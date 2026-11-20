На морозе аккумулятор временно теряет способность нормально отдавать энергию, поэтому телефон может выключиться даже при оставшемся заряде Источник: GPT

Вы вышли из дома с почти заряженным телефоном, а через несколько минут на морозе он уже просится к розетке. Еще немного — и вовсе выключается. Хотя дома спокойно продержался бы до вечера.

Особенно удивительно, что после возвращения в тепло заряд иногда появляется снова. Телефон будто передумал разряжаться. Но у этого фокуса есть объяснение. И главное — не спешите сразу подключать замерзший смартфон к зарядке. Так можно навредить аккумулятору.

Почему телефон на морозе разряжается быстрее

На самом деле заряд необязательно исчезает. Просто литийионные аккумуляторы, которые стоят в современных смартфонах, не любят холод.

При низкой температуре химические процессы внутри батареи замедляются, и ей становится сложнее отдавать энергию. Телефон видит падение напряжения и решает, что аккумулятор почти пуст.

Поэтому на улице заряд может резко упасть с 50% до 10%, а смартфон — неожиданно выключиться. Но стоит устройству согреться, как часть потерянных процентов иногда возвращается.

Чем старше аккумулятор, тем заметнее проблема. Изношенный смартфон может отключаться даже на небольшом морозе.

Зарядку сильно охлажденного аккумулятора лучше отложить, пока смартфон не согреется до комнатной температуры Источник: GPT

Почему нельзя сразу ставить телефон на зарядку

Вы вернулись с мороза, увидели жалкие 5% и тут же потянулись за зарядным кабелем. Вот тут лучше не торопиться.

Зарядка сильно охлажденного литийионного аккумулятора может ускорить его износ. При слишком низкой температуре внутри батареи способен осаждаться металлический литий, который повреждает аккумулятор. Поэтому некоторые смартфоны сами блокируют зарядку, пока не согреются.

Как правильно? Просто оставьте телефон при комнатной температуре. Когда устройство согреется, его можно подключать к розетке. Выжидать строго 30 минут необязательно — всё зависит от того, насколько сильно телефон успел замерзнуть.

Фен и горячая батарея тоже плохая идея

Желание побыстрее отогреть смартфон вполне понятно. Но класть его на радиатор отопления или греть феном точно не стоит. Резкий нагрев может повредить аккумулятор, экран и другие детали устройства.

Есть и менее очевидная неприятность — конденсат. Когда холодный телефон попадает в теплое помещение, на нем может оседать влага. Вспомните, как запотевают очки после улицы.

Если влага попадет в разъем, зарядка может стать небезопасной.

Поэтому после мороза:

не подключайте телефон к зарядке, пока он сильно охлажден;

не сушите смартфон феном и не кладите на радиатор;

не подключайте кабель, если разъем влажный;

не пытайтесь высушить устройство в рисе: это не поможет надежно избавиться от влаги.

Лучше всего дать телефону спокойно согреться на сухой поверхности.

Во внутреннем кармане куртки телефон остывает медленнее, чем в руке или наружном кармане Источник: GPT

Как сделать, чтобы телефон не выключался на морозе

Есть несколько простых способов продлить жизнь заряду зимой:

Носите смартфон во внутреннем кармане куртки — там гораздо теплее, чем в сумке или наружном кармане. Включайте энергосбережение — оно уменьшит нагрузку на батарею. Не увлекайтесь съемкой видео на морозе — камера дополнительно расходует энергию. Не оставляйте телефон в машине — за несколько часов салон может промерзнуть. Проверьте состояние аккумулятора — если батарея сильно изношена, мороз особенно быстро выведет ее из строя.

Кстати, толстый чехол не спасет телефон от холода. Он лишь немного замедляет остывание.

При какой температуре телефон начинает замерзать

Единого температурного порога нет. Всё зависит от модели и состояния аккумулятора. Например, Apple рекомендует использовать iPhone при температуре окружающей среды от 0 до +35 °C.

Это не значит, что при −1 °C смартфон тут же выключится. Но чем сильнее мороз и чем дольше телефон находится на улице, тем выше риск внезапной разрядки. А если аккумулятор уже старый, неприятности могут начаться гораздо раньше.

Что делать, если телефон выключился и не включается

Первым делом занесите его в тепло. Не пытайтесь постоянно включать устройство и не ускоряйте согревание феном. Когда смартфон достигнет комнатной температуры, а разъем будет сухим, попробуйте подключить зарядку.

Если телефон всё равно не включается, причина может быть уже не в морозе. Особенно если он и раньше быстро разряжался или неожиданно выключался.