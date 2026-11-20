Что Ксении Собчак подарили на день рождения Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Не так давно Ксения Собчак отметила 45-й день рождения и в честь этого закатила большую вечеринку на 180 гостей. Для именинницы и ее друзей пел Ваня Дмитриенко и Тимати, праздничный стол ломился от угощений, ну и гости в свою очередь в долгу не остались и завалили Собчак роскошными подарками.

— После праздника — день тяжелой работы. Распаковка подарков для Ксении Собчак занимает часы. Я не знаю, как мы с этим справимся, — пошутила именинница.

Ксения получила столько презентов, что они заняли комнату, и чтобы рассмотреть всё, ей пришлось выделить целый день. Обзор на них она сняла вместе с инфлюенсером Славой Большаковым.

Скрывать содержимое подарочных упаковок журналистка не стала… Чего в них только не было: украшения, модные сумки, косметика, домашняя утварь и даже соболиные шубы.

Вот такие шубы из баргузинского соболя подарили Собчак на день рождения Источник: Осторожно: Собчак / YouTube

Имена дарителей Собчак тоже не держала в секрете. Например, бывший муж Максим Виторган подарил сумку ее любимого и элитного бренда Dries Van Noten. Подарок актер привез аж из бельгийского города Антверпена.

— Подарок от близкого и дорогого человека — папы Платона. Как важно сохранять хорошие отношения в семье и, как пела Долина, погоду в доме, — отметила Собчак.

Бывший муж Собчак подарил ей на 45-летие сумку Источник: Осторожно: Собчак / YouTube

Еще приятельница Собчак, исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина, купила для нее модную шляпку. Именинница отметила, что подарок понравился и подходит к ее стилю. Телеведущая Яна Рудковская вручила блондинке вазу от Dior, а Николай Басков — яркую сумку от Dolce & Gabbana. Юбилейные презенты журналистке пришлись по душе: все они были креативные и, конечно, очень дорогие. К слову, Собчак любит не только роскошные подарки, но и отдых.

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Например, этим летом она укатила отдыхать в дорогущий турецкий отель, в котором номер на одну ночь стоит в среднем от 150 000 до 250 000 рублей. Узнайте, чем занималась Собчак в отпуске по цене квартиры, здесь.