Очень странно себя вести музыкант начал в 2024 году Источник: matrang_mg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рэпер Матранг (Алан Хадзарагов) впервые прервал молчание за два года. Музыкант несколько лет провел в рехабе и перестал заниматься творчеством, новые треки он не выпускал с 2023 года. В этом месяце он наконец вернулся в соцсети и представил новую композицию.

Что случилось с Матрангом

В 2024 году музыкант начал очень странно себя вести. Записывал провокационные видео в измененном сознании в Таиланде. На это обратили внимание не только его близкие и фанаты, но даже те, кто не знал рэпера.

Родные музыканта высказались о происходящем далеко не сразу. Сначала они направили все силы на то, чтобы помочь артисту, хотя публика постоянно критиковала их. По мнению некоторых фанатов, Матранга якобы оставили одного в беде и никак ему не помогали.

Хадзарагова после Таиланда поместили в рехаб в Москве. Там реабилитацию проходят люди с наркотической зависимостью.

Его сестра чуть позже выступила с обращением. Она объяснила подписчикам, что подробностей о поведении и состоянии рэпера не будет, так как он сам не хотел бы выносить это на публику.

«То, что я не рассказываю здесь о его проблемах и проблемах нашей семьи, — лишь проявление моего уважения к Алану. Потому что он последний человек, который стал бы выносить всё это в массы, будучи в нормальном состоянии», — объясняла девушка.

Прервал молчание и выпустил новый трек

Через несколько месяцев после лечения на странице звезды появилось первое обращение. В нем он поблагодарил фанатов за преданность.

«Дорогие слушатели, все, кто меня слушает и поддерживает, я благодарю вас за вашу преданность. Я предан вам в ответ. Важно, чтобы люди были рядом не только когда хорошо, но и когда плохо, когда не получается, когда опускаются руки. А таких ситуаций очень много», — писал музыкант.

Спустя два года затишья в творчестве рэпер наконец выпустил новый трек. Матранг вышел на связь в ночь с 19 на 20 ноября 2026 года и на своей странице в соцсетях опубликовал новую композицию.

«Даже не знаю, что сказать, кроме…» — написал он и показал свежий трек.

В песне есть такие строчки: «Если я здесь, значит, ты за это время уже стер мои песни до дыр».

Фанаты были в восторге. Тем более выхода новых треков ждали многие.