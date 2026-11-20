В Ярославской области запретили продажу вейпов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Депутаты Ярославской областной Думы приняли закон о запрете продажи вейпов в регионе. Приняли молниеносно: 18 ноября губернатор только внес проект на рассмотрение, 20 ноября депутаты обсудили его на комитете по здравоохранению, а затем и на общем заседании Думы.

Вердикт: продавать вейпы, одноразовые электронные сигареты и устройства с картриджами в Ярославской области запретят с 1 марта 2027 года .

Согласно проекту закона, запрет будет действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года.

Во время обсуждений выяснилось, что в регионе находится 2018 точек продажи вейпов и электронных сигарет. По данным депутатов, 100% продукции завозится из Китая.

Запретить продажу вейпов и электронных сигарет хотят с 1 марта 2027 года, чтобы предприниматели успели распродать остатки и адаптироваться к новым условиям.

«Мы видим, что электронные сигареты становятся всё более распространёнными среди подростков. При этом представление о том, что вейпы безопаснее обычных сигарет, создаёт серьёзную угрозу для здоровья молодых людей. Наша задача — максимально ограничить доступность такой продукции для детей и подростков. Вместе с тем важно понимать, что законодательные ограничения должны сопровождаться системной профилактической работой, формированием ответственного отношения к собственному здоровью. Именно комплексный подход позволит добиться результата», — рассказал председатель комитета Михаил Осипов.

Также депутаты порекомендовали ввести административную ответственность для тех, кто нарушит закон и будет продолжать торговлю вейпами в регионе с 1 марта 2027 года.

Не только вейпы

Кстати, помимо запрета продажи вейпов, законопроект устанавливает дополнительные ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

Например, ее предлагалось запретить в помещениях организаций детского отдыха и оздоровления, в местах проведения официальных спортивных соревнований, в учреждениях социального обслуживания, находящихся в ведении региона, а также на пляжах и других территориях отдыха у водоемов, в зданиях религиозных организаций.