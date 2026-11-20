Подростки закидывают снежками транспорт и людей Источник: Читатель 76.RU, Подслушано в Ярославле / Vk.ru

Ярославцы пожаловались в соцсетях на новую опасную забаву подростков — они обкидывают снежками автобусы и машины на дорогах.

«Сейчас перед остановкой „Дачная“ в Заволжском районе подростки обкидали снежными комьями маршрутку № 84 — чуть не разбили стекло и напугали пассажиров сильными ударами. Водитель вышел, чтобы поругать молодежь. Может, кто‑то из родителей узнает своих сыновей и проведет с ними воспитательную беседу? Водитель сказал, что это уже не первый случай», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Подростков сняли после их поступка Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

Еще одна аналогичная ситуация произошла на Липовой горе. Как сообщили очевидцы, здесь кидались снежными комками с камнями.

«На замечания не реагируют. Попали мне в ногу, после того как замечание сделал… Вы хотите, чтоб они стекло вынесли и кого-то осколками стекла поранило? Потом замучаетесь бегать и отмазывать свое чадо», — выложили пост с видео в группе «Подслушано в Ярославле».

Подростки на Липовой горе кидают снежки с камнями Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.ru

Еще одно видео в редакцию 76.RU прислала читательница Анастасия. Она сообщила, что 19 ноября в районе 17:20 на Большой Федоровской подросток кидал комками в автобус № 33.

Подросток кидает снежками в автобус Источник: читатель 76.RU

Перевозчик, работающий на автобусном маршруте № 84, Асаф Намазов подтвердил порталу 76.RU, что происшествие было. Причем это далеко не первый случай.

«В прошлом году тоже обкидывали. Особенно во Фрунзенском районе. Тогда писали заявления в полицию, но, по моей информации, никого так и не поймали. Они кидают — и убегают. В этот раз пока еще не обращались к правоохранителям», — рассказал перевозчик.

Он добавил, что последняя атака обошлась без повреждений транспорта.