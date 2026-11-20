Ученые научились выращивать картофель «на Луне». Правда, пока только в лабораторных условиях.
При поддержке NASA биологи из Университета штата Орегон вырастили картофель в грунте, который полностью имитирует лунный. Эту почву не привезли с луны, а создали ее земной аналог: он состоит из измельченных фрагментов, похожих на те, что образуются на Луне из-за падений астероидов и разрушения коры спутника.
Такой грунт сильно отличается от привычной нам земли и по составу, и по структуре частиц, поэтому заранее нельзя было спрогнозировать, получится ли в нем вырастить что-то съедобное и безопасное.
Для того чтобы растение прижилось, в почву добавили компост — он дал нужные питательные вещества и защитил корни от токсичных элементов, которые есть в лунном грунте. Ученые подготовили несколько вариантов смеси и проследили, как будет вести себя картофель в каждом из них.
Опыты показали закономерность: если компоста в смеси около трети, картофель нормально растет и формирует клубни. А если его меньше — всего 5–15% — рост сильно замедляется, хуже развиваются корни и почти не увеличивается масса растения. При этом сами клубни оказались безопасными: в них не накопились токсичные соединения. Еще картофель остался таким же питательным.
— Это большой шаг к созданию систем жизнеобеспечения и производства пищи на Луне, что необходимо для долгосрочного освоения и изучения естественного спутника Земли», — отметил доцент OSU Эмерик Гойе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи считают, что дальше можно работать над улучшением грунта. Например, разрабатывать способы очищать реголит от тяжелых металлов и других потенциально опасных веществ. Это поможет еще сильнее повысить урожайность и сделать производство еды на Луне более надежным.
Верите ли вы, что уже в ближайшие 20 лет люди смогут выращивать еду прямо на Луне?
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