. Что-то снимаем, что-то не снимаем, что-то залетало, а что-то нет. Но когда пошли просмотры, изменился и мой подход к работе. Мы тогда начали прям несколько раз в неделю стабильно снимать. И это начало приносить доход. У Алины большой заработок с рекламы, в отличие от меня.

«Все устали от клоунады»

— Смотри, вернемся на пару вопросов назад. Некоторые блогеры придумывают себе даже не маску, а персонажей. А ты себе такой образ не хочешь придумать?

— Ой, знаешь, есть разные тенденции. Как продюсерские, так и маркетинговые. У нас долгое время работал именно маркетинговый образ, когда ты преувеличиваешь, но это тебя самого интересует.

Та же Алина Бобер. У нее ролики в кокошнике с рыбой. Конечно, она так рыбу в жизни не ест, это преувеличенный образ. И темы мы поднимаем из разряда «мужское-женское», мол, мужик нужен только для зарабатывания денег. Это байт на комментарии.

Но сейчас есть другая тенденция. Нужна кристальная честность. Ты транслируешь боль, уязвимость, то, о чем стыдно говорить. Это началось еще с американского TikTok и добралось до нас. Меньше фильтров, меньше обработки. Надо быть самим собой.

Я еще пока не пришла к этому. Мне пока тяжело на какие-то темы говорить. Тяжело снять маску развлекательного образа. Это же ведь тоже какая-то уязвимость.

Все устали от клоунады, от успешного успеха. Все хотят просто нормальных, адекватных людей, которые прошли свой путь.

Алина Бобер стала одной из подруг по блогерскому цеху Источник: meetnastya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— На фоне блокировок и запретов появляются наши аналоги тех или иных технологий. В том же VK есть «Клипы». Они чем-то похожи на рилсы и шортсы из запрещенных соцсетей. Ты пробовала с ними работать?

— «ВКонтакте» я не люблю. Совсем. Он у меня даже на телефоне не установлен. Страницы есть, но там один подписчик — мой дядя. Мне там даже находиться чисто энергетически не хочется.

— А что насчет нейросетей? С каждым днем всё сложнее отличить сгенерированный ролик от реального. Есть ли опасение, что скоро ИИ заменит нас?

— Нет, меня это не пугает. ИИ не заменит ту энергию, которая передается через глаза или манеры.

Я и не пробовала ИИ и не хочу. Технологии вообще не люблю, даже компьютером не пользуюсь при монтаже. Мне сложно перекинуть фотографии с телефона на компьютер. Вот такой парадокс: работаю в сфере медиа, а не умею пользоваться. Странный динозавр получается.

Многим выгодно использовать ИИ. Глупо отрицать пользу от нововведений. Есть тот же ChatGPT, и я им пользуюсь как ассистентом. Но реальную работу я не хочу подменять нейронкой и против этого.

«У зумеров „раздолбанное“ мышление»

— Есть такое мнение, что рилсы, шортсы и похожие короткоформатные видео ведут к деградации личности. Что ты об этом думаешь?

— К сожалению, это есть, и от этого никак не избавиться. У нас мышление переключается. Ну не могут зумеры сконцентрироваться на чтении книг, у нас уже «раздолбанное» мышление. А короткие форматы нам подходят. Мы и фильмы не можем часто до конца досмотреть: не хватает экшена. Что уж тут про книги говорить. Сложно сконцентрироваться на том, что читаешь. Нужно много сил приложить.

— То есть идет подсадка на быстрый дофамин? Посмотрел короткий фильм — стало легче.

— Так и есть. Ролики, порно, гамбургер — это всё быстрый дофамин. И на него подсаживают. Именно он и отупляет.

Мы все подсажены на него. Надо понимать это и регулировать. Как в спорте, где результаты не сразу. Я хожу в зал три раза в неделю и не жду быстрых результатов. Или мой переезд. Это цель, к которой я шла и иду полгода. Ставлю цели, задачи и достигаю их. Это долгий дофамин.

Я общалась с ровесниками, и для многих сложно сконцентрироваться на чтении. Следующее поколение, альфа, еще более неусидчиво. Кто-то говорит, что всё идет к деградации, кто-то, что к смене мышления. Тупо залипать в рилсы, где нет никакой эстетики, а есть сальные и пошлые шутки, — это деградация. А если ставить цель наполниться эстетикой, вкусом, подсмотреть какие-то лайфхаки по съемке, то да, смотреть можно. Но ограничивать по времени.

С другой стороны, если грамотно налаживать коммуникацию с зумерами, искать темы и в игровой форме их обыгрывать, то это полезно. Я так на чтение книг вдохновилась.

— Что в таком случае прочитала из последнего?

— Ой, всё, пошли каверзные вопросы… Я когда ехала в Самару на поезде, то у меня с собой был «Путь самурая». Купила ее год назад в Москве и долго не читала. Много лет занималась боевыми искусствами, и мне было интересно прочитать про это, про духовность, стержень, четкость.

«Эти жирные руки с нами в одной комнате?»

Перед началом беседы Настя попросила снимать ее с одной стороны Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Хейт — это неизбежная сторона жизни блогера. Как с ним справляешься?

— Хейтерские комментарии пишут ущербные люди. Это факт. У меня до недавнего времени хейтеров не было. Ну напишут под видео, где я говорю, что красивая, что-то типа «Страшила». И что?

Но недавно сделала видео, в котором рассказываю, с каким бы мужчиной я бы не стала встречаться: мусорит в лесу, бьет женщин и не верит в Бога. Всего три пункта. Рилс залетел на мужиков, которые ущемились с этого списка. Мне писали, что я выгляжу как жаба, что мне 40 лет, что я никого не найду, что эти три пункта невыполнимы.

Мне было немного неприятно. Но посмотрела, кто пишет: лысые, старые, страшные. И пишут такое молодой девушке. Да и охватов было немало! Но и неприятно тоже было. И вроде бы я свою миссию выполнила в этом ролике, было много комментариев. И стриггерила мужскую аудиторию… Но мужская аудитория плохая.

Мне кажется, у мужчины не должно быть соцсетей. Только если это с бизнесом связано. А так в соцсетях сидят старые скуфы и пишут гадости малолеткам. Женская же аудитория более лояльная, более приятная.

— Еще такой любопытный вопрос. У тебя есть высшее образование?

— Нет. Я категорически не стала поступать в университет. Это моя принципиальная позиция. Получать диплом для галочки я не хотела. Зачем? Чтобы им подтереться в туалете? Я против высшего образования. Я уже работаю, есть природное чутье, талант, навыки, над которыми я много лет работала и развивала их.

Работать я начала лет в 15. Преподавала английский язык в младших классах. Потом фотограф и видеограф. Теперь я продюсер-консультант. Хотя был период, когда всё было плохо. Не было клиентов, не было денег. И я пошла к Алине Бобер в «Сахар и воск». Со второй попытки меня взяли администратором.

— А если настанет момент, когда профессия надоест? Ты вот поймешь, что тратишь энергии больше, чем получаешь. Куда пойдешь дальше? Есть ли запасной вариант?

— Нет. Вся эта медиасфера была вокруг меня много лет. Хотя я бы хотела попробовать психологию. Но не консультации за 3000–5000 в час. Это мне не интересно. А вот коучинги, выезды, сессии…

— Что думаешь про «инфоцыган»?

— Это плохо. Есть инфобизнесмены, которые делают качественный продукт и помогают людям. Таких, правда, немного. Большинство же — «инфоцыганщина», продавцы воздуха. Это простой бизнес. Блогер — одна из самых высокооплачиваемых профессий в целом. Артисты и блогеры. Те, кто в медиасфере.

Создать инфопродукт очень просто. Ну, по крайней мере, мне. И продать его тоже просто. У людей большой запрос на красивую, легкую жизнь, на волшебную таблетку. Есть запрос, и тупо им не пользоваться. Те, кто поумнее, продают тем, кто…

— Хотела бы в кино сняться? Мне кажется, ты достаточно артистична.

— Да, но в американском. Была мечта сняться у Вуди Аллена. Пока что такая возможность еще есть. И чтобы Скарлетт Йоханссон была в главной роли.

— А сама не думаешь снять фильм?

— Хочу! Ты когда спрашивал про ответвления или запасные варианты, я совсем про это забыла. Даже в голову не пришла такая мысль. Уже начала готовиться, консультироваться. Хочу купить несколько камер, начать с мини-фильмов. Начать с 30–40 минут. Чувствую в этом большой потенциал. Я очень красиво снимаю и хочу развиваться для себя. Это пока будет хобби, а не работа.

— Попробуй выкладывать ролики на YouTube…

— Да, как раз хочу перейти сейчас на эту платформу. Кроме коротких рилсов снимать длинные видео.

Мне интересны как документальные фильмы, так и художественные. Мой бывший молодой человек снял потрясающий фильм про Самарскую Луку. Сам. Это просто документальное кино, интересное до невозможности. Он поговорил с теми, кто там живет с рождения, кто изучает ее, кто там работает. Потрясающий фильм. «Путь реки» называется.

— Еще до начала записи ты просила снимать тебя с определенного ракурса, с рабочей стороны. Я раньше думал, что это шутка какая-то. А как вообще найти свою «рабочую» сторону? Насколько тебе это важно?

— Каждая девочка хочет казаться красивее, чем она есть. Ты снимаешь себя на камеру с разных ракурсов и видишь, что с одной стороны у тебя точеные скулы, а с другой — второй подбородок вывалился.

На самом деле это не особо важно. Надо принимать и любить себя. Для самой себя же.

— То есть блогерство — это какая-то смесь эксгибиционизма и самопсихотерапии?

— Да, абсолютно. Я когда начинала вести блог, то не снимала руки. Всё время казалось, что они жирные, всё вываливается, омерзительно выглядят. Просто кошмар какой-то. А со временем стало всё равно, потому что пишут комплименты. Даже если в кадре скажешь, что «у меня большой живот» или «жирные руки», потом тысячу комментариев напишут типа «А эти жирные руки с нами в одной комнате?»

Это какая-то форма подпитки самооценки. Тебя принимают, и ты начинаешь себя еще больше любить, принимать и отмечать свои достоинства, а не недостатки. Выходит, ведение блога — это проработка самооценки. Принятие себя. То, что ты когда-то стеснялась сказать раньше, ты перестаешь бояться делать. То же самое и с телом. Это принятие себя. Психологическая проработка.

— То есть если кто-то стесняется, то ему надо вести блог — и всё наладится?

— Да. Сэкономите сотни тысяч рублей на психологе. Но я всё равно хожу к нему. Мне надо голову лечить. Мой психолог подарил мне книгу про нарциссизм. Он отметил, что у меня есть соответствующие черты. Думаю, у тех, кто хочет славы и популярности, есть или нарциссические, или истерические черты. Это ни плохо, ни хорошо. Это просто есть.

— Твоя работа сейчас зависит от интернета. Предположим, его отключат. Не полностью, но будет этот «чебурнет». Да даже сейчас все эти «танцы с бубном» и VPN. Что делать будешь тогда?

— Ну что будет… жопа. Я не пойду работать на кого-то. Буду переезжать.

Меня уже все эти «танцы» раздражают. Но пока не настолько, чтобы эмигрировать. Если начнут совсем зажимать, то да. Когда не оставят другого выхода. Когда не будет возможности для творческой реализации, я выберу себя, а не страну. Пока же я хочу жить в России.

* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.