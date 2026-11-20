Разбираемся с психологом, почему так происходит и как спасти праздник в душе

В конце декабря украшенные елки воспринимаются совсем по-другому, чем в ноябре Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Помните у Маяковского? «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» Так и в нашей жизни, если звезды вместе с шарами на елке стали развешивать чуть не за три месяца до Нового года, значит точно кому-то нужно. В этом году новогодний сезон наступил особенно рано. Жители Москвы рассказывали о появлении елок уже в октябре. Да и в других городах страны на полках магазинов уже несколько недель лежат праздничные украшения и гирлянды.

Судя по соцсетям, некоторым такая спешка не по душе. Многие жалуются, что из-за затянувшегося новогоднего сезона к самим праздникам традиционная атмосфера успевает надоесть и никакого настроения отмечать к 31 декабря уже не остается.

«Доктор Питер» обсудил с психологом Родионом Чепаловым, почему так происходит и как спасти праздник в своей душе.

Представьте обычный ноябрьский вечер. За окном дождь, на тротуаре мокрые кленовые листья. А в торговом центре уже стоит трехметровая искусственная ель: серебряные шары, пластиковые сосульки, мигающие синие огоньки, золотые банты. Из динамиков звучит новогодняя песня, рядом выставлены подарочные наборы в красных коробках. Одни прохожие улыбаются, другие раздраженно говорят: «Да оставьте вы нам хотя бы осень!»

Как психолог, я бы не называл вторую реакцию нелюбовью к праздникам. Нередко человека раздражает не елка сама по себе, а ощущение, что у него отнимают право выбирать, когда начинать праздник.

Не радость, а давление

В когнитивно-поведенческой терапии мы обращаем внимание не только на событие, но и на его интерпретацию. Один покупатель видит гирлянды и думает: «Как красиво, скоро отдых!» Другой: «Опять нужно покупать подарки, тратить деньги, организовывать застолье, делать вид, что я счастлив». Одни и те же лампочки запускают совершенно разные эмоциональные реакции.

Особенно утомляют установки долженствования: «К декабрю у меня обязательно должны быть идеальная квартира, счастливые отношения и подарки всем родственникам». Если такое «надо» начинается еще в октябре, человек получает не два месяца ожидания чуда, а два месяца тревожного списка дел.

Обстоятельства вашей жизни тоже играют роль. Представим женщину, которая заходит за хлебом и видит целый новогодний лес в витрине магазина: плюшевые олени в клетчатых шарфах, стеклянные домики с подсветкой, игрушечные паровозики, искусственный снег на витринах. Она недавно потеряла работу. Для нее это не сказка, а напоминание о предстоящих расходах.

Другой человек недавно пережил развод или смерть близкого. Семейные изображения за праздничным стеклом могут усиливать одиночество.

Не праздник испортился — изменился его личный смысл. Но ведь можно это как-то изменить?

Когда волшебства становится слишком много

Кроме того, здесь работает психологический механизм привыкания. Если гирлянда светится каждый вечер два месяца, она постепенно перестает казаться событием. Нервная система всё слабее реагирует на повторяющийся стимул. Любимая новогодняя мелодия, звучащая по десять раз в день, превращается в фоновый шум.

При этом ожидание праздника само по себе кому-то может приносить удовольствие. В позитивной психологии способность наслаждаться предвкушением называют смакованием». Но предвкушение отличается от бесконечного повторения праздничных сигналов.

Представим ребенка, которому каждый день с октября показывают одну и ту же красивую коробку, но запрещают ее открыть. Поначалу он испытывает восторг, затем нетерпение, а потом может потерять интерес. Взрослые переживают с новогодним праздником нечто похожее.

Однако некоторых людей всё-таки радуют новогодние украшения осенью. Вопрос не в том, когда «правильно» украшать дом, а в том, какое настроение человеку сейчас необходимо.

Что говорят разные психологические школы

С точки зрения гештальт-подхода важно замечать свои актуальные потребности и чувства. Возможно, человеку в ноябре хочется не новогоднего веселья, а тишины, шерстяного пледа, чашки какао и прогулки по осеннему парку. Внешняя атмосфера требует радости, а внутреннее состояние совершенно другое. Возникает конфликт между собственными потребностями и навязанным настроением;

в психоаналитическом подходе можно обратить внимание на личные ассоциации. Для одного человека стеклянный грибок, ватный Дед Мороз и бумажная звезда напоминают о счастливом детстве. У другого елочные игрушки связаны с семейными ссорами, одиночеством или разочарованием;

в теории самодетерминации Деси и Райана большое значение придается автономии. Нам важно чувствовать, что мы самостоятельно выбираем свои действия. Даже приятное событие может раздражать, если его навязывают. Одно дело — самому достать коробку с игрушками, другое — ежедневно сталкиваться с обязательным новогодним настроением в магазинах, рекламе и социальных сетях.

Как сохранить новогоднее настроение

Я предлагаю упражнение «Три сезона в одной комнате». Найдите три приятных признака нынешнего времени года: желтый лист за окном, запах яблок, мягкий свет настольной лампы. Сосредоточьтесь на них и спросите себя: «Чем мне нравится именно сегодняшний день?» Так мы возвращаем внимание из будущего в настоящее. Второе упражнение — «Праздник по слоям». В ноябре можно поставить на стол свечу или повесить небольшую гирлянду с теплым светом. В начале декабря добавить венок на дверь и воспроизвести аромат хвои. А коробку с любимыми семейными новогодними игрушками открыть ближе к празднику. Постепенность помогает сохранить ощущение новизны. Третье упражнение — «Мой праздник без витрин». Запишите пять вещей, благодаря которым Новый год становится для вас особенным. Например, совместная лепка пельменей, прогулка по первому снегу, телефонный разговор со старым другом, семейное кино или украшение елки вместе с детьми. Возможно, окажется, что ни одна из этих радостей не требует дорогих покупок.

Если вас раздражают новогодние украшения в ноябре, не стоит заставлять себя радоваться. Но и ругать окружающих за преждевременный праздничный восторг необязательно. Для одного гирлянды — символ давления, для другого — способ справляться с осенней хандрой.

Праздник начинается не тогда, когда маркетологи в магазине поставили елку, а тогда, когда у человека появляется желание впустить его в свою жизнь.

А главную елку страны уже выбрали, но наряжать ее все же будут ближе к Новому году

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны, которая должна украсить Московский Кремль. Из двух «кандидатов» комиссия выбрала 95-летнее дерево в городском округе Клин, сообщает MSK1.RU.

«Выбор ели в городском округе Клин имеет историческое значение. Главную новогоднюю елку страны уже выбирали на территории этого муниципального образования в 2010 году. Таким образом, спустя 16 лет клинская земля вновь становится местом, где найдена главная новогодняя елка страны», — уточнили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

С 2007 года существует традиция выбирать главную елку страны. В 2026-м поиски проходили летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по комплексу параметров: учитывали не только внешний вид, но и выносливость к перепадам температур, ветру и морозу. Комиссия прошла около трех тысяч километров и отсмотрела порядка 20 «кандидаток», прежде чем выбрать ту самую. Спилить дерево планируют 7 декабря. Позже ее установят на Соборной площади в Кремле.