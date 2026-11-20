Узнали, как живут студенты разных вузов Краснодара Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Тысячи выпускников в России едут учиться в другие города. В Краснодар тоже приезжают со всей страны. Но студенческая жизнь — это не только пары и сессии, но еще и вечная экономия, ведь стипендии есть у единиц и далеко не всем может помогать семья. Наши коллеги из 93.RU решили узнать у студентов из разных вузов, сколько они тратят в месяц на жизнь в общежитии и какие главные статьи расходов. Спойлер: итоговые суммы сильно разнятся.

Сон на скамейке и жизнь на пенсии

Андрей (имя изменено), студент 1-го курса факультета технической направленности, название учебного заведения он попросил не указывать.

«Я был рад поступить в вуз, потому что было много хороших отзывов, еще и общежитие на территории студгородка. Поступив, я сразу взял билеты на 31 августа. Уже после я узнал одно но: одних только федеральных льготников начинают заселять 1 сентября… Денег на аренду квартиры у меня не было, а в вузе мне никто не мог помочь.

Две ночи я провел в дешевом отеле, но за это время вопрос не решился. Следующие две ночи я ночевал уже где придется: один день на лавочке в студгородке, другой — в вузе. Никто не заметил, что я остался, и мне удалось поспать на скамейке. Сил уже не было, хотелось просто реветь, но на помощь пришли куратор и одногруппница, которые помогли мне снять хостел еще на три дня, а после меня заселили.

Я получаю пенсию по потере кормильца в размере 9500 рублей. В месяц мне хватает 7–8 тысяч рублей на комфортную жизнь. Если у вас хорошие соседи, то на троих вам этих денег хватит на месяц железно, ведь готовим самостоятельно и вкусно.

Общажная жизнь сама по себе нормальная, плиты выключают часто, микроволновки запрещают, но мы умеем выкручиваться. Тараканы — дело обычное. Стены картонные, дверь на замок не закрывается, но и общежитие недорогое».

Фото носит иллюстративный характер Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На еду в месяц уходит 30 тысяч

Неля, 3-й курс, учится на психолога в КубГУ.

«Я приехала из Башкирии, домой езжу только на новогодние каникулы и летом. В месяц трачу около 50 тысяч рублей: 30 тысяч на еду, 15 тысяч — на одежду, обувь, развлечения и непредвиденные расходы, еще 5 тысяч — транспорт и бытовые вещи.

Родители помогают, скидывают около 35 тысяч рублей. Подрабатываю лектором по профориентации, зарплата в районе 30 тысяч рублей. Стипендия — 7000 рублей. Часть денег получается откладывать.

На 1-м курсе снимала квартиру. Родители покрывали аренду и коммунальные услуги. Потом я поняла, что не слишком привередлива к условиям проживания. Со второго курса живу в общежитии, в год плачу 16 тысяч рублей. С каждым годом плата повышается на 2 тысячи (еще в этом году добавили оплату коммунальных услуг — еще сверху 2 тысячи рублей), но для меня это некритично. Стоит лишь в начале года оплатить и жить без проблем.

Высокие траты на еду из-за того, что покупаю продукты в «Табрисе». Не трачу время на готовку, потому что из-за учебы и подработки его просто нет. Считаю, что денег не хватает для полноценной комфортной жизни».

Одно из общежитий в КубГУ Источник: yandex.ru

Денег на базовые потребности хватает, но…

Анна, 2-й курс, факультет математики и компьютерных технологий КубГУ.

«Я проживаю в общежитии, оплачиваю 16 тысяч рублей в год, в комнате по трое человек. Всё устраивает.

Работаю лаборантом на своей кафедре, получаю в районе 15 тысяч рублей. За счет различных подработок еще около 12 тысяч в месяц выходит. Трачу около 30 тысяч рублей, из которых 70% — на продукты, а 30% — на различные бытовые и развлекательные цели. Есть возможность откладывать немного. Родители помогают, скидывают в районе 20 тысяч в месяц. Денег на базовые потребности хватает, но на досуг не всегда».

Родители против подработок

Ульяна (имя изменено), 2-й курс, экономический факультет КубГАУ.

«Я приехала из Волгоградской области. Живу в общежитии с первого курса и, слушая истории студентов об аренде квартиры, ссорах с хозяевами, я рада, что не снимаю жилье. Тараканы меня не беспокоят вообще, у нас их травят.

Родители мне присылают 5000 рублей в месяц. Я покупаю продукты и готовлю сама. Приходится есть строго два раза в день, чтобы сэкономить на еде. Сладкое и прочие вкусности я покупаю себе, если получается на них отложить деньги.

Я не работаю, учусь по договору, стипендию не получаю, социальных выплат тоже нет. Денег не хватает, но родители против совмещения учебы с работой, так как это мешает образовательному процессу».

Против работы студентов нередко выступают не только родители, но и преподаватели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хочется выглядеть хорошо, поэтому приходится выкручиваться

Анастасия (имя изменено), филологический факультет КубГУ.

«На первом курсе я жила на алименты в размере 5 тысяч рублей. За счет льготных проездных и проживания в общежитии денег хватало на продукты, но не всегда. Начала подрабатывать — писала конспекты, брала курсовые работы, взялась даже за дипломную.

Сейчас я на втором курсе, появилось больше возможностей работать, получаю около 25 тысяч в месяц. Мама скидывает 8 тысяч, отец — нет. На продукты и досуг хватает. Откладываю 30% заработанного в месяц.

Я хочу выглядеть хорошо и красиво одеваться, но приходится выкручиваться: вместо пудры из «Золотого яблока» у меня детская присыпка, вместо геля для бровей — вазелин, а для румян — свекольный сок.

Я из малоимущей семьи, но льготы мне никакие не предоставляются, потому что я учусь на платной основе. Государство считает, что если у нас есть деньги на оплату договора, значит и на жизнь найдется. Причем заселили меня в общежитие только 14 сентября, боюсь представить, что бы я делала, если бы родственники из города не дали мне пожить у себя».

Многие студенты стараются откладывать деньги даже при небольшом доходе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Многие привилегии только для бюджетников

Ангелина (имя изменено), 3-й курс, факультет журналистики КубГУ.

«Я учусь на платной основе, мне грустно от несправедливости: ведь я учусь на отлично уже третий год подряд, но мои попытки перевестись на бюджет не увенчались успехом, хотя некоторые бюджетники были отчислены. А значит, места пустовали.

Многие привилегии только для студентов, учащихся на бюджете, но как туда попасть? Ведь даже отличная учеба не гарантирует возможности оказаться в их числе.

Так как я на договоре, то стипендию не получаю. Меня содержат родители. По возможности я подрабатываю, но совмещать работу с учебой бывает тяжело, ведь я не хочу жертвовать хорошими оценками. В месяц на квартиру в среднем уходит 15 тысяч рублей вместе с коммунальными услугами, это с тем учетом, что снимаю я однушку вместе с моей подругой, и счет мы, конечно, делим пополам. На еду стараюсь много не тратиться, в среднем выходит около 8–10 тысяч рублей, закупаюсь в «Магните», иногда с соседкой можем позволить себе доставку. Мясо, сыр и другие продукты беру из дома, приезжая в Ростовскую область раз в месяц. Из развлечений у меня — «Вкусно — и точка», кинотеатр раз в пару месяцев, иногда вещи с WB».

Получается, что выжить на стипендию можно, но только если ты готов мириться с тараканами в общежитии и экономить на еде, а вот съемная квартира может легко «съесть» три стипендии. О доступных столовых или коворкингах студенты даже не заикались. Каждый выкручивается как может.