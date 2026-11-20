«Фильм растащили на цитаты» — фраза, которую чаще всего говорят в отношении советских кинокартин. В Threads пользователи даже активно обсуждали, по каким крылатым выражениям из фильмов можно отличить зумеров от миллениалов. Как оказалось, набирается их немало. Мы вырезали 10 моментов, когда герои произносят крылатые выражения в советских фильмах. Сможете узнать, откуда каждый из них?
У героини это практически стало жизненным кредо, но не срослось.
«Блондинка за углом» (18+)
«Девчата» (0+)
«Укротительница тигров» (18+)
«Неподдающиеся» (12+)
Узнали?
«Гараж» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Похищение» (0+)
Из какого фильма этот момент?
«Вокзал для двоих» (12+)
«Чародеи» (0+)
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)
«Покровские ворота» (6+)
Признайтесь, вам тоже хоть раз хотелось так сказать?
«Джентльмены удачи» (16+)
«Жестокий романс» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
Если повторять эту фразу каждое утро, и день уже будто бы становится лучше.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Пес Барбос и необычный кросс» (0+)
«Не может быть!» (12+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
Узнали цитату?
«Спортлото-82» (6+)
«12 стульев» (16+)
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
В каком фильме «старушка» оказалась на пять лет моложе героя?
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Белое солнце пустыни» (18+)
Золотые слова, но откуда они?
«Приходите завтра» (12+)
«Старики-разбойники» (6+)
«Королева бензоколонки» (6+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
Как насчет этой цитаты, из какого она фильма?
«Осторожно, бабушка!» (18+)
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
«Убить дракона» (18+)
«Золушка» (0+)
И последний вопрос.
«Москва слезам не верит» (18+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Усатый нянь» (0+)
«Карнавал» (12+)