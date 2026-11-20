В Ярославской области продают участок у озера под застройку Источник: Яндекс Карты

В Ростове Великом Ярославской области выставили на продажу участок у озера Неро под застройку. В объявлении на сайте «Российский аукционный дом» указано, что его площадь — 2492 ±2,5 квадратного метра. Земля расположена на улице Подозерка, 5.

На участке разрешено строить многоквартирные дома высотой не больше пяти этажей.

«Земельный участок имеет уникальное местоположение в черте Ростова Великого, Ярославской области, в одном километре от исторического центра города и на берегу древнейшего озера Неро. До остановки общественного транспорта — 390 метров. Расстояние до областного центра — Ярославля — составляет 58 километров», — говорится в описании лота.

Где расположен участок Источник: Российский аукционный дом

Указано, что земля не находится в залоге. Раньше она принадлежала предпринимателю Василию Куцыну, но в 2016 году он скончался. У него имелись долги, а потому участок изъяли и выставили на торги.

Начальная стоимость земли — 7,9 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей закончат принимать 4 декабря. Аукцион проведут 10 декабря.