Лерчек в очередной раз обвинили в притворстве Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Онкобольную Лерчек снова захейтили. На этот раз злопыхатели засомневались в ее болезни из-за увеличения губ. После помилования президентом Владимиром Путиным девушка всё чаще стала появляться в соцсетях, поэтому подписчики быстро заметили изменения в ее внешности.

Однако Лерчек поспешила выйти на связь с объяснениями. Мол, филлеры в губах ей как онкобольной не запрещены. В доказательство своих слов блогер приложила заключение врача.

Лерчек увеличила себе губы Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Так, спрашивают, что у меня на губах? Да, у меня синяки на губах, потому что ко мне приходила моя знакомая. Вот, и я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы. Может быть, для вас странно, что я, как больная, это делаю. Я спросила у врача, мне разрешили. Я продолжаю жить обычной жизнью», — ответила Чекалина.

Напомним, блогеру то и дело прилетают обвинения от хейтеров. Злопыхатели не могут поверить, что Лерчек при таком тяжелом диагнозе может краситься, ходить на каблуках и даже танцевать. На это Чекалина каждый раз отвечает: «Я просто хочу выглядеть красивой, несмотря на болезнь».

— В те моменты, когда мне легче, я беру от жизни всё. Я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, тридцать лет. У меня большая усталость! Но я собираюсь и справляюсь с этим. Мне кажется, мне помогает мой настрой. Мне есть ради чего жить. Ну и все мы, девочки, знаем, что синяки под глазами можно замазать, — рассказывала она в интервью Надежде Стрелец.

Блогер делилась, что ухаживать за собой во время болезни намного сложнее, чем в обычной жизни. Чувствовать и выглядеть лучше, по словам блогера, ей помогают массаж лица, уход, макияж, парик и платье. Лерчек также поддерживает других женщин, страдающих от онкологии: