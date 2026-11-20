Тела погибших обнаружили в их собственном доме Источник: Евгений Вдовин / 161.RU, соцсети Елены и Геннадия Плешаковых, Евгения Бикунова / Городские медиа

«Нога была согнута в колене неестественно, а сам он лежал на крыльце. Или сын его вытащил из дома, или отец от сына убегал. Слава богу, глаза его не видела… Не забыла бы…»

Жизнь и смерть среди тихих дворов

Третье двойное убийство супругов на Дону за две с половиной недели. В семьях разных поколений, но с пугающей, звериной жестокостью — таких громких сводок в Ростовской области не припомнят давно. На этот раз трагедия произошла в Новочеркасске. Подробности — в репортаже Сабины Бондарь из 161.RU.

Дорога из Ростова на северо-восток уводит в унылое ноябрьское межсезонье: столица донского казачества встречает разбитым асфальтом, стылыми лужами и тяжелой, давящей тишиной. Мы едем в 150-тысячный промышленный город, чтобы восстановить картину расправы и понять, кто и почему оборвал жизни еще двух человек.

17 ноября в частном доме на улице 8 Марта в Новочеркасске нашли тела супругов с признаками насильственной смерти. Жене было 59 лет, а супругу — 60 лет. По подозрению в убийстве на проспекте Баклановском задержали сына убитой пары, Елены и Геннадия Плешаковых, — 36-летнего Игоря. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По информации источника 161.RU в силовых структурах, задержанный предположительно имеет наркотическую зависимость. Он напал на своих родителей с ножом. Потерпевшие получили множественные колото-резаные ранения, несовместимые с жизнью.

Всего в сорока километрах от Ростова жизнь течет по своим законам. В окне автомобиля один за другим мелькают пустые билборды вдоль трассы и слегка уставшие хрущевки — в серых тонах, под стать осеннему небу. Изредка вспыхивают золотые купола собора, а трудяги, которые десятилетиями создавали славу промышленного города, торопятся по своим делам. Город, когда-то выросший из воинской крепости, встречает без привычной суеты мегаполиса почти звенящим молчанием.

О жестокой смерти в тихом частном секторе Новочеркасска почти никто не слышал Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Улица 8 Марта, где произошла трагедия, рассекает Новочеркасск почти на два километра, уводя от парадных площадей вглубь старого частного сектора. До середины прошлого века ее знали как Кладбищенскую — и в серой осенней мгле прежнее название звучит пугающе. За высокими заборами, скрывающими одноэтажные домики от посторонних глаз, все знают друг друга в лицо, но никто не догадывался, какая драма разворачивается за соседскими воротами.

«Здравствуйте — здрасьте»

В доме, где произошло убийство, распахнута калитка. По старой казачьей традиции ворота после смерти человека оставляют открытыми до выноса тела или возвращения родственников с похорон, мелькает у меня мысль. Но, приглядевшись, я понимаю: калитки на петлях нет вовсе — пустой проем ведет прямо на улицу.

— Они тут жили вдвоем с женой, дети отдельно, — рассказывает соседка по улице Виолетта (имя изменено. — Прим. ред.), к которой нам удается достучаться. — Говорят, что сын убил, но мы его здесь давно не видели. Я Игоря еще маленьким помню…

Женщина разглядывает нас с настороженным любопытством и то и дело косится в сторону соседского двора, словно пытаясь кого-то там высмотреть.

В доме, обложенном кирпичом, живут несколько семей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Как вы узнали о трагедии? — спрашиваю я.

— Полиция вчера сюда съехалась. Но первыми приехали коллеги Геннадия с работы — он второй день не появлялся, а телефон не отвечал, вот люди и забили тревогу. Они к нам заходили, спрашивали про него. Когда приехали сюда, стучали во все двери и окна, а потом вызвали полицию. Уже потом полицейские зашли в дом и нашли два тела. А калитки-то давно нет, вход свободный — он зашел без проблем. Сам дом там на два или три хозяина.

В глубине двора, где жили Геннадий и Елена, появляется еще одна соседка. Она медленно пробирается по участку, стараясь понять, что за шумиха поднялась на их тихой улице, где бок о бок выросли целые поколения.

— Вот это окошко слева — их, а второе — уже другой хозяйки, она там с сыном живет, — продолжает Виолетта. — У соседки спрашивали, слышала ли она что-нибудь. Говорит: «Ничего». У нас тоже спрашивали, но мы тем более ничего не слышали. Я самого Игоря видела на этих выходных, в субботу, кажется, когда мы с мужем на участке порядок наводили.

Соседки признаются, что на улице уже не так многолюдно, как раньше Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Полиция приехала к нам в ночь с субботы на воскресенье, — продолжает соседка. — Они сами еще точно не знали, когда именно Плешаковых убили — ни экспертиз не было, ничего.

— А как они вообще жили? Часто к ним кто-то приходил, уезжали они куда-то?

Соседка на секунду задумывается, вспоминает.

— Они хоть и не такие пожилые еще были, но я не видела, чтобы часто куда-то уезжали. Жили замкнуто, не очень общительные: пересекались во дворе, когда выходили убирать, перекидывались: «Здравствуйте-здрасьте». В последнее время Лена работала в горгазе — оттуда тоже коллеги приезжали, искали ее. А до этого она работала на НЭВЗе (Новочеркасский электровозостроительный завод. — Прим. ред.), кажется, бухгалтером, но точно не скажу. Муж ее рано утром отвозил, а потом сам ехал на смену.

— Сын у них один был? Вы замечали за ним что-то странное раньше?

— Да, один — Игорь, — вздыхает женщина. — О том, что он наркоманом стал, я только сейчас от соседей узнала. Подумала еще: «Господи, как же так?» Вроде нормальный мальчишка рос, в детстве вот здесь, во дворе, с нашими играл. Понятно, что вырос, пути разошлись, но всё равно в голове не укладывается. Наши дети постарше были, но ничего плохого о нем раньше никто не говорил, не обсуждал. Только недавно другая соседка сказала, что у него совсем всё плохо стало — вот так я и узнала.

Пара любила вместе отдыхать Источник: соцсети Геннадия Плешакова

— А вон Лариса (имя изменено. — Прим. ред.) как раз во дворе ходит. Но она сама ничего не слышала, — кивает вглубь участка Виолетта.

Идем к той самой соседке, которую заметили еще у ворот. Женщина смотрит на нас с явной настороженностью и не торопится начинать разговор.

— Я ничего не буду говорить. Я ничего не знаю и не слышала… Говорят, что сын, — негромко отвечает она чуть погодя. — Он здесь прописан, но давно не живет — не знаю даже, где сейчас обитает. А я ведь вообще ничего не слышала, представляете? Дом старого фонда, кирпичом обложенный, внутри еще блоки — за ними звук совсем глухой. Я почти всё время на кухне пробыла, а оттуда тем более ничего не долетает, хотя стенка одна.

Постепенно женщина оттаивает и начинает вспоминать погибших соседей. По ее словам, отношения у них были ровными, чисто соседскими: «здравствуйте — как дела», без лишних разговоров, просьб и жалоб. О том, что произошло за стеной, она узнала только вчера, когда на улице появились силовики и поползли первые слухи.

— Вчера сказали, что Игорь их из-за денег убил, — качает головой соседка. — Просил у них, отец не дал — вот и… А ведь с малечку тут рос совсем. Вырастили…

Отец Игоря любил автомобили Источник: соцсети Геннадия Плешакова

«Чтоб ноги твоей здесь не было»

— В последнее время он тут не жил, но я знаю, что с родителями — особенно с отцом — они ругались очень сильно. Всё на почве денег: он просил «дайте», а тот не давал. Доходило до таких скандалов и даже до драк. Пару лет назад он Гене машину разбил. Отец ее потом отремонтировал, но по крыше до сих пор видно — вся побитая. На ней тогда огромный камень лежал, он им и крушил.

Виолетта подтверждает рассказ Ларисы: историю с разбитой машиной на улице обсуждали, но всей правды о происходящем за глухим забором соседи долго не знали.

— Да, Игорь приходил к ним, машину отцовскую разбивал прямо во дворе, — вспоминает женщина. — Отец его тогда выгнал, сказал: «Чтоб ноги твоей здесь не было». Я в шоке была, спрашиваю у наших: «А за что же?» Мне другая соседка, она чуть дальше живет, позвонила и говорит: «Ты знаешь, они с ним намучились — ужас». Оказалось, он наркоманом был, родители его каждый год в клиники устраивали. Каждый год — рехаб.

По словам Виолетты, со стороны казалось, что жизнь у сына соседей со временем начала налаживаться, когда он женился. Пару раз он даже привозил к бабушке с дедушкой детей. Женщина вспоминает, что у его избранницы Ксении (имя изменено. — Прим. ред.) уже был маленький сын от прошлых отношений — сейчас мальчику около одиннадцати, — а позже от общих знакомых соседи узнали, что у пары родилась и совместная дочка.

Та самая машина, которую разбивал сын, так и стоит во дворе Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— А сами Геннадий с Леной вообще никогда не жаловались, — качает головой соседка. — Порядочная такая семья была. Мы даже и не знали толком, что у них с сыном творится, понимаете? Геннадий не откровенничал, скрытный был в этом плане. Всегда улыбался, доброжелательный такой: «Здрасьте-здрасьте, как и что?» И поможет, если надо, и подскажет, но душу не открывал.

Елену соседка видела еще реже — та жила по строгому рабочему графику: утром выходила из ворот и садилась в машину к мужу, вечером он привозил ее обратно.

— Обособленно они как-то жили, что ли, — подытоживает Виолетта. — Соседку их по двору я и то чаще вижу: она на пенсии, а эти-то еще работали.

«Я в чужую душу не залезу»

Как оказалось, о зависимости Игоря знали далеко не все — соседка по общему двору Лариса, чья квартира находится прямо за стенкой от погибших, уверяет, что никогда не видела его в неадекватном состоянии и подробности личной жизни не выспрашивала.

— Я ведь не знаю, правда ли он наркоманом был: если человек сам не захочет рассказать, как в душу залезешь? — рассуждает женщина. — Я в чужую душу не залезу. Когда он женился на Ксюше, все только радовались. Но потом они развелись, и она снимала квартиру здесь же, в городе.

В этой части дома жили Елена и Геннадий Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Семейную историю соседка узнала случайно, от самой Елены, когда молодые уже разъехались. Как вспоминает Лариса, у Ксюши был ребенок от прошлых отношений, а в момент знакомства она уже ждала второго, но Игорь записал малыша на себя. Лишь третий ребенок, родившийся через год, был его родным. Когда Лариса при встрече посочувствовала, как же пара разошлась с тремя детьми, Елена в сердцах призналась, что родная сыну только младшая девочка.

Лариса снова вспоминает день трагедии и объясняет: их старый дом разделен на три квартиры, и жильцы из дальнего крыла при всём желании ничего бы не услышали — как, впрочем, и она сама, просидевшая весь день на кухне за толстой кирпичной стеной. Вся улица узнала о случившемся лишь тогда, когда у двора начали собираться встревоженные сослуживцы.

— Вчера мы с соседкой почти весь день у калитки простояли, когда полиция приехала — нас туда уже не пускали, — восстанавливает хронологию Лариса. — А первыми ко мне приехали ребята с работы Гены. Он в частной фирме трудился, они двери делали. Второй день на смену не выходил, а такого за ним никогда не водилось, да и машина у дома стояла без движения.

Коллеги Геннадия всполошились и, не достучавшись до хозяев, поехали в горгаз — знали, что Елена работает там. Но выяснилось, что Елена Плешакова на больничном, поэтому ее отсутствие на работе не встревожило никого. Руководство горгаза отправило к дому напарниц Елены: те пытались дозвониться, стучали в окна и двери, но за глухими стенами стояла мертвая тишина.

Пара прожила вместе не один десяток лет Источник: соцсети Елены Плешаковой

Сорок лет по соседству за кирпичной стеной

За сухими строчками криминальных сводок — сорок лет тихой, неприметной жизни обычной новочеркасской семьи. По словам Виолетты, Геннадий и Елена переехали на улицу 8 Марта еще молодыми, когда детей у них не было, и вся история их семьи разворачивалась на глазах у соседей. Гостей в доме бывало немного: изредка заезжали приятели с работы — те самые коллеги, которые первыми забили тревогу.

— Я вчера сидела, думала: ведь Игорь еще в детстве был каким-то необщительным, — вспоминает Виолетта. — На нашей улице тогда много детворы жило, наши выросли вместе, а он был самым младшим и на контакт шел неохотно.

Гена же детей обожал — постоянно возился с ними, придумывал какие-то игры, старался увлечь, чтобы втянуть сына в общую компанию, чтобы у него появились друзья. Виолетта соседка погибших Плешаковых

Лариса тоже уходит в воспоминания. По ее словам, семья жила здесь почти без родни: родители Геннадия умерли еще до их переезда, отец и мать Елены когда-то часто навещали дочь, но их тоже давно нет в живых. У обоих супругов остались сестры, но в Новочеркасске их никто никогда не видел — из близких людей в городе соседка припомнила разве что куму, которая в сезон торгует путевками на море.

— Гене недавно только шестьдесят стукнуло, а Лене пятьдесят девять было — она на год моложе, — вздыхает Лариса. — В последнее время у нее сильно болели ноги, ходить стала тяжело, медленно. Мы как-то разговорились, я спрашиваю: «Лен, ты еще не на пенсии?» А она отвечает: «Господи, хоть бы доработать». До пенсии ей оставалось совсем чуть-чуть…

Погибшие строили свою семью именно в этом доме Источник: соцсети Елены Плешаковой

Когда речь снова заходит о сыне Плешаковых, Лариса заметно смягчается. В ее памяти он остался шустрым мальчишкой, который вырос у нее на глазах. Даже повзрослев, в глазах соседки он не выглядел потерянным человеком: чинил машины в гаражах, помогал отцу по хозяйству в периоды затишья, какое-то время развозил продукты по детским садам.

— Я не могу наговаривать на человека, если не ловила его за руку и никогда не видела в каком-то странном состоянии, — рассуждает соседка. — А Гена с Леной жили как бы отдаленно, но очень порядочно. Никогда ни с кем не скандалили, претензий не предъявляли. Гена вообще золотой мужик был — они вместе с моим сыном и с Игорем нам всю крышу на доме полностью разобрали и перекрыли заново.

Женщина вспоминает, что по-настоящему дом за кирпичной стеной оживал, когда к бабушке с дедушкой приезжали внуки. Младшая девочка сейчас учится в соседней школе, и дети нередко заглядывали в гости.

— Бывало, Лена идет с работы, а они увидят ее и бегут навстречу с криками: «Ой, бабушка, бабушка!» — грустно улыбается Лариса. — Хоть и не все дети были им родными, относились они к ним с огромной душой. А Гена с ними вообще постоянно возился. Когда внуки приезжали, там у них такой кавардак стоял: детский смех, беготня, суета. Нормальные, хорошие люди, понимаете? Не скандалисты, не дебоширы — тихо себе жили…

Кем стал милый мальчик Вадим

За обликом благополучной семейной жизни скрывалась многолетняя череда проблем с законом, о которых на улице знали далеко не все.

Родители очень любили единственного сына Источник: соцсети Елены Плешаковой

Судя по судебным картотекам, конфликты Игоря с родителями тянулись больше десяти лет — и каждый раз мать с отцом пытались его вытащить.

Еще в феврале 2014 года на него завели первое уголовное дело за кражу: тогда Игорь вынес из родительского дома золото и телевизор. Геннадий с Еленой простили сына, и дело прекратили за примирением сторон. Но уже в июне того же года история повторилась — после новой кражи у родителей суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Спустя девять лет, летом 2023 года, семейный конфликт дошел до рукоприкладства. Игорь ударил отца: травмы не дотянули до уголовной статьи, поэтому суд ограничился административным штрафом в пять тысяч рублей. На заседании он признал вину, раскаялся и уверял, что всё произошло случайно. В 2026 году он снова попал в поле зрения силовиков, получив трое суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Помимо проблем с законом, за Игорем числится внушительный список долгов по кредитам.

«Моя девочка, одна осталась. Она вчера так выла»

Мы идем вдоль улицы 8 Марта, пытаясь достучаться в соседние ворота. За глухими заборами — тишина: в одних домах никто не открывает, в других на стук выходят новые жильцы, которые поселились здесь недавно и с погибшими даже не были знакомы. Старожилов, которые еще могли бы что-то рассказать о семье, на улице почти не осталось — молодежь выросла и разъехалась, а дома постепенно скупили приезжие. По этой стороне супругов хорошо знал разве что один сосед, с которым Геннадий когда-то вместе шил мужскую обувь, но сейчас он на смене.

— Здесь многие дома перекупили, люди новые, — подтверждает соседка, провожая нас взглядом вдоль пустой улицы. — Вон там девушка живет, за углом тоже недавно заехали — они их и не знали толком. Это раньше, в наши времена, вся улица друг друга знала.

Собака была любимицей семьи Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Животное за калиткой подкармливает теперь соседка Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Она на секунду замолкает, снова поворачиваясь в сторону двора, где стоял отдельный вход в квартиру супругов. По словам женщины, она до сих пор не может отойти от увиденного в день трагедии.

— Когда мы в первый раз туда зашли, я смотрю — Боня скулит, — говорит Лариса. — Это их любимая собачка, она, наверное, и сейчас по ним тоскует…

В этот момент из глубины двора действительно доносится жалобный скулеж. Женщина тут же срывается с места, подходит ближе и начинает ласково звать пса:

— Моя красавица… Да, моя девочка, одна осталась. Ой, она вчера так выла! Металась туда-сюда, туда-сюда, бедненькая. Боня, Бонечка, привет… Сядет и опять воет, — вытирает слезы женщина.

Успокоив собаку, соседка опускает глаза на крыльцо и понижает голос до шепота:

— Гена лежал вот прямо здесь. Нога в колене согнута как-то неестественно, а сам он — на крыльце. То ли сын его из дома вытащил, то ли отец от него убегал… Слава богу, я лица его, глаз не видела — иначе бы никогда не забыла…

Лариса впервые увидела погибших соседей, когда приехала полиция Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Представляете, что творится?»

От тихой улицы 8 Марта мы едем туда, где Елену видели в последний раз перед тем, как она ушла на больничный, — в новочеркасский горгаз. Дальше проходной нас не пускают, но дежурный охранник не может сдержать эмоций, когда узнаёт, зачем приехали журналисты.

— Я в шоке… Как убили?! — растерянно переспрашивает мужчина за турникетом.

— Она ведь здесь работала?

— А покажите фото.

Мы протягиваем телефон со снимком Елены. Охранник всматривается в экран, и лицо его тут же меняется.

От дома до проходной Елена ходила много лет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Господи… Знаю, конечно! Приветливая была, тихая. Утром тут около ста человек проходит — и их почти не слышно. Сразу по имени и фамилии не вспомню, но как фото увидел — сразу узнал. Она из подземной службы, они обходы по колодцам делали, там много девчат работает.

Мужчина качает головой и переводит взгляд куда-то в сторону двора предприятия.

— Они со мной особо не общаются, обычно только дежурное «здравствуйте — здравствуйте» на входе, но лицо знакомое, конечно. Надо же, наша сотрудница — и еще вместе с мужем убили… Ужас просто. Представляете, что творится?

Поговорить с непосредственным руководством Елены не удается: начальник подземной службы в день нашего приезда оказался в отъезде. Сотрудники связались с ним по телефону, но мужчина коротко передал, что говорить о случившемся сейчас не готов.

Подозреваемого в убийстве своих родителей Вадима отправили в СИЗО на два месяца Источник: Объединенная пресс-служба судов / MAX