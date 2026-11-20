У Елены Исинбаевой были завидные взлеты, но падать оказалось больно Источник: ТАСС

Двадцать восемь мировых рекордов, два олимпийских золота, офицерские погоны и громкий отъезд, о котором спорят до сих пор. Было время, когда Елена Исинбаева заставляла замирать многотысячные стадионы, а сегодня прославленная спортсменка делает дизайн-проекты, изучает психологию на Тенерифе и разбирается с налоговыми блокировками в России. Рассказываем, как сложилась судьба самой титулованной прыгуньи с шестом в истории, от обидного отчисления из гимнастической секции до жизни с чистого листа.

«Я мечтала работать секретаршей»

Звезда Елены Исинбаевой могла никогда и не взойти на спортивном небосклоне. В детстве у нее были совершенно другие планы на взрослую жизнь.

— В детстве я мечтала работать секретаршей в крупной компании, — признавалась спортсменка у себя в блоге. — Я тогда думала, для этой работы достаточно быть красивой, стройной и правильно раскладывать документы.

Пойди Исинбаева в секретари, спортивный мир остался бы без многих рекордов Источник: Игорь Ткаченко / ТАСС

Но мама Исинбаевой грезила, что ее дети будут в большом спорте, и отдала Елену и ее младшую сестру Инессу в спортивную гимнастику.

В этой секции Елена добилась серьезных результатов, получила звание мастера спорта. Но в пятнадцать лет оказалась за дверями училища олимпийского резерва. Вердикт тренеров был суров: слишком высокая. К подростковому возрасту Елена вытянулась до 174 сантиметров, и для гимнастических снарядов такой рост считался приговором.

Прощания со спортом не случилось лишь благодаря проницательности наставников. Первый тренер показал бывшую ученицу легкоатлету Евгению Трофимову, и тот сразу увидел в гибкой девушке идеальную прыгунью с шестом.

Елена Исинбаева со своим многолетним личным тренером Евгением Трофимовым Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Я тогда не взяла ни одну высоту»

Вчерашняя гимнастка так стремительно освоила новый снаряд, что уже через полгода выиграла Всемирные юношеские игры. Но первая для Исинбаевой Олимпиада (в Сиднее в 2000 году) обернулась провалом в квалификации.

— Я тогда не взяла ни одну высоту, «забаранила», — признавалась спортсменка.

Впрочем, это лишь раззадорило спортсменку. С 2003 года наступила ее прайм-эра: 28 мировых рекордов, два олимпийских золота, в Афинах и Пекине, исторический первый женский прыжок за пятиметровую отметку и феноменальные 5,06 метра, которые до сих пор не покорились никому в мире. В том числе и ей самой.

Исинбаева брала такие высоты, что не могла и сама потом повторить Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС

— Чем выше поднята планка, тем сильнее жажда победы и желание превосходить себя на каждом старте, а это может стать главным тормозом в карьере любого спортсмена, — признавалась Исинбаева в беседе с изданием «Спорт-Экспресс». — Если человек попадает в эту ловушку погони — в спорте, бизнесе или жизни, — он рано или поздно упрется в тупик.

Параллельно с мировыми победами у Исинбаевой складывалась и другая карьера. В 2003 году она подписала контракт с Железнодорожными войсками, а в 2015-м перешла в армейский клуб ЦСКА на должность спортивного инструктора, дослужившись за свои рекорды до звания майора.

«Мои звания носят номинальный характер»

Первые трещины в безупречном образе чемпионки появились в 2013 году — на пике ее славы. Сразу после триумфа на домашнем чемпионате мира в Москве Елена дала резонансное интервью, в котором без прикрас высказалась о родном Волгограде. Спортсменка заявила, что намерена обосноваться в Монако, поскольку ее родной город «нищий, страшный и старый», а спортивная инфраструктура там попросту деградировала.

— Базы в Волгограде нет, не только по легкой атлетике, но и по другим видам спорта, — говорила Исинбаева. — Волгоград — город побед. Они у нас ассоциируются с победами в спорте, в учебе… Но нужно всё это развивать, как, например, в Казани. Там делай, что хочешь, занимайся любым видом спорта. А что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград?

Земляки восприняли эти слова как личное оскорбление, и Исинбаевой пришлось оправдываться: она объяснила, что говорила на эмоциях и лишь хотела привлечь внимание властей к проблемам региона.

Елена Исинбаева своими высказываниями привлекла внимание, которого не хотела Источник: «Спорт-Экспресс» / ТАСС

Еще один громкий случай произошел в 2016 году, когда Исинбаева готовилась красиво завершить карьеру на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но в планы вмешался допинговый скандал, из-за которого всю сборную России по легкой атлетике отстранили от Игр. Тогда Елена, не сдерживая эмоций, обрушилась с критикой на международных чиновников и соперниц, пожелав «псевдочистым иностранным спортсменам» выдохнуть с облегчением и забирать «псевдозолотые медали».

Конфликты с международными федерациями преследовали ее и позже. В 2023 году Всемирная легкоатлетическая ассоциация не включила двукратную олимпийскую чемпионку в список 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира. Исинбаева не промолчала и публично обвинила руководство организации в предвзятости и попытке переписать историю.

Однако самый разрушительный удар по своей репутации Елена нанесла сама летом 2023 года. Испанские журналисты выяснили, что спортсменка давно обосновалась на острове Тенерифе, где владеет элитной недвижимостью. Пытаясь сохранить свое кресло в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), Елена опубликовала обращение, в котором назвала себя «человеком мира», а свое воинское звание и работу в армейском клубе охарактеризовала как «номинальные».

— Я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер. Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт, — поясняла легкоатлетка.

Реакция на родине была мгновенной. Вчерашние поклонники и чиновники сочли эти слова предательством. В Дагестане власти переименовали легкоатлетический стадион в Махачкале, носивший имя Исинбаевой, вернув ему старое название «Труд». В родном Волгограде всерьез заговорили о том, чтобы лишить ее звания почетного гражданина города.

Проблемы с налоговой

Переезд на Канарские острова не избавил чемпионку от проблем на родине. Напротив, новости о ней всё чаще стали появляться в сводках судебных приставов. Выяснилось, что за границей Елена перестала следить за своими финансовыми обязательствами в России.

Сначала московские коммунальщики через суд взыскивали с нее сотни тысяч рублей за многолетнюю неоплату услуг ЖКХ в столичных квартирах. Затем к делу подключилась Федеральная налоговая служба. Летом 2025 года счета ее волгоградского ИП заблокировали из-за долга в 800 с лишним тысяч рублей. Летом 2026-го судебные приставы принудительно списали с нее задолженность за дачный участок под Волгоградом, а осенью того же года налоговая заморозила счета Исинбаевой сразу в 11 российских банках.

Финальной точкой в ее общественной деятельности на родине стал иск Министерства юстиции РФ, поданный осенью 2026 года в суд Волгограда. Ведомство потребовало принудительно ликвидировать Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, который с 2013 года занимался поддержкой детского спорта. Причина оказалась банальной: после отъезда основательницы фонд фактически перестал существовать и перестал сдавать отчетность.

Где сейчас Елена Исинбаева

После всех скандалов Елена закрылась от прессы и окончательно перебралась с мужем и двумя детьми на испанский остров Тенерифе, где семья еще раньше купила недвижимость.

Елена Исинбаева вместе с мужем — метателем копья Никитой Петиновым Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС

Жизнь на Канарских островах оказалась совсем не похожей на привычную рутину мировой звезды. В 2024 году истекли полномочия Исинбаевой в МОК, и она почти на четыре года исчезла из медиаполя. Как выяснилось позже, всё это время бывшая легкоатлетка искала себя заново и училась дистанционно в российских вузах.

В 2026 году она прервала молчание и удивила поклонников сразу двумя новыми дипломами: окончила курс Высшей школы экономики, став дизайнером интерьеров, и получила квалификацию практикующего психолога и сертифицированного коуча.

В свободное время в выходные она пишет картины по номерам, шутя, что мелкие детали на холсте даются тяжелее пятиметровой планки из-за ухудшившегося зрения, и ведет блог на английском языке о науке, спорте и повседневных делах.

Главным же спортивным проектом в семье теперь стала старшая дочь, которая всерьез занимается большим теннисом в местной академии и уже выигрывает юниорские турниры в Испании.

При этом ниточки, связывающие чемпионку с Россией, окончательно не оборвались, хоть и приносят ей в основном бюрократические хлопоты. У Исинбаевой осталась волгоградская прописка и несколько квартир в Москве.