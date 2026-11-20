В Ярославской области мать погибшего 23-летнего рабочего отсудила компенсацию у предприятия, где он трудился. Из-за несчастного случая она потеряла единственного сына.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года. Парень работал монтажником стальных и железобетонных конструкций в организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций. Его мама рассказала в суде, что парень приезжал в Ярославль на заработки из Пречистого Первомайского округа. А в последнее время снимал квартиру в городе вместе с другими рабочими.
Юноша вместе с коллегами ремонтировал здания очистных сооружений канализации, принадлежащих «Ярославльводоканалу».
«Во время исполнения трудовых обязанностей вследствие удара током мужчина скончался на месте. В соответствии с заключением государственного инспектора труда причиной несчастного случая послужило применение по назначению неисправной техники. В частности, в ходе выполнения работ по реконструкции выпуска сточных вод пострадавший использовал погружной насос с поврежденным электрическим кабелем, что привело к несчастному случаю», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Коллеги попытались спасти парня. Они отключили электричество, вытащили его из ямы, отнесли в вагончик и вызвали скорую помощь. Но спасти парня не удалось.
Суд согласился, что причиной несчастного случая стало несоблюдение работодателем требований охраны труда. В итоге суд взыскал с предприятия, которое обслуживало здание очистных, в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в 1 млн рублей. Решение уже вступило в законную силу.