Пользователи жалуются на сбои в работе Ozon банка. У людей не проходят переводы и не работает оплата.
«Не работает Онлайн-Банк. Проблема с переводами. Не проходит оплата в терминале, переводы», — сообщают пользователи на сайте сбоев Downdetector.
Пользователи отмечают, что им также не доходят деньги на карту. Переводы у некоторых не работают по СБП (Система быстрых платежей). Такая проблема наблюдается и во время переводов между своими счетами внутри банка.
За последний час количество жалоб составляет почти 921, а за сутки больше тысячи. На свои в работе сервиса жалуются 76%, на проблемы в личном кабинете — 10%, на сбои мобильного приложения — 7%.
Больше всего жалоб на работу банка поступает от жителей Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Городские медиа запросили комментарий у площадки, чтобы узнать причины сбоя и понять, когда ждать нормализации работы. Как только редакция получит ответ, мы сразу дополним новость.
Последний сбой у OZON Банка был в начале ноября. Тогда тысячи человек потеряли доступ к своим деньгам.