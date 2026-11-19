История прогремела на всю Россию Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Молодого врача из Северодвинска обвиняют в умышленном убийстве пациентки. По версии следствия, реаниматолог ошибочно констатировал смерть женщины и направил ее в морг, а когда у нее обнаружили признаки жизни — ввел смертельный препарат, чтобы скрыть врачебную ошибку. Наши коллеги из 29.RU cобрали всё, что известно об этом громком и странном деле, в одном материале.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Убил пациентку в морге? Что говорят официальные источники

Реаниматолога 1997 года рождения взяли под стражу. 18 ноября об этом сообщили в Ломоносовском районном суде города Архангельска.

«Как полагает следствие, первоначально врач диагностировал смерть госпитализированной и проходившей лечение пациентки, по прошествии нескольких часов один из работников морга определил у пациентки признаки жизни. Приглашенный коллегами врач-реаниматолог, ранее установивший смерть, ввел пребывавшей в беспомощном состоянии пациентке препарат, применяемый для анестезии . Убедившись в наступлении смерти, покинул морг», — объясняют позицию обвинения в суде.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Врачу предъявили обвинение в убийстве. По данным следствия, все произошло почти год назад, в декабре 2025 года.

Врача заключили под стражу до 19 декабря 2026 года. Следствие предполагает, что, оставшись на свободе, медик может скрыться.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы в отдельных случаях.

В Минздраве сообщили редакции 29.RU, что оказывают содействие правоохранительным органам.

«В настоящее время проводятся следственные действия. Министерство здравоохранения окажет следствию максимальное содействие в целях всестороннего и объективного расследования ситуации и привлечения виновных лиц к ответственности».

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Светлый, хороший человек»: что известно о погибшей

Официально имя пенсионерки из Северодвинска не называют. При этом еще в декабре 2025 года в интернете близкие публично благодарили всех за поддержку и сообщали о дате прощания. Родственники сообщали, что женщина скончалась скоропостижно .

Знакомые под постами родни о кончине откликались о ней как о жизнерадостном, светлом, хорошем человеке. Многие ее благодарили как учителя танцев.

— Спасибо, что вы были в моем детстве, — написала одна из воспитанниц.

Сама женщина, судя по соцсетям, интересовалась правильным питанием, кулинарией, рукоделием. Один из ее постов — про День медицинского работника, так она поздравила знакомых медиков.

Для своих лет женщина выглядела свежо и подтянуто, многие делали комплименты под ее фотографиями, погибшая выкладывала кадры с детьми, внуками, с праздников и отпусков.

В 2021 году мы уже посещали эту больницу Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Грамотный, гиперответственный»: что известно о враче

Из собственных источников в правоохранительных органах редакции 29.RU известно, что подозреваемого зовут Олег Гиль. Он работает в Северодвинской городской клинической больнице № 2 СМП анестезиологом-реаниматологом.

На сайте медучреждения сообщают, что он окончил СГМУ по специальности «лечебное дело», а в 2023 году — ординатуру по анестезиологии-реаниматологии.

Коллеги отзываются о нем положительно. Вот что 29.RU рассказал бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Роман Клюкин.

«Мы работаем в одном отделении. Олег Денисович — молодой специалист, грамотный, гиперответственный. В его работе всегда всё пунктуально и педантично. Часто задерживался, чтобы оформлять документацию, так как целый день оказывал пациентам помощь, спасал жизни пациентов. Добрый, открытый, светлый человек».

Статья, по которой его обвиняют, у меня просто не укладывается в голове. Как такое можно инкриминировать врачу? Роман Клюкин врач — анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Архангельской области «СГКБ № 2 СМП»

Роман переживает за близких Олега Гиля.

«Хотелось бы остановить ту травлю, которая сейчас происходит. Волна хайпа растет с каждой минутой. У него есть родители, младшие братья . Как им ходить в школу? Родителям на работу? Это всё просто ужасно».

Анестезиолог-реаниматолог Ирина Холькина отметила, что молодой специалист проходил врачебную практику во 2-й больнице еще в ординатуре.

«Могу только охарактеризовать его как коллегу. Проявлял себя в работе как грамотный врач, инициативный, добрый, тактичный человек. Если возникали вопросы по работе, обращался к более опытным коллегам. Ни разу не был замечен в грубом обращении к пациентам. Честно говоря, в шоке от того, что пишут в разных источниках сейчас. Идет настоящая травля!» — поделилась медработник.

Врач-терапевт медучреждения Юлия Звягина разделяет положительные отзывы об Олеге Гиле.

«При любой ситуации всегда приходит и оказывает помощь. Если хотите мое мнение, Олега просто сделали крайним. И всё зависит от адвоката и тех всех свидетелей, кто расскажет, как было на самом деле. Он действительно хороший врач и человек».

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Злого умысла не было»: позиция адвоката

В суде реаниматолога защищает адвокат Мансур Бекаров. Он считает, что делать какие-либо выводы о враче и ситуации еще очень рано.

«Те сведения, которые излагают средства массовой информации, основаны на недостоверных данных и, по моему мнению, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Нет объективных данных о наличии прямой причинной связи между медицинскими манипуляциями моего подзащитного и наступившими последствиями , которые описываются в средствах массовой информации. Такой связи не установлено», — рассказал адвокат редакции 29.RU.

Мой подзащитный осуществлял медицинские манипуляции в соответствии со своими врачебными обязанностями. Все манипуляции совершались в соответствии с медицинским протоколом. Никакого злого умысла в действиях врача не было. Мансур Бекаров адвокат

Адвокат надеется, что следствие будет справедливым.

«В настоящее время идет расследование, и я надеюсь, что органы следствия установят истину. Пока есть только обвинение, подозрения, что он совершил эти действия. Пока суд не признал его виновным, никто не имеет права распространять его личные данные. За это может наступить уголовная ответственность, как за распространение слухов и клевету».

Я считаю, что мой подзащитный эти действия в том ключе, в котором их описывают средства массовой информации, не совершал. Мансур Бекаров адвокат

По мнению Мансура Бекарова, преждевременные выводы о произошедшем могут навредить не только конкретному врачу, но и всей стране.

«Слухи, которые сейчас распространяют, наносят огромный вред стране и населению. Люди, читая такие вещи, начинают предвзято и негативно относиться к системе здравоохранения. Это отпугивает не только пациентов, но и студентов. Где лечиться-то будем?»

С момента происшествия и до ареста и публичного резонанса прошло много времени — это говорит о неоднозначности ситуации. Мансур Бекаров адвокат

«Эффект Лазаря»: мнение эксперта

По версии следствия, пациентка попала в морг живой. Это редкий, но не исключительный случай. Опытный врач анестезиолог-реаниматолог из Москвы Фируз Ашуров рассказал, как врачи фиксируют смерть пациента и кто несет ответственность за эту процедуру.

«Если у пациента происходит клиническая смерть, мы проводим реанимационные мероприятия, которые длятся от 30 минут. Если в течение этого времени мы фиксируем даже минимальное изменение сердечного ритма, то мы начинаем отсчет заново».

Сколько понадобится, столько и «качаем» пациентов. Фируз Ашуров анестезиолог — реаниматолог

Если реанимация не удалась, пациента продолжают наблюдать с помощью специальных аппаратов.

«По протоколу 5–10 минут на наблюдение, за это время появляются трупные пятна. Врачи проверяют признак Белоглазого, когда при давлении на глазное яблоко зрачок меняется, становится похожим на кошачий. Если всё это подтверждается, то констатируют биологическую смерть, точка».

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Полную ответственность за реанимацию и саму процедуру констатации смерти несет именно реаниматолог.

«Все данные документально закрепляют: подтверждают, что сердечной деятельности нет, описывают трупные пятна, врач это подписывает, и только потом тело отправляется в морг».

Иногда, говорит Фируз Ашуров, у уже погибшего пациента может вновь забиться сердце.

«В некоторых медицинских пабликах пишут по поводу феномена Лазаря. Это когда после прекращения сердечно-легочной реанимации кровообращение может спонтанно восстановиться. Описывают, что это происходит через 10 минут, иногда, но крайне редко, оно восстанавливается через 2 часа».

Это редкий случай, когда восстанавливается кровообращение. Это не какой-то там клинический диагноз, это феномен, который в медицине почти не изучен. Фируз Ашуров анестезиолог — реаниматолог

«Но при этом нужно понимать, что головной мозг „ожившего“ пациента не будет как раньше функционировать. Сердце может восстановиться, а остальные органы могут перестать работать. В любом случае, у нас очень мало данных, чтобы составить точную картину произошедшего в Северодвинске».

«Угнетает дыхание»: что известно о смертельной инъекции

По версии следствия, чтобы убить пациентку, врач ввел ей препарат, применяемый для анестезии. По данным РЕН ТВ, речь идет о пропофоле. Об этом же сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Спросили, что это за препарат, у фармацевта Вероники Лапиной.

«Этот препарат — это чисто больничный ассортимент. В аптеке его купить нельзя ни в коем случае. Он используется для седации, действует практически моментально, „выключает“ человека за 10–30 секунд. Пациент погружается в медикаментозную кому. Сам пропофол не имеет обезболивающего эффекта, так что его часто используют вместе с обезболивающими», — рассказывает эксперт.

Препарат считается безопасным и щадящим, в отличие от схожих седативных он почти не вызывает у пациентов головокружения и тошноты.

Но есть и огромный минус — он угнетает дыхание. Вероника Лапина фармацевт

« Среди прочего, пропофол используется при проведении искусственной вентиляции легких, строго врачами-анестезиологами — реаниматологами и, что самое важное, используется он с контролем жизненно важных показателей. То есть просто пойти его где-то и вколоть нельзя. Человек должен находиться под датчиками. Он влияет на сосуды и может вызвать остановку сердца».

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Отношение как к животным»: что про больницу говорят пациенты

О городской клинической больнице № 2 некоторые жители Северодвинска отзываются нелестно. В социальных сетях и на картах можно найти множество отзывов пациентов и их близких. Негативные комментарии северяне пишут с авторизованных аккаунтов с фотографиями и реальными именами. Они жалуются на условия и отношение врачей.

«Отношение врачей к пациентам точно как к животным — ты здесь никто (…) Лежал три раза. и ни разу не предлагали диагностику — всё исключительно платно! Вообще ни разу не увидел хоть какой-то прибор для обследования в этой больнице. Теряют документы и еще доказывают, что их и не было вовсе (…). До сих пор помню слова врачей „ходите как к себе домой — вам здесь никто и ничем не обязан!“» — пишет пациент.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Еще одна северянка рассказала в Сети о смерти своего отца и дяди — оба попали на лечение в больницу во времена COVID. Она писала про «ужасное и циничное отношение врачей» в приемном отделении. О смерти родственников в отзывах пишут и другие жители Северодвинска. Кому-то для жалобы на учреждение достаточно и меньших причин.

«Ужасное отношение к больным. Кормят отвратительно», — рассказал в комментариях Егор.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Встречаются и положительные отзывы. Их тоже довольно много.

«Отличное отношение к пожилым людям и хороший уход. Есть все виды медицинских исследований, оборудование новое. Огромное спасибо всему персоналу больницы», — пишет Алена.

«Заботливый медперсонал. Девочки — медсестры, удивительные, добрые, заботливые. Привезли нашу бабушку в очень тяжелом состоянии. Отнеслись к нам самым наилучшим образом. Проявили внимание и терпение. Такими и должны быть врачи медсестры. Дай Бог здоровья всем», — делится впечатлениями Анна.

«Обычная городская многопрофильная больница. Помощь окажут всегда», — делает вывод Татьяна.