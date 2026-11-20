Россия пригласила представителей ЕС в Москву на переговоры по украинскому урегулированию Источник: RT / Telegram

Президент США Дональд Трамп призвал Украину к срочной сделке с Кремлем после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Москва рассмотрела желание европейцев участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса и пригласила представителей ЕС встретиться в столице России. Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от спонсоров миллиарды на следующий год, чтобы закрыть нужды Киева, но особой поддержки пока не получает. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Массированные атаки России и Украины

Страны каждую неделю наносят удары по территориям друг друга. За последние семь дней таких атак по России было немало.

Во время одной из них украинские дроны разрушили частный дом, повредили гостиницу и унесли жизни людей. В результате этих налетов на Белгородскую и Ростовскую область погибли пять человек.

Кроме того, удары наносили по трассе, автозаправке и электроподстанциям в Ростовской области. Там погиб один человек, еще трех ранило. Также из-за атак было нарушено движение поездов.

Массированному налету подвергся Татарстан. Как отметил глава Нижнекамска Радмир Беляев, повреждения получили объекты в промзоне и многоквартирный жилой дом. Там дрон влетел прямо в квартиру и заминировал весь дом. К счастью, никто не пострадал. Вместе с этим беспилотники били по нефтехранилищам вблизи Альметьевска.

Сотни дронов ударили по регионам 15 ноября. Тогда пострадали десятки человек, среди них были дети. Также повреждены дома и автомобили. Больше всего раненых было в Белгородской области — девять человек. Кроме того, некоторые районы области остались без электричества из-за повреждений на электросетях.

Некоторые атаки были продолжительными. Одна из них была 16 ноября по Краснодарскому краю. Опасность в регионе сохранялась пять часов.

Тогда в результате налетов пострадали шесть человек. Среди них — ребенок. Кроме того, в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий. Спустя несколько дней дроны ударили по предприятиям. Там пострадали четыре человека.

Четыре производственных объекта вспыхнули после налетов в Ростовской области. Помимо этого, обломки дронов в двух районах области повредили три частных дома и газопровод.

От ударов пострадали и новые территории. ВСУ били по спящим людям в жилых многоквартирных домах в поселке Юбилейное в Луганске. В одном из домов произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.

Пострадали шесть человек. Среди них — ребенок. К сожалению, без жертв не обошлось. По информации главы региона Леонида Пасечника, предварительно известно о троих. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается.

Источник: Леонид Пасечник / Telegram

Также во время одной из атак в Курской области во время налета дронов пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале оперштаб Курской области. Помимо этого, осколки беспилотников повредили несколько частных домов.

Еще украинские военные заминировали центр Рыльска. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранило двух человек. Власти просили людей не выходить из домов.

Три раза за эту неделю налетам подвергся Крымский мост. За первые двое суток, что продолжались атаки, проезд по нему был открыт для машин около пяти часов.

Первая атака по мосту была 16 ноября. Тогда автомобильное движение по нему остановили. Жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

К слову, в тот день была самая массовая атака с начала СВО. Тогда Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным: за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Тогда же произошел второй налет по мосту. Третий удар был в ночь на 19 ноября. После этого на мосту перекрыли движение, он был закрыт более 11 часов.

Позже движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановили. По словам вице-премьера РФ Андрея Никитина, движение поездов по второму пути Крымского моста может быть восстановлено в ближайшие день-два.

Об ответных ударах после атак по инфраструктуре моста предупредил президент России Владимир Путин. И они станут еще болезненнее. Он подчеркнул, что власти обсуждали возможное прекращение огня. Однако после массированных налетов по Крымскому мосту Москва с Киевом договариваться об этом не станет.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. Полагаю, наши ответные действия будут гораздо более болезненными. Ну а мост мы, конечно, восстановим. Автомобильной части моста нанесен довольно серьезный ущерб», — подчеркнул президент.

По словам Путина, мост обязательно будет восстановлен. Это сделают в ближайшее время.

«Автомобильному мосту нанесен серьезный ущерб, ж/д уже восстановлен. Не так уж и сложно это сделать», — отметил президент.

Эти атаки на самом деле не остались без ответа. После этого ВС РФ поразили автодорожные и автожелезнодорожный мосты в Киеве. Повреждения получили четыре моста, три из них пролегают через реку Днепр. Проезд по одному из них пока закрыт, на другом сохраняются ограничения движения.

Вместе с этим ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Украина лишается помощи

Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от своих спонсоров 115 миллиардов евро на следующий год. По его подсчетам, именно столько нужно Киеву, чтобы закрыть свои нужды в 2027 году.

По его словам, первоначальные ожидания по финансовой помощи от иностранных партнеров составляли 45 миллиардов евро. Однако после консультаций с военным командованием было принято решение увеличить эту сумму на 70 миллиардов евро.

От помощи уже стали отказываться несколько стран. В их числе Болгария.

«Правительство Болгарии считает, что оружие и боеприпасы со складов болгарской армии больше не будут поставляться Украине», — написал премьер-министр страны Румен Радев в соцсети Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Он подчеркнул, что его страна при этом не намерена блокировать решение государств Евросоюза об оказании помощи Киеву, но не может позволить себе дополнительные финансовые обязательства. Также государство откажется от участия в военных учениях «коалиции желающих», поскольку такие неформальные миссии «подрывают единство ЕС и НАТО».

От помощи отказалась и Польша. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что Варшава не станет направлять своих военных на территорию Украины после прекращения боевых действий.

«Как вы знаете, в „коалицию желающих“ входят страны, которые заявили о готовности направить войска на Украину после мирного соглашения в рамках гарантий безопасности. Польша в этом участвовать не будет», — заверил политик.

Против преждевременного обсуждения возможной отправки немецких военнослужащих на Украину и Германия. По информации главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, пока боевые действия продолжаются и договоренности о прекращении огня не достигнуты, рассуждать о том, какие страны и при каких условиях могли бы направить туда своих военных, не имеет смысла.

Вместе с этим Украина не получит лицензии на производство ракет Patriot, несмотря на согласие главы Госдепа Марко Рубио и министра войны Пита Хегсета. Решение по этому вопросу заблокировали в Пентагоне.

Но не все страны отказались от помощи Киеву. Например, Канада выделила дополнительно 31,5 миллиона долларов на поставки оружия Украине. Об этом говорится на сайте канадского правительства. При этом общая сумма средств, выделенных Канадой на поставки оружия Киеву с февраля 2022 года, составила более 5,9 миллиарда долларов.

На безопасность Украины республиканцы в сенате США предложили выделить 129 миллионов долларов в 2027 году. Об этом говорится в опубликованном законопроекте о бюджетных ассигнованиях на нужды Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2027 финансовый год.

«[Законопроект предусматривает выделение] 129 миллионов долларов на обеспечение безопасности Украины», — говорится в документе, предложенном подконтрольным республиканцам сенатским комитетом по ассигнованиям.

Кроме того, предусматривается выделение 30 миллионов долларов на помощь в возвращении украинских детей. В то же время выделенные средства на безопасность Украины будут направляться Госдепартаментом на небоевые задачи, в том числе разминирование, кибербезопасность, средства слежения и программы обучения для правоохранительных органов.

При этом 750 миллионов долларов, которые республиканцы предлагают направить на военную помощь Украине, пойдут преимущественно американским оборонным компаниям, поставляющим Киеву вооружение.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп будет счастлив, если перестанет передавать оружие Киеву. Об этом заявил его спецпосланник Джаред Кушнер.

«Производство вооружений — очень небольшой процент промышленности по сравнению с размером американской экономики. Ничто не порадовало бы президента Трампа больше, чем его сокращение благодаря миру во всём мире. Думаю, занимаясь урегулированием этих войн, лишь острее понимаешь, насколько ужасна война. Война — это ситуация, в которой проигрывают все, а мир приносит выгоду всем. И если удастся найти способ направлять ресурсы не на закупку оружия, а на другие цели, это будет замечательно», — заявил он в разговоре с журналистами.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поддерживать Украину — это прямая обязанность Европы, от которой зависит в том числе ее безопасность. По его словам, сейчас у Евросоюза две задачи: помочь Киеву пережить зиму и вместе с ним добиться справедливого мирного урегулирования конфликта.

При этом сокращение помощи Украине может привести к новому конфликту в Европе, заявил Эммануэль Макрон.

«Те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, в сущности стремятся сделать ее уязвимой, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения. Это рецепт для новой войны», — написал он в соцсети Х.

Переговоры по Украине в Китае

На этой неделе в Китае прошел впервые в истории трехсторонний саммит между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи лидеры говорили о реформировании ООН, о вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, а также о свободе судоходства и деятельности МУС, который выходит за рамки своей компетенции. Не осталась без внимания и тема по урегулированию конфликта на Украине, ей уделили много внимания.

По итогам трехсторонней встречи Путин заявил, что Киев и Европа пока не идут на компромиссы по украинскому урегулированию. Однако он уверен, что к странам придет понимание, что лучше согласиться с компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями. По словам президента, Россия согласилась с компромиссами по урегулированию украинского кризиса, которые предлагали США.

«Если они (украинские власти. — Прим. ред.) хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной», — сказал он на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.

Также президент подчеркнул, что Россия не начинала никакой войны, но пытается ее закончить и стремится к долгосрочному миру. Он напомнил, что Москва готова к диалогу с представителями киевского режима, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота. Также он считает бессмысленным желание Украины еще какое-то время удерживать оставшиеся под их контролем 10% Донбасса.

Еще президент задел вопрос безопасности Украины и Европы. По его словам, обсуждать его без представителей ЕС было бы странно.

«Мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе безопасностью в Европе, без европейцев, бессмысленно. Почему я сейчас это говорю в привязке к Украине? Очень простой ответ. Потому что один из ключевых компонентов урегулирования, по мнению украинской стороны, заключается в обеспечении их безопасности. И мы согласны. Так же, как должна быть обеспечена безопасность России, должна быть обеспечена и безопасность самой Украины. Это правда. Но как она должна быть обеспечена? Это вопрос», — заявил Путин.

Он добавил, что именно поэтому Россия согласилась с предложением американских переговорщиков. А именно с предложением о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность.

Президент упомянул и желание европейцев участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса. Путин заявил, что России необходимо понять, с чем они готовы прийти на эти переговоры. На этом фоне Россия пригласила представителей ЕС в Москву.

«Мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву, для того чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», — подчеркнул Путин.

Вместе с этим он напомнил, что без смены политических элит в ряде европейских стран нормализовать отношения России и Европы не получится.

К диалогу с Россией призывает и министр обороны Германии Борис Писториус. Он считает, что европейским странам не следует отклонять приглашение президента России. Политик уверен, что отказ от переговоров ЕС в Москве стал бы ошибкой, поскольку добиться урегулирования конфликта без прямого диалога невозможно.

«Отклонить приглашение в Москву было бы совершенно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Только тот, кто разговаривает, может в конечном итоге добиться результатов», — заявил Писториус во время визита в Варшаву.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что Россия должна продемонстрировать готовность обсуждать прекращение огня. При этом переговоры не должны затягиваться и превращаться в формальность без реальных шагов к урегулированию конфликта.

Новый раунд мирных переговоров

Договоренностей касательно нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в трехстороннем формате пока нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Международного молодежного форума стран БРИКС.

«Что касается трехстороннего формата в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договоренностей и понимания нет», — указал он в разговоре с ТАСС.

После недавних переговоров по урегулированию конфликта, которые прошли в Абу-Даби на прошлой неделе, стороны предложили несколько новых идей, сообщил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Часть из них может привести к прорыву в переговорном процессе, другие предложения могут стать основой для того, чтобы решить оставшиеся разногласия между странами.

«В прессе сообщалось о некоторых максималистских позициях, выдвигаемых обеими сторонами, наряду с жесткой политической риторикой. В наших закрытых дискуссиях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы. Серьезная и конструктивная работа продолжается среди тех из нас, кто привержен поиску решений», — написал господин Кушнер в соцсети X.

США в настоящее время работают над тем, чтобы европейские страны подключились к этим переговорам для обсуждения архитектуры безопасности на континенте. Вашингтон планирует оставить НАТО «столпом европейской безопасности», но блок хотят усилить инструментами военной деэскалации и возможностью останавливать споры до того, как они перерастут в кризис.

На этой же неделе в Берлине состоялась консультация представителей «коалиции желающих» по урегулированию украинского конфликта. О ее результатах в соцсети X сообщил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

«Мы с нашими европейскими союзниками в Берлине приняли участие во встрече „коалиции желающих“. Разговоры были откровенными и продуктивными», — подчеркнул он.

Политик отметил, что американская делегация, в которую также вошел спецпосланник президента США Джаред Кушнер, провела в Берлине обстоятельный обмен мнениями с европейскими партнерами, уделив особое внимание дальнейшим шагам по достижению мирного урегулирования. Уиткофф отметил серьезный подход участников встречи и их заинтересованность в продолжении совместной работы.

Он также добавил, что для достижения устойчивого мира сторонам предстоит решить еще ряд вопросов. Вашингтон намерен продолжить переговорный процесс в тесном взаимодействии с союзниками.

После встречи с Путиным в Китае на этой неделе Трамп предложил лидерам ЕС и Зеленскому пойти на сделку с Кремлем и обозначил заинтересованность президента РФ в прекращении конфликта. Он отметил, что в случае мирной сделки европейские страны могли бы перенаправить деньги, которые отдают Киеву, на собственные нужды.

Спецпосланник американского лидера Кушнер подчеркнул, что Трамп не намерен навязывать мирное соглашение Украине и Европе. Однако он рассчитывает достичь договоренностей совместно с ними.

Также американские посланники интересовались у киевского режима, готова ли Украина вывести войска из Донбасса в обмен на членство в Североатлантическом альянсе (НАТО). Зеленский отметил, что этот вопрос поднимался впервые.

«Мы обсуждаем с нашими партнерами комплексный пакет мер безопасности, который может быть предложен нам в ходе переговоров», — рассказал Зеленский журналистам.

Он заявил, что готов вынести территориальный вопрос на референдум, но только при условии предоставления гарантий безопасности Киеву. Признавать уже вошедшие в состав РФ территории российскими он отказался, равно как и закреплять нейтральный статус страны в конституции.