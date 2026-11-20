«Фильм растащили на цитаты» — фраза, которую чаще всего говорят в отношении советских кинокартин. В Threads пользователи даже активно обсуждали, по каким крылатым выражениям из фильмов можно отличить зумеров от миллениалов. Как оказалось, набирается их немало. Мы вырезали 10 моментов, когда герои произносят крылатые выражения в советских фильмах. Сможете узнать, откуда каждый из них?