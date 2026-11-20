Деньги не приходят на карту пользователей (фото носит иллюстративный характер) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пользователи жалуются на сбои в работе Ozon банка. У людей не проходят переводы и не работает оплата.

«Не работает Онлайн-Банк. Проблема с переводами. Не проходит оплата в терминале, переводы», — сообщают пользователи на сайте сбоев Downdetector.

Пользователи отмечают, что им также не доходят деньги на карту. Переводы у некоторых не работают по СБП (Система быстрых платежей). Такая проблема наблюдается и во время переводов между своими счетами внутри банка.

Источник: Downdetector

За последний час количество жалоб составляет почти 921, а за сутки больше тысячи. На свои в работе сервиса жалуются 76%, на проблемы в личном кабинете — 10%, на сбои мобильного приложения — 7%.

Больше всего жалоб на работу банка поступает от жителей Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Городские медиа запросили комментарий у площадки, чтобы узнать причины сбоя и понять, когда ждать нормализации работы. Как только редакция получит ответ, мы сразу дополним новость.