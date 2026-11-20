Вы всё еще считаете, что ностальгия не пахнет? Источник: Дарья Пона / 74.RU

Эти флаконы стояли на самом видном месте в серванте, ими душились перед свиданием, а пустые бутылочки годами рука не поднималась выбросить. В 80-х, 90-х и нулевых у каждой женщины был свой заветный флакон, запах которого узнавали с закрытыми глазами. Вспоминаем культовые ароматы 80-х, 90-х и 2000-х, по которым сходили с ума наши мамы.

Ностальгия по СССР

В позднем СССР духи были желанным подарком. Их ценили и за аромат, и за ощущение роскоши, и достать хороший парфюм было ой как непросто. Среди самых узнаваемых и самых массовых была, конечно же, «Красная Москва», про которую даже ходили слухи, что это аналог легендарных французских Chanel 5.

«Фабрика „Новая Заря“ начала выпускать их в 1925 году. „Красная Москва“ имела насыщенный пудрово-цветочный аромат с нотами жасмина, гвоздики, ириса, корицы и ванили. В послевоенные годы стоил около 500 рублей — примерно как месячная зарплата в то время», — рассказывает парфюмер Анастасия Новикова.

Но не только «Красная Москва» пользовалась популярностью у любительниц парфюмерии. Еще одним ароматом был «Ландыш серебристый» ленинградской фабрики «Северное сияние». Легкий цветочный запах с нотами ландыша, жасмина, розы и фиалки нравился тем, кто предпочитал более нежные композиции.

Важным поставщиком парфюма была и латвийская фабрика Dzintars. Тогда Латвия входила в состав СССР. Наиболее популярными ароматами были «Рижская сирень» с узнаваемым цветочным аккордом, нежная и весенняя, и «Тайна рижанки», которая отличалась насыщенным цветочным ароматом с пряными и теплыми амбровыми оттенками и выразительным шлейфом.

«Сохранились упаковки „Рижской сирени“ Dzintars за 5 рублей 50 копеек. При этом у Dzintars были и дорогие ароматы: „Тайна рижанки“ стоила около 15 рублей. Поэтому флакон часто становился особенным подарком, который берегли и использовали по капле», — объясняет парфюмер Валерия Нестерова.

Среди импортных духов советской эпохи особенно запомнился польский аромат «Быть может…». Цветочно-шипровая композиция с нотами гвоздики, мускуса и ванили пришлась по вкусу многим советским женщинам.

«Популярность в СССР не всегда означала массовую доступность: аромат могли знать и просто мечтать о нем. Именно сочетание запаха, дефицита и особого повода делало такие духи эмоционально значимыми», — добавляет Валерия Нестерова.

Мечта каждой советской модницы в 80-е Источник: Мария Романова / Городские медиа

Французские духи пленили и будоражили женские сердца после появления рекламы на страницах журналов «Бурда Моден». Среди самых желанных были Poison от Dior, его густой сладко-пряный аромат с туберозой и темными фруктовыми оттенками стал одним из символов рубежа 80–90-х. Не меньшей популярностью пользовались Trésor с розой, пионом и ванилью, а также Climat от Lancôme с необычным сочетанием иланг-иланга, кориандра и альдегидов.

Magie Noire от Lancôme покорял пряными нотами, дубовым мхом и пачули, Fidji от Guy Laroche сочетал гиацинт, жасмин и древесные оттенки, а J’ai Osé удивлял теплым амброво-древесным звучанием с нотами цветов и кожи. И конечно, Chanel № 5. Знаменитый цветочно-альдегидный аромат с розой, жасмином и иланг-илангом считался настоящим символом французской роскоши. О нем мечтали многие, но позволить себе такой флакон могли далеко не все.

«Climat от Lancôme стоили ориентировочно 25–45 рублей, Fidji от Guy Laroche — 25–40 рублей, Magie Noire от Lancôme — около 45 рублей за небольшой флакон, Ellipse от Jacques Fath — примерно 45–50 рублей, — говорит Валерия Нестерова. — Цена зависела от объема, а при покупке с рук могла быть значительно выше. Chanel № 5 был самым дорогим и дефицитным ароматом, его цена могла доходить до 200 рублей».

Ветер перемен

После распада Советского Союза женщины познакомились с огромным миром большой парфюмерии, и этот ароматный вихрь буквально закружил россиянок. В популярных глянцевых журналах, выходивших в середине 90-х миллионными тиражами, иногда прятались заветные пробники духов. Их берегли как сокровище, открывали только по большим праздникам и намазывали на запястья по чуть-чуть.

Два культовых аромата могут перенести в 90-е ровно за одну секунду. Это французский L’Eau par Kenzo. Прозрачный, звенящий аромат с водяной лилией, мятой, персиком и белыми цветами казался глотком свежего воздуха из совершенно другой, красивой жизни.

Тогда же, в середине 90-х, в России появился и революционный CK One от Calvin Klein — свежий цитрусово-фужерный унисекс, где сплелись лимон, ананас, жасмин и мускус. Поклонницы делили содержимое этого матового флакона на двоих с парнем, носили на учебу и вдыхали как абсолютный символ свободной жизни.

«В 90-е продолжали любить французскую классику, но постепенно менялось само представление о модном запахе. Наряду с насыщенными композициями рос интерес к свежести и прозрачности», — подчеркивает Валерия Нестерова.

Менялись эпохи, а вместе с ними — и духи Источник: Мария Романова / Городские медиа

Свежесть 2000-х

К началу нулевых парфюмерный рынок переживал настоящий расцвет. Среди популярных ароматов были Light Blue от итальянского дома Dolce & Gabbana, выпущенный в 2001 году. Свежий фруктово-цветочный запах с нотами лимона, зеленого яблока, жасмина и бамбука быстро нашел своих поклонниц.

Годом позже Chanel представил Chance, который тут же покорил рынок. Цветочно-шипровая композиция с розовым перцем, жасмином и пачули получилась элегантной, женственной и выразительной.

Популярность духов во многом поддерживали реклама в глянцевых журналах и сетевые парфюмерные магазины, где давали попробовать новые ароматы. В числе любимых оказались и J’adore от французского Dior с сияющим цветочным букетом жасмина и розы, дополненным фруктовыми оттенками, и Noa от Cacharel. Последний покорял мягким цветочно-мускусным ароматом, который создавал ощущение чистоты и уюта. А Green Tea американского бренда Elizabeth Arden выбирали за легкие цитрусово-чайные ноты и прекрасное дополнение повседневного образа.